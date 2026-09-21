Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, respinge informațiile potrivit cărora Guvernul Mureșan ar pregăti creșteri de taxe, impozite sau TVA

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a dezmințit, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, informațiile potrivit cărora Guvernul Mureșan ar pregăti creșteri de taxe impozite sau TVA. Liberalul susține că România are nevoie de stabilitate, nu de ”panică alimentată politic”.

”Pentru a opri dezinformarea și fake news-ul: Guvernul Mureșan NU pregătește creșteri de taxe, impozite sau TVA.

Informațiile apărute în spațiul public despre posibile creșteri de taxe, impozite sau TVA sunt false. Prioritatea noastră este creşterea economică prin reducerea deficitului, prin continuarea reformelor, reducerea risipei şi combaterea evaziunii și a corupției.

România are nevoie de stabilitate și seriozitate, nu de panică alimentată politic”, a scris Ionel Bogdan pe pagina sa de Facebook.

Când va depune Mureșan programul de guvernare în Parlament. Anunțul premierului desemnat

Siegfried Mureșan a anunțat astăzi, la RFI România, că va depune până la finalul acestei săptămâni programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri în Parlament. Premierul desemnat estimează că audierile miniștrilor vor avea loc la începutul săptămânii viitoare și subliniază că va solicita ca fiecare audiere să dureze cel puțin 60 de minute.

„Estimarea mea este că în cursul acestei săptămâni vom avea dialog cu grupurile parlamentare și estimarea mea este că până la finalul acestei săptămâni voi depune programul de guvernare și cabinetul de miniștri în Parlamentul României și că la începutul săptămânii viitoare vom avea audierile în Parlament”, a declarat Siegfried Mureșan la RFI România.