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Ce locuri de muncă au avut șase artiști rock, înainte să devină legendari. Rod Stewart a lucrat într-un cimitir, iar Ozzy Osbourne, într-un abator

Ce locuri de muncă au avut șase artiști rock, înainte să devină legendari. Rod Stewart a lucrat într-un cimitir, iar Ozzy Osbourne, într-un abator
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De la Rod Stewart, care a lucrat într-un cimitir, până la Sting, un veritabil profesor în trecut, următoarele șase staruri ale muzicii rock au avut locuri de muncă obișnuite, înainte să devină legende, scrie mentalfloss.com.

Chiar și marii muzicieni au fost nevoiți să înceapă de undeva și nu neapărat în domeniul muzicii.

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Mulți artiști în devenire sunt nevoiți și astăzi să aibă joburi banale, pentru a se întreține.

Rod Stewart, fluierat copios în Germania, la un concert, când a vrut să transmită un mesaj de susținere pentru Ucraina

Rod Stewart a lucrat într-un cimitir

Cântărețul britanic devenit cunoscut ca parte a grupului Jeff Beck Group și apoi Faces, ulterior cu o carieră solo fantastică, a lucrat ca livrator de ziare pentru magazinul familiei sale.

De asemenea, Rod Stewart a câștigat ceva bani în Cimitirul Highgate, unde măsura și trasa locurile de veci. „Înveți multe despre tine, când faci muncă fizică. Și ce am învățat eu… a fost că nu îmi place munca fizică”, a declarat Rod Stewart.

Ozzy Osbourne a lucrat într-un abator

Ozzy Osbourne, solistul Black Sabbath, a devenit un pionier în heavy metal, Totuși, înainte de a fi celebru, „Prințul Întunericului” a mărturisit, într-un interviu, că a lucrat într-un abator.

Iată ce a declarat legendarul rocker în 2018, pentru Classic Rock: „Nu îmi plăcea să omor animale. Când terminai de sacrificat animalele, mergeai acasă. Asta mi-a plăcut. Și salariul era bun”.

Ozzy a mai lucrat și la o companie de bijuterii, care producea însă și inele pentru șervețele și cutii de trabucuri.

„Apoi am fost instalator, băiatul care aducea ceaiul pe un șantier… Apoi la morgă. Mama a explodat: „Ești nebun”. Formolul era oribil. Aveam viziuni cu fețele morților, când ajungeam acasă. Apoi mama mi-a obținut primul job „muzical” – reglam claxoane de mașini. Trebuia să fac 900 pe zi”, a povestit regretatul Ozzy.

Debbie Harry a fost Iepuraș Playboy

Solista de la Blondie, Debbie Harry, și-a început cariera în anii 1960, ca Iepuraș Playboy în New York. „Păi, îmi plăcea să mă îmbrac țanțoș, deci nu m-a deranjat. Cred că am făcut lucruri și mai nebunești de atât. Era interesant, deoarece aveau foarte mare grijă de noi. Am devenit artiști. Eram importante pentru ei. Pentru business”, a povestit artista pentru BBC Radio 4.

Sursa foto: Wikipedia

Tom Waits a lucrat ca pizzar

Celebrul cântăreț Tom Waits a lucrat, cândva, ca bucătar de pizza în San Diego. „Am fost acolo în tinerețe. Am lucrat de la 15 ani și de abia după ce m-am lăsat cumva de muncă am reușit să încep să scriu ceva constructiv”, a mărturisit Waits.

Sting a fost profesor

Am putea crede că solistul de la Police și ulterior artistul solo de milioane de dolari ar proveni exclusiv din zona muzicii. Ei bine, Sting a avut și alte locuri de muncă, înainte să devină superstar. Artistul a lucrat ca muncitor pe șantier, șofer de autobuz și chiar funcționar la taxe și impozite. De asemenea, timp de doi ani, Sting a predat la St. Paul’s First School din Cramlington, Marea Britanie. Artistul și-a adus aminte într-un interviu despre acele vremuri: „Predam orice… Matematică, literatură, poezie, artă, un pic de fotbal. Stăteam și le cântam la chitară. Îi învățam cântece. Mi-a plăcut acest lucru, mai mult decât orice”.

Mick Jagger a lucrat ca îngrijitor într-un spital

Mick Jagger, solistul de la Rolling Stones, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Trupa s-a format în 1962 și a devenit un reper în istoria muzicii moderne. Jagger avea 19 ani la acea vreme și locuia alături de chitaristul Keith Richards, de la Stones, studiind în același timp la London School of Economics. Pentru un ban în plus, Jagger a lucrat ca îngrijitor la spitalul de psihiatrie din Bexley. Artistul a povestit că a avut prima experiență intimă cu o asistentă de la spitalul respectiv.

Sursa foto (main): Profimedia

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