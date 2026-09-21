Ion Negoescu, bărbatul care i-ar fi făcut legătura lui Călin Georgescu cu Răzvan Leu, omul de afaceri din Buzău, despre care presa a relatat că este persoana păgubită în acest dosar, este audiat în calitate de martor în legătură cu acuzațiile de înșelăciune din ancheta în care este menționat fostul candidat la Președinție, informează AGERPRES. Răzvan Leu a depus o plângere penală la DIICOT, în care susține că ar fi fost păgubit cu aproximativ un milion de euro. Procurorii DIICOT au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață, în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot, și dus la locuința sa din Mogoșoaia, pentru a asista la percheziții.

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Cum l-a cunoscut Răzvan Leu pe Călin Georgescu

Potrivit informațiilor apărute în presă, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar fostul candidat la alegerile prezidențiale i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase. Pentru asta ar fi avut nevoie de o linie de credit, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen. La rândul său, acesta i l-ar fi prezentat pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, drept reprezentant al unei bănci din Elveția.

Garanția de 1,1 milioane de euro și creditul care nu s-ar mai fi realizat

Pentru obținerea creditului, lui Răzvan Leu i s-ar fi cerut să achite o garanție de 1,1 milioane de euro. Potrivit relatărilor din presă, banii ar fi ajuns să finanțeze campania lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale. Împrumutul nu s-ar mai fi realizat, iar omul de afaceri din Buzău ar fi solicitat restituirea garanției, fără să își mai recupereze banii.

Georgescu, dus la locuința din Mogoșoaia în timpul perchezițiilor

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață, în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot, și dus la locuința sa din Mogoșoaia, pentru a asista la percheziții. În dosar a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta a fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. A treia persoană vizată în acest dosar ar fi cetățeanul italian Massimiliano Arena.

DIICOT: Cinci percheziții într-un dosar cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

Procurorii DIICOT au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste”, a transmis DIICOT, luni, într-un comunicat de presă.

Potrivit anchetatorilor, liderul le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri clare în cadrul mecanismului infracțional pus la cale. Aceștia ar fi fost prezentați drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume importante de bani pe care să le împrumute persoanelor care intenționau să își dezvolte afacerile în România, cu condiția depunerii unor garanții bănești.

„Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective. Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro. Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro”, precizează DIICOT.

Ion Negoescu, fost ofițer în MAI, este audiat în calitate de martor. El este cel care i l-a prezentat lui Georgescu pe Răzvan Leu, omul de afaceri care a depus plângerea împotriva lui Călin Georgescu și de la s-a pornit deschiderea dosarului în care sunt vizate mai multe infracțiuni.

„Sunt indicat în această plângere ca fiind persoana care i-a făcut cunoștință cu domnul Georgescu, lucru adevărat. La rândul lui, domnul Călin Georgescu ne-a făcut cunoștință cu un anume Ionel Rusen. Din acest moment, eu nu mai am cunoștință despre derularea evenimentelor ulterioare”, a declarat Ion Negoescu, în martie 2025, pentru interespublic.ro, citează g4media.ro.

„Știu doar că acel domn Rusen i-a făcut cunoștință domnului Răzvan Leu cu o altă persoană, Masimiliano, am înțeles că se numește, cu care eu nu am vorbit niciodată, nu m-am văzut niciodată și despre care nu am niciun fel de referințe”, a mai precizat Ion Negoescu, potrivit aceleiași surse.

În perioada 2018-2021, Negoescu a fost șeful Serviciului de Protecție a Informațiilor Clasificate, Registratură și Arhivă din cadrul Direcției de Control Juridic și Securitate Internă a Senatului României, prin delegare de la MAI, conform declarațiilor sale de avere, consultate de g4media.ro. Ion Negoescu este acum preot onorific în satul Mățău, comuna Mioarele, unde soții Georgescu au avut o proprietate pe care au vândut-o în 2023.