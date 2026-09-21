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Copiii români, primii afectați de limita pusă de Meloni pe numărul de elevi străini în școlile din Italia. În ce regiuni se află cele mai mari comunități

Melania Agiu
Copiii români, primii afectați de limita pusă de Meloni pe numărul de elevi străini în școlile din Italia. În ce regiuni se află cele mai mari comunități
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Giorgia Meloni - Foto: Mediafax foto
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Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a anunțat, duminică seară, un pachet de măsuri stricte în sistemul de învățământ, axat pe imigrație și integrare. La festivalul de tineret al partidului său (Fratelli d’Italia), Meloni a declarat că guvernul va introduce un proiect de lege care prevede interzicerea vălului islamic în școli, plafonarea numărului de elevi străini în clase și cursuri obligatorii de limba italiană pentru părinți.

Sursă foto: Mediafax

Meloni susține că propunerile vor fi prezentate de guvernul său în curând: „Se pregătește o măsură care va stabili prin lege numărul maxim de elevi străini pe clasă”, a declarat ea.

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„În curând va fi prezentată în şedinţa de guvern o măsură menită să stabilească prin lege un număr maxim de elevi străini per clasă. De asemenea, aceasta impune părinţilor elevilor străini care întâmpină dificultăţi majore de integrare în sistemul şcolar obligaţia de a învăţa limba italiană şi interzice purtarea burka şi niqab în şcoli”, a declarat Meloni în cadrul unei reuniuni anuale a organizaţiei de tineret a partidului său, Fraţii Italiei (Fratelli d’Italia).

„Dacă într-o clasă există un singur copil care nu înţelege limba italiană, acesta va reuşi, probabil, să înveţe limba şi să se integreze rapid cu ajutorul colegilor şi al profesorilor. Totuşi, dacă numărul copiilor care nu înţeleg limba devine mare – sau chiar majoritar -, nu mai putem vorbi despre integrare, ci despre neglijenţă”, a adăugat ea.

„Trebuie să mergi la şcoală cu faţa descoperită, iar în Italia nimeni nu poate decide, în numele unei tradiţii reale sau presupuse, că o tânără trebuie să se ascundă”, a declarat Meloni.

Potrivit datelor transmise de publicația Rai News, în școlile italiene, de la grădiniță până la liceu, există 930.000 de elevi fără cetățenie italiană, adică 11,6% din total.

Elevii români, în fruntea listei

Conform unui studiu realizat de Idos, în ultimii 11 ani, numărul elevilor cu cetățenie străină a crescut cu 16%, în timp ce numărul elevilor autohtoni a scăzut cu 12,5%, ceea ce a contribuit, de altfel, la stoparea declinului demografic care a dus la scăderea numărului total de elevi de la aproape 9 milioane în 2014 la aproximativ 8 milioane în prezent (-9,9%).

Dintre cei aproximativ 931.000 de elevi străini, aproape două treimi (65,2%, adică peste 607.000) s-au născut în Italia. Jumătate dintre studenții străini înscriși la școli în Italia provin din cele 5 principalele naționalități: română, albaneză, marocană, chineză și egipteană; restul se împart între zeci de alte naționalități.

Propunerea guvernului Meloni

Pe scena evenimentului „Fenix”, festivalul organizației Gioventù Nazionale, Giorgia Meloni a anunțat că în cadrul unei ședințe a Consiliului de Miniștri va fi adoptată măsura privind limita de 30% de elevi străini pentru fiecare clasă.

Detaliile decretului vor fi cunoscute cu certitudine abia după promulgare, dar, deocamdată, se pare că aplicarea acestuia nu va viza toți elevii clasificați ca având „origine migratorie”: vor fi excluși cei cu pașaport al UE (protejați de legislația Uniunii Europene) și cei din a doua generație, dacă au o bună cunoaștere a limbii italiene (rămâne de văzut cum intenționează Guvernul să evalueze competența lingvistică).

Măsura fusese deja anunțată în luna august de către ministrul Educației, Giuseppe Valditara, care, în cadrul unor interviuri, a abordat problemele legate de punerea în aplicare a acesteia, afirmând că birourile școlare teritoriale ar trebui să asigure coordonarea, „în scopul distribuirii elevilor străini în diferite clase și în școlile din vecinătate, pentru a încerca să se evite o concentrare excesivă”.

Limita maximă de 30% de elevi străini pe clasă este „în mod normal” prevăzută deja într-un circular din 2010 al fostei ministre Gelmini, o dispoziție care a fost însă derogată din motive legate de amplasarea teritorială a școlilor, în special în cartierele cu o densitate ridicată a populației migrante.

Directorii de școli: limita maximă pentru elevii străini este justificată, dar dificil de aplicat

Pentru președintele Asociației Naționale a Directorilor de Școli, Antonello Giannelli, problema numărului maxim de elevi străini în clase este „justificată și de înțeles” din punct de vedere didactic, dar dificil de rezolvat în practică.

Problema vizează în special înscrierile la grădinițe și școlile primare, unde se aplică criteriul proximității față de școală. În cartierele în care străinii reprezintă majoritatea, nu ar fi realist, spune reprezentantul directorilor de școli, să nu se accepte elevi pentru a respecta o limită numerică.

Peste un sfert dintre elevii străini se află în Lombardia (236.000, adică 26%), urmată de Emilia-Romagna (112.839), Veneto (94.669), Lazio (80.051) și Piemont (78.039). Din punctul de vedere al orașelor, cel cu cei mai mulți studenți străini este Milano, cu 79.039, urmat de Roma (63.782), Torino (39.465) și Brescia (32.747).

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