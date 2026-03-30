Coaliția de guvernare a decis plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Florin Barbu: „Protejează puterea de cumpărare a românilor”

Coaliția de guvernare a decis, în ședința de luni, prelungirea măsurii care limitează adaosul comercial la alimentele de bază până la 30 iunie 2026, a anunțat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pe Facebook.

Florin Barbu: „Protejează puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii”

Ministrul Agriculturii a transmis că prelungirea plafonării a fost agreată în urma argumentelor susținute de reprezentanții PSD în cadrul ședințelor Coaliției de guvernare. Florin Barbu a subliniat că această decizie este menită să protejeze în special categoriile vulnerabile.

Potrivit acestuia, menținerea plafonării contribuie la stabilitatea prețurilor și la evitarea unor creșteri care ar putea afecta direct consumatorii cu venituri reduse și medii.

„Limitarea adaosului comercial pentru alimentele de bază se prelungește până la 30 iunie 2026.Mă bucur ca în ședința Coaliției au fost ascultate argumentele PSD, pe care le-am prezentat astăzi în conferința de presă de la Bacău, pentru prelungirea acestei măsuri care protejează puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii”, a scris Florin Barbu, ministrul Agriculturii, pe Facebook.

Foto: Captură Facebook / Florin Barbu

Alimentele de bază cu adaosul comercial plafonat:

  • pâine
  • lapte
  • carne de pui și porc
  • ouă
  • ulei
  • zahăr
  • făină
  • mălai
  • cartofi
  • legume și fructe de bază

Cele mai noi

Trimite acest link pe