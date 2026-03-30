Bolojan anunță măsuri discriminatorii pentru români. Scade acciza doar la motorină, nu și la benzină. Chiar și așa, nu știe cu cât. „Lucrăm la 1-2 ipoteze

Bianca Dogaru
Invitat la Digi24, premierul Ilie Bolojan a refuzat să răspundă la întrebările momentului: cu cât o să scadă prețul la carburanți, cu cât se reduce acciza, cu cât scade TVA-ul. A ținut să menționeze doar că Guvernul se va concentra pe prețul motorinei, pentru că „aici creșterile au fost cele mai mari”. De scăderea TVA nu poate fi vorba, spune Bolojan, din cauza deficitului care ar declanșa o procedură de infringement.

Întrebat ce decizie a luat în privința accizelor, Ilie Bolojan a răspuns:

„Suntem în situația în care, de o lună de zile, din cauza războiului din Iran, piețele de combustibil sunt perturbate puternic. Asta a făcut ca prețul țițeiului să crească cu 50%. Nu puteam opri aceste creșteri pentru că suntem o țară inlfuențată de ce se întâmplă pe plan extern. În momentul în care ne-am apropiat de o valoare care s-ar duce spre o stabilizare, adică creșterea noastră de preț să semene în procente cu creșterea de preț de pe piețele internaționale, atunci este logic să intervii pentru că este ca și cum ai mătura atunci când viscolește.

Până la o decizie privind accizele, Bolojan a anunțat că prima măsură concretă intră în vigoare de poimâine. Guvernul plafonează adaosul comercial la carburanți și îl limitează la valoarea medie de anul trecut.

Efectul este zero. Ca atare, am luat o primă măsură stabilind o perioadă în care vom interveni, considerând că trei luni de zile va fi o perioadă critică în următorul trimestru. Am intervenit pentru a elimina posibilitatea de a specula prețuri, limitând adaosurile la valoarea medie din anul trecut și asta va intra în vigoare începând de poimâine. Ar trebui să vedem o ușoară reacție a pieței.”

Premierul a anunțat și că România va limita exporturile de motorină și țiței pentru a se asigura că resursele interne rămân în țară pentru a acoperi consumul populației.

„Am intervenit pentru a limita exporturile de motorină și țiței și am prelungit schemele de sprijin pentru transportatori. Pentru că ne apropiem de o zonă de platou și deja vedem unde s-au oprit prețurile, pe de o parte ne propunem ca acolo unde e posibil să intervenim”, a mai spus Bolojan.

