Viața bate filmul. 13 septembrie 2019: Iuliana din Vaslui a furat un portofel din Carrefour, în care a găsit 24 lei. Ce s-a întâmplat acum, după 7 ani.

O femeie din Vaslui a fost trimisă în judecată la aproape șapte ani după ce a furat un portofel dintr-un magazin și a retras mai multe sume de bani de pe cardul găsit în interior. Aceasta este acuzată de furt, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic, scrie Vremea Nouă.

Incidentul a avut loc în septembrie 2019, când femeia a observat portofelul unei angajate uitat într-un raion al magazinului. Profitând de lipsa personalului, l-a sustras și a părăsit imediat incinta.

În portofel nu se afla o sumă mare, ci doar 24 de lei. Totuși, femeia a găsit în interiorul portofelului și un card bancar și un bilețel pe care era notat codul PIN. Astfel, ea mers la un bancomat și a retras de trei ori câte 300 de lei, plus încă 10 lei, până când cardul a fost blocat de aparat. Ulterior, a abandonat portofelul pe un contor de gaz.

În fața anchetatorilor, inculpata și-a recunoscut faptele și a declarat că a cheltuit cei 910 lei retrași pe alcool și jocuri de noroc. Prejudiciul nu a fost recuperat, iar victima s-a constituit parte civilă în dosar.

