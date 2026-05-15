Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu rezolvă nicio problemă. Rămâne cu videoteca de gafe”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre Nicușor și despre felul în care este perceput în spațiul public.
Un punct important din dialog este expresia „stați calmi”. Cristoiu o folosește ca exemplu de reacție politică. În scenarii tensionate, răspunsul rămâne același: „stați calmi”. Exemplele date în discuție sunt extreme:
– Domnule președinte, când faceți raportul privind anularea legilor?
– Stați calmi.
– Dar la SRI când îl puneți?
– Stați calmi.
– Domnule președinte, se rupe NATO.
– Stați calmi, că nu se rupe.
– Domnule președinte, arde casa pe noi.
– Stați calmi.
În concluzie, Ion Cristoiu pune accent pe ideea că politica lasă urme. Vorbele și greșelile nu dispar. Ele pot fi adunate, analizate și chiar ironizate în timp.