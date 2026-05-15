Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu rezolvă nicio problemă. Rămâne cu videoteca de gafe”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre Nicușor și despre felul în care este perceput în spațiul public. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

Ion Cristoiu spune că în jurul unor politicieni se adună „gafe” și reacții publice care nu dispar, ci rămân în memorie și devin, în timp, o arhivă a discursului public. Ideea de „arhivă a gafelor”

Cristoiu vorbește despre ideea unei „arhive a gafelor” în care ar putea fi adunate declarațiile și acțiunile politicienilor. El sugerează că acestea pot fi revăzute, analizate și pot deveni virale sau „celebre”, intrând în memoria publică. „În istoria României și al lumii, el rămâne cu o videotecă. Vine unul și adună toate astea. De acolo face o arhivă ș i o accesăm” , spune Ion Cristoiu

„Stați calmi” – expresia repetată

Un punct important din dialog este expresia „stați calmi”. Cristoiu o folosește ca exemplu de reacție politică. În scenarii tensionate, răspunsul rămâne același: „stați calmi”. Exemplele date în discuție sunt extreme:

când apar crize politice

când sunt probleme mari

când situațiile par grave

– Domnule președinte, când faceți raportul privind anularea legilor?

– Stați calmi.

– Dar la SRI când îl puneți?

– Stați calmi.

– Domnule președinte, se rupe NATO.

– Stați calmi, că nu se rupe.

– Domnule președinte, arde casa pe noi.

– Stați calmi.

În concluzie, Ion Cristoiu pune accent pe ideea că politica lasă urme. Vorbele și greșelile nu dispar. Ele pot fi adunate, analizate și chiar ironizate în timp.