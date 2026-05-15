Trump dezvăluie ce i-a spus Xi Jinping la Beijing: „M-a felicitat pentru succesele extraordinare ale SUA obținute într-un timp așa scurt”

Mihai Tănase
Xi Jinping și Donald Trump - Foto: Mediafax foto
Președintele Donald Trump a transmis un mesaj amplu după întâlnirea cu Xi Jinping de la Beijing, susținând că liderul chinez l-a felicitat pentru „succesele extraordinare” obținute de Statele Unite în primele luni ale administrației sale.

Trump a reacționat după summitul desfășurat la Beijing cu liderul chinez Xi Jinping, publicând pe platforma Truth Social un mesaj în care a comentat declarațiile făcute de oficialul de la Beijing în timpul discuțiilor bilaterale.

Donald Trump și Xi Jinping – Foto: Profimedia images

Liderul de la Casa Albă a afirmat că Xi Jinping s-ar fi referit la perioada administrației Biden atunci când a vorbit despre posibilul declin al Statelor Unite, susținând că America ar fi traversat „patru ani de distrugere” înainte de revenirea sa la putere, apoi o serie de probleme pe care le atribuie fostei administrații democrate, printre care imigrația ilegală, criminalitatea, politicile DEI și acordurile comerciale pe care le consideră dezavantajoase pentru Washington.

„Când președintele Xi s-a referit cu multă eleganță la Statele Unite ca fiind, poate, o națiune în declin, el făcea aluzie la pagubele uriașe pe care le-am suferit în cei patru ani ai lui „Sleepy Joe” Biden și ai administrației sale, iar din acest punct de vedere, a avut 100% dreptate. Țara noastră a suferit enorm din cauza frontierelor deschise, a impozitelor ridicate, a promovării transgenderismului pentru toată lumea, a participării bărbaților la competițiile sportive feminine, a inițiativelor DEI, a acordurilor comerciale dezastruoase, a criminalității rampante și a multor altor lucruri!”, a scris Trump pe Truth Social.

Trump susține că SUA traversează „o revenire istorică” cu el la putere

În mesajul său, liderul american a prezentat actuala perioadă drept una de „renaștere economică și militară” pentru Statele Unite, invocând creșterea burselor, investițiile externe și piața muncii.

„Președintele Xi nu se referea la ascensiunea incredibilă pe care Statele Unite au arătat-o lumii în cele 16 luni spectaculoase ale administrației Trump, care includ piețe bursiere și fonduri de pensii 401K la niveluri record, victorie militară și relații înfloritoare în Venezuela, decimarea militară a Iranului (de continuat!).

Cea mai puternică armată de pe pământ de departe, din nou o putere economică, cu o sumă record de 18 trilioane de dolari investită în Statele Unite de către alții, cea mai bună piață a muncii din istoria SUA, cu mai mulți oameni care lucrează în Statele Unite în acest moment decât oricând înainte, punând capăt DEI-ului care distruge țara și atâtea alte lucruri încât ar fi imposibil să le enumerăm pe toate. De fapt, președintele Xi m-a felicitat pentru atâtea succese extraordinare într-o perioadă atât de scurtă de timp.

Acum doi ani, eram, de fapt, o națiune în declin. În privința asta, sunt pe deplin de acord cu președintele Xi! Dar acum, Statele Unite sunt cea mai în vogă națiune din întreaga lume și sperăm că relația noastră cu China va fi mai puternică și mai bună ca niciodată!”, a scris Trump pe Truth Social.

Declarațiile vin după summitul bilateral organizat la Beijing, unde cei doi lideri au discutat despre relațiile comerciale, tensiunile privind Taiwanul, războiul din Orientul Mijlociu și cooperarea economică dintre cele mai mari economii ale lumii.

În timpul întâlnirii, Xi Jinping a avertizat că gestionarea greșită a dosarului Taiwan ar putea conduce la „conflicte” între cele două puteri. Totuși, ambele părți au încercat să transmită public un mesaj de stabilitate diplomatică.

