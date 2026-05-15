15 Mai, calendarul zilei: Ousmane Dembélé împlinește 29 de ani, Gino Iorgulescu 70. Se stinge Cristian Țopescu

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 15 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ousmane Dembélé este unul dintre cei mai spectaculoși fotbaliști ai generației sale, remarcat pentru viteza, driblingul și creativitatea din atac. Născut pe 15 mai 1997, în Vernon, Franța, Dembélé și-a început cariera profesionistă la clubul francez Stade Rennais F.C., unde a atras rapid atenția marilor echipe europene datorită talentului său ofensiv. În 2016, a fost transferat la Borussia Dortmund, unde a avut un sezon excelent și a câștigat Cupa Germaniei. Evoluțiile sale impresionante i-au adus un transfer important la FC Barcelona în 2017. Pe lângă performanțele de club, el a contribuit și la succesul echipei naționale a Franței, făcând parte din lotul care a câștigat Campionatul Mondial de Fotbal din 2018. Prin stilul său spectaculos și calitățile tehnice deosebite, Ousmane Dembélé rămâne unul dintre cei mai apreciați jucători ofensivi din fotbalul modern.

Gino Iorgulescu este un fost fotbalist român și actual conducător important în fotbalul din România. Născut pe 15 mai 1956, în București, el a avut o carieră remarcabilă ca fundaș central, fiind cunoscut pentru seriozitatea și disciplina sa din teren. Cea mai mare parte a carierei de jucător a petrecut-o la Sportul Studențesc București, unde a devenit unul dintre cei mai respectați componenţi ai echipei. De asemenea, a evoluat pentru naționala României, participând la numeroase meciuri internaționale. După retragerea din activitatea sportivă, s-a implicat în conducerea fotbalului românesc. El a devenit președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, având un rol important în administrarea campionatului intern și în dezvoltarea competițiilor profesioniste din România. Prin experiența acumulată atât ca jucător, cât și ca administrator, Gino Iorgulescu rămâne o figură importantă în istoria sportului românesc.

Cristian Țopescu a fost unul dintre cei mai apreciați comentatori sportivi din România, cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă și stilul elegant de a transmite marile competiții sportive. Născut pe 26 martie 1937, la București, el a devenit o personalitate emblematică a televiziunii românești. De-a lungul carierei sale la Televiziunea Română, a comentat numeroase evenimente importante, inclusiv Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale de fotbal și competiții de gimnastică. Publicul l-a apreciat pentru profesionalism, cultură sportivă și modul calm și clar în care prezenta evenimentele. A contribuit semnificativ la popularizarea sportului în România și a devenit un model pentru generațiile de jurnaliști sportivi. Pe lângă activitatea din presă, el a fost implicat și în viața publică, activând pentru o perioadă ca senator. A murit pe 15 mai 2018, la vârsta de 81 de ani. Prin pasiunea și dedicarea sa, Cristian Țopescu rămâne una dintre cele mai respectate figuri din istoria jurnalismului sportiv românesc.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1838: Nicolae Grigorescu 🇷🇴🎨 A participat la Războiul de Independență (1877-1878), a însoțit armata română în calitate de „pictor de front”, realizând la fața locului în luptele de la Grivița și Rahova desene și schițe, care au stat la baza unor mari compoziții

🎂1845: Ilia Ilici Mecinikov 🇷🇺🇲🇩🧪 microbiolog, imunolog, anatomist și zoolog rus de origine nobilă moldoveană, cunoscut pentru descoperirea tratamentului holerei

🎂1859: Pierre Curie 🇫🇷☢️ pionier în studiul radioactivității, laureat (împreună cu Antoine Henri Becquerel și Marie Curie) Nobel pentru Fizică (1903)

🎂1891: Mihail Bulgakov 🇷🇺🇺🇦✒️ romancier și dramaturg sovietic de origine ucraineană. Puterea sovietică îl etichetează drept un autor antibolșevic și un element „dușmănos”. Renumit pentru romanele Maestrul și Margareta, Inimă de câine

🎂1937: Madeleine Albright 🇺🇸🗣️ al 64-lea secretar SUA

🎂1952: Chazz Palminteri 🇺🇸🎬 A Bronx Tale (1993), The Usual Suspects (1995), Boss of Bosses (2001), Legend (2015)

🎂1952: Constantin Zamfir 🇷🇴⚽️ atacant al Stelei în perioada 1975 – 1980

🎂1956: Gino Iorgulescu 🇷🇴⚽️

🎂1973: Laura Codruța Kövesi 🇷🇴⚖️

🎂1987: Andy Murray 🇬🇧🥎 3 titluri de Grand Slam

🎂1997: Ousmane Dembélé 🇫🇷⚽️

Decese 🕯

🕯️1873: Alexandru Ioan Cuza 🇷🇴📜 În 2023 a fost emisă o monedă ce comemorează 150 de ani de la moartea sa

🕯️1886: Emily Dickinson 🇺🇸✒️ Tematica liricii sale cuprinde: dragostea, singurătatea, moartea. Poeziile sale au fost publicate postum sub titlul „Poems”

🕯️2018: Cristian Țopescu 🇷🇴🎙️

Evenimente📋

📋🇷🇴🐱🐶 Ziua medicului veterinar

📋🇷🇴👨‍👩‍👧 Ziua Internațională a Familiei pentru o mai bună înţelegere a problemelor familiei şi îmbunătăţirea capacităţii ţărilor de a rezolva aceste probleme prin politici corespunzătoare

📋🌍 Ziua Internaţională de acţiune pentru climă

📋🗣️🇮🇹🇫🇷🇪🇸🇵🇹🇷🇴 Ziua Internațională a Latinității

Calendar 🗒️

🗒️1536: Anne Boleyn, regina Angliei, este judecată la Londra sub acuzația de trădare, adulter și incest; este condamnată la moarte

🗒️1618: Johannes Kepler confirmă descoperirea celei de-a treia legi a mișcării planetelor

🗒️1648: Se semnează Pacea Westfalică, prin care s-a pus capăt Războiului de Treizeci de Ani

🗒️1701: Începe Războiul Succesiunii Spaniole

🗒️1718: A fost patentată prima mitralieră din lume de către James Puckle, un avocat din Londra

🗒️1756: Începe Războiul de Șapte Ani, când Anglia declară război Franței

🗒️1848: Adunarea de la Blaj proclamă națiunea română din Transilvania drept egală cu celelalte națiuni din Marele Principat

🗒️1861: S-a înființat, la București, prima școală românească de medicină veterinară

🗒️1868: Pronunciamentul de la Blaj

🗒️1877: A apărut, la București, cotidianul „România liberă”

🗒️1928: Mickey Mouse și Minnie Mouse apar pentru prima dată în filmului Plane Crazy de Walt Disney

🗒️1940: SUA: Ciorapii din nylon au fost pentru prima dată puși în vânzare

🗒️1970: The Beatles lansează albumul Let It Be, în SUA

🗒️1991: François Mitterrand a numit-o în funcția de prim-ministru pe Édith Cresson, prima femeie care a deținut această funcție în Franța

🗒️2017: Sculptura din bronz „Muza adormită” a lui Constantin Brâncuși s-a vândut la New York, la casa de licitați Christie’s, cu suma de 57,3 milioane $, un record pentru Brâncuși

🗒️2018: Lucrarea La Jeune Fille Sophistiquée a lui Brâncuși s-a vândut la casa de licitații Christie’s din New York cu suma de 71 de milioane $, stabilind un nou record pentru artistul român

