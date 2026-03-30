O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme". Gândul prezintă cifrele oficiale

Creșterile de taxe și măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan, care au dus la scădere economică, creșterea inflației și scăderea nivelului de trai în general, nu au avut aproape niciun efect în creșterea încasărilor la bugetul de stat din taxe și impozite, așa cum arată cifrele oficiale prezentate de Ministerul de Finanțe. Astfel, guvernul Bolojan a avut venituri fiscale (din taxe și impozite) în valoare de 2,6% din PIB în primele două luni din 2026. În 2025, însă, cifra era similară: 2,4% din PIB.

În valoare nominală, sumele încasate au crescut, însă a crescut și PIB, a crescut și inflația, astfel că singura comparație relevantă este raportarea la nivelul Produsului Intern Brut. Or, așa cum arată datele, creșterea încasărilor guvernului din taxe și impozite este de numai 0,2% din PIB.

Încasările guvernului Bolojan în ian-feb 2026 vs. ian-feb 2025

Avalanșă de creșteri de taxe în 2025 și 2026

Guvernul Bolojan a crescut aproape toate taxele, de la TVA la impozite locale sau taxe vamale. Gândul face o trecere în revistă a majorărilor:

  • TVA standard a crescut de la 19% la 21%, de la 1 august 2025
  • TVA redusă pentru unele bunuri/servicii a crescut de la 9% la 11%;
  • Accize majorate la carburanți, alcool, tutun și țigarete electronice, începând cu 1 august 2025.
  • CASS de 10% pentru partea din pensie care depășește 3.000 lei/lună, introdusă de la 1 august 2025
  • Impozitare mai dură a câștigurilor din jocuri de noroc, cu sistem progresiv care urcă până la 40% pentru partea care depășește anumite praguri
  • Rovinieta s-a scumpit de la 1 septembrie 2025; pentru autoturisme, rovinieta anuală a urcat de la 28 euro la 50 euro
  • Impozitul pe dividend a crescut de la  10% la 16%, de la 1 ianuarie 2026;
  • Impozitele locale au crescut cu 50-100%;
  • Taxă pe colete din afara UE: 25 lei/colet pentru colete de până la 150 euro, de la 1 ianuarie 2026.

Efecte minime în buget ale creșterilor de taxe, dar costuri enorme

Cifrele de la Ministerul Finanțelor arată că aproape toate categoriile de venituri din taxe sau impozite nu au înregistrat creșteri în primele două luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025, ba chiar unele au înregistrat scăderi.

De exemplu, în ciuda creșterii accizelor, guvernul Bolojan a încasat mai puțin, ca pondere în PIB: 0,4% în 2025 și 0,3% în 2026.

Pe de altă parte, costurile sunt uriașe. România deja a intrat în recesiune tehnică, adică o scădere a PIB timp de două trimestre consecutive. Mai mult, imediat ce a intrat în vigoare prima rundă de majorare de taxe, inflația a sărit spre 10%. În aceeași vreme, șomajul a intrat din nou pe creștere, iar consumul a scăzut în ultima parte din 2025 și începutul lui 2026.

Cu creșterea prețurilor la carburanți din cauza războiului din Iran, concomitent cu eliminarea plafonării prețurilor la alimente de bază și la gaze naturale, sunt așteptate noi scumpiri. Creșterea de prețuri este certă, dar încasările la buget din taxe, cel puțin așa cum arată datele în acest moment, nu sunt promise.

