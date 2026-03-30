Românii scapă, momentan, de o nouă scumpire la alimentele de bază. Ministrul Agriculturii: „Limitarea adaosului comercial se prelungește”

Ministrul Agriculturii Florin Barbu a transmis că limitarea adaosului comercial pentru alimentele de bază se prelungește până la 30 iunie, în urma deciziei din cadrul ședinței de coaliție de azi.

Românii sunt scutiți de o nouă majorare la produsele de bază, după ce coaliția a decis să adopte, la propunerea PSD, prelungirea adaosului comercial la această categorie de alimente, a transmis Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

„Limitarea adaosului comercial pentru alimentele de bază se prelungește până la 30 iunie 2026.

Mă bucur ca în ședința Coaliției au fost ascultate argumentele PSD, pe care le-am prezentat astăzi în conferința de presă de la Bacău, pentru prelungirea acestei măsuri care protejează puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii”, a precizat ministrul pe Facebook.

Pensionarii și copiii cu dizabilități, incluși în „pachetul de solidaritate” al PSD

Pachetul de solidaritate, ce vine în ajutorul categoriilor vulnerabile, a fost adoptat în Parlament, după ce a generat multe polemici în interiorul coaliției.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, a declarat că această măsură vizează creșterea veniturilor pentru milioane de pensionari și pentru copii din familii vulnerabile.

„Amendamentul PSD se referă la pachetul de solidaritate, un pachet care avea în vedere creșterea veniturilor a 2,8 milioane de pensionari și a aproape 300.000 de copii din familii monoparentale, copii din familii cu venituri foarte reduse sau copii cu dizabilități”, a spus ministrul.

Acesta a oferit și exemple privind nivelul actual al beneficiilor acordate unor categorii vulnerabile.

„Cel mai mic beneficiu pentru copiii cu dizabilități era de 80 de lei, iar în cazul familiilor monoparentale avem peste 37.000 de familii care primesc un beneficiu de doar 240 de lei, în condițiile în care au venituri medii sub 930 de lei pe membru de familie, adică venituri extrem de mici”, a explicat Manole.

