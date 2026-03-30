Românii scapă, momentan, de o nouă scumpire la alimentele de bază. Ministrul Agriculturii: „Limitarea adaosului comercial se prelungește”

Ruxandra Radulescu
Ministrul Agriculturii Florin Barbu a transmis că limitarea adaosului comercial pentru alimentele de bază se prelungește până la 30 iunie, în urma deciziei din cadrul ședinței de coaliție de azi.

Românii sunt scutiți de o nouă majorare la produsele de bază, după ce coaliția a decis să adopte, la propunerea PSD, prelungirea adaosului comercial la această categorie de alimente, a transmis Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

„Limitarea adaosului comercial pentru alimentele de bază se prelungește până la 30 iunie 2026.
Mă bucur ca în ședința Coaliției au fost ascultate argumentele PSD, pe care le-am prezentat astăzi în conferința de presă de la Bacău, pentru prelungirea acestei măsuri care protejează puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii”, a precizat ministrul pe Facebook.

Pensionarii și copiii cu dizabilități, incluși în „pachetul de solidaritate” al PSD

Pachetul de solidaritate, ce vine în ajutorul categoriilor vulnerabile, a fost adoptat în Parlament, după ce a generat multe polemici în interiorul coaliției.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, a declarat că această măsură vizează creșterea veniturilor pentru milioane de pensionari și pentru copii din familii vulnerabile.

„Amendamentul PSD se referă la pachetul de solidaritate, un pachet care avea în vedere creșterea veniturilor a 2,8 milioane de pensionari și a aproape 300.000 de copii din familii monoparentale, copii din familii cu venituri foarte reduse sau copii cu dizabilități”, a spus ministrul.

Acesta a oferit și exemple privind nivelul actual al beneficiilor acordate unor categorii vulnerabile.

„Cel mai mic beneficiu pentru copiii cu dizabilități era de 80 de lei, iar în cazul familiilor monoparentale avem peste 37.000 de familii care primesc un beneficiu de doar 240 de lei, în condițiile în care au venituri medii sub 930 de lei pe membru de familie, adică venituri extrem de mici”, a explicat Manole.

FOTO: Mediafax

FLASH NEWS ANAF a scos la licitație un Lamborghini. Prețul de pornire este un chilipir
16:41
ANAF a scos la licitație un Lamborghini. Prețul de pornire este un chilipir
ECONOMIE Pensionarii din România care primesc 300 lei în plus la pensie, de Paște. Cine se încadrează
16:36
Pensionarii din România care primesc 300 lei în plus la pensie, de Paște. Cine se încadrează
CONTROVERSĂ O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme”. Gândul prezintă cifrele oficiale
15:47
O țară chinuită degeaba. Încasările guvernului Bolojan din taxe au rămas aproape la fel ca în 2025, după avalanșa de impozite crescute și „reforme”. Gândul prezintă cifrele oficiale
ANALIZĂ Expertul în Energie Dumitru Chisăliță spune cât se poate reduce acciza și TVA-ul la combustibil în România
15:24
Expertul în Energie Dumitru Chisăliță spune cât se poate reduce acciza și TVA-ul la combustibil în România
ECONOMIE Soluțiile AUR pentru reducerea prețurilor la carburanți: Scăderea cotei de TVA la 15%
14:24
Soluțiile AUR pentru reducerea prețurilor la carburanți: Scăderea cotei de TVA la 15%
FLASH NEWS Anunțul oficial al ministrului Barbu despre scumpirile care urmează la alimentele de bază. Soluția Ministerului
13:03
Anunțul oficial al ministrului Barbu despre scumpirile care urmează la alimentele de bază. Soluția Ministerului
Mediafax
Surpare de carosabil în Capitală. Trafic restricționat pe un sens de mers
Digi24
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Cancan.ro
Zodia care primește o veste foarte proastă înainte de Paște, care îi poate schimba viața, spune maestrul Mihai Voropchievici
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
Generația chiriașilor de nevoie: „Nu îmi permit nici măcar o garsonieră într-un oraș mic, oricât de mult aș munci”
Mediafax
Câți soldați sunt necesari pentru a invada o țară? Lecțiile războaielor recente
Click
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Cancan.ro
Detaliul care i-a șocat pe anchetatori în cazul fetițelor dispărute din Mureș. Ce au descoperit oamenii în zona unde au fost văzute ultima dată
Ce se întâmplă doctore
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
De ce dormim mai mult iarna și mai puțin vara: ce spun cercetările despre somnul sezonier

