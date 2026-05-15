Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere cu Primăria Capitalei să dea oameni afară”

Surse din cadrul STB au dezvăluit în exclusivitate pentru Gândul că în interiorul societății de transport sunt tensiuni foarte mari. Asta după ce, în urmă cu două zile, în Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a fost votat un proiect care prevede reorganizarea STB. În aceste condiții, angajații, membri în principalul sindicat, îl acuză pe Vasile Petrariu că i-ar fi trădat și că ar fi făcut deja o înțelegere cu Primăria Capitalei în ceea ce privește concedierile ce vor urma.

„Nu este normal ca principalul sindicat al STB, condus de Vasile Petrariu, să nu facă niciun fel de presiune și să apere interesele angajaților.

Primăria Capitalei vrea să dea afară până la 800 de angajați. Mulți dintre vatmani trecut printr-o perioadă foarte grea. Conducerea vrea să-i mute pe troleibuze. Asta înseamnă atestate noi și multe alte probleme. Oamenii sunt foarte supărați și se simt trădați”, au precizat pentru Gândul surse din cadrul STB.

Aceleași surse mai spun că sindicatul de la STB ar trebui „să ia lecții de la sindicatul de la metrou, care a luptat mereu pentru angajați”.

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a votat, miercuri, un proiect care prevede reorganizarea STB, iar asta presupune concedierea a sute de angajați ai societății de transport. Cea mai afectată categorie va fi personalul TESA, mecanici sau lăcătuși.

În acest context, coroborat cu faptul că zeci de kilometri de linie de tramvai intră în reabilitare, și pentru vatmanii STB urmează o perioadă foarte grea.

Gândul a dezvăluit joi că Primăria Capitalei și STB ar vrea să renunțe la sute de vatmani în perioada următoare. Asta în contextul în care mai multe linii importante de tramvai vor intra în reabilitare.

Vatmani STB, transformați în șoferi de autobuz

Unii dintre vatmani se pot salva prin ieșirea la pensie. Alții au posibilitatea să-și dea demisia cu acordul părților și să beneficieze de salarii compensatorii.

„Cel mai dificil este pentru cei care nu au vârsta de pensionare. Mulți dintre ei vor fi nevoiți să treacă printr-un proces de reconversie, adică să fie trecuți ca șoferi pe autobuze sau pe troleibuze”, mai spun sursele Gândul.

În prezent, în cadrul STB lucrează aproximativ 850 de vatmani, la un parc de peste 250 de tramvaie.

Proiectul care prevede o reorganizare masivă la STB a trecut, miercuri, de votul consilierilor din Consiliul General al Municipiului București (CGMB). Este vorba de concedierea a 700-800 de angajați.

Proiectul votat miercuri prevede și includerea în bugetul STB a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor de salariați.

