„Crăciunul Dirijorului cu Daniel Jinga”, un concert-spectacol la Sala Palatului, pe 20 decembrie 2025

28 nov. 2025, 11:51, Diverse
Pe 20 decembrie 2025, la Sala Palatului va fi concertul-spectacol Crăciunul Dirijorului cu Daniel Jinga”, un eveniment care propune publicului o incursiune muzicală de la colindele tradiționale europene la reinterpretări moderne.

Conform organizatorilor, dirijorul Daniel Jinga este figura centrală a concertului. Daniel Jinga este director general și dirijor principal al Operei Naționale București, fondator al Corului Accoustic. El este recunoscut pentru modul în care a reușit unească tradiția cu modernitatea, muzica sacră cu estetica contemporană, corul clasic cu sonoritățile actuale.

În viziunea lui Daniel Jinga, muzica nu este împărțită în genuri, ci în emoții. Pentru el, vibrația fiecărui sunet contează mai mult decât eticheta stilistică, iar acest principiu devine esența concertului”, transmit organizatorii.

Crăciunul Dirijoruluipropune deci publicului o experiență muzicală completă:

colinde în greacă veche și armonii a cappella,

colinde tradiționale europene, cântate în stiluri multiple,

reinterpretări moderne, unde orchestra, corul și DJ-ul construiesc un limbaj sonor actual.

Călătoria muzicală, de la sacru la contemporan, este descrisă în prezentarea artistică a evenimentului, iar accentul cade pe felul în care emoția, eleganța și pasiunea se contopesc în acest spectacol vibrant.

Totodată, pe scenă va evolua Orchestra Metropolitană București, cunoscută pentru versatilitatea sa, alături de invitați speciali, soliști vocali și instrumentiști. Concertul va avea loc pe 20 decembrie, de la ora 19.00, la Sala Palatului din București.

Ce poți faci în București, în weekend. Programul târgurilor de Crăciun

