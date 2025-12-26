Prima pagină » Actualitate » Un ofițer de la „Vasile Lascăr” din Câmpina a fost reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev al școlii de poliție

Un ofițer de la „Vasile Lascăr” din Câmpina a fost reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev al școlii de poliție

Andrei DumitrescuBianca Dogaru
26 dec. 2025, 21:19, Actualitate
Un ofițer de la „Vasile Lascăr” din Câmpina a fost reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev al școlii de poliție

Un ofițer din cadrul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina a fost reținut vineri seară de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, după ce ar fi încercat să violeze un elev. Băiatul, care s-a ales cu hainele rupte, ar fi reușit să scape după ce l-ar fi păcălit pe agresor. 

Incidentul s-a întâmplat în noaptea de 18 spre 19 decembrie, când ofițerul de serviciu – Ion Laurențiu Iordan – în vârstă de 49 de ani, ar fi chemat patru băieți în camera bagajelor pe motiv că acolo ar fi stat un elev care plângea și nu înțelege ce problemă a avut acesta.

Ulterior, Iordan le-ar fi spus la trei dintre elevi să plece, iar unuia i-a solicitat să rămână pentru a avea o discuție. Băiatul și-ar fi dat seama că ceva nu este în regulă, însă ar fi fost oprit de fiecare dată de comisarul-șef Iordan. La un moment dat, ofițerul s-a repezit asupra lui, a încercat să-l dezbrace cu forța, ocazie cu care i-a și rupt nasturele de la pantaloni și l-a atins în zonele intime.

Aflat în imposibilitatea de a se apăra, în condițiile în care ofițerul se dovedise mult mai puternic, băiatul ar fi apelat la un șiretlic și l-ar fi convins pe acesta că trebuie să plece, dar că va reveni în zilele următoare pentru favorurile sexuale.

După ce a reușit să plece din încăpere, elevul s-a întors în cameră și le-a povestit colegilor săi ce i s-a întâmplat. Aceștia l-au îndemnat să anunțe conducerea școlii. Cazul a ajuns mai întâi la dirigintele grupei, care l-a informat pe directorul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”, Vasile Tache, iar acesta a sesizat Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

„La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul de Investigații Criminale se efectuează cercetări, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la infracțiunea de viol, sub supraveghere Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de reprezentanții unei instituții de învățământ postliceal, din Câmpina. Din primele cercetări efectuate, se confirmă existența unei infracțiuni de tentativă la infracțiunea de viol. Persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 49 de ani, a fost condusă la sediul unității de parchet competente, în vederea audierii. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, urmând să fie analizată oportunitatea luării unei alte măsuri preventive. Având în vedere faptul că cercetările sunt în curs de desfășurare, conform prevederilor legale aplicabile, acestea sunt informațiile care pot fi comunicate public, în vederea protejării integrității procedurale și a bunei desfășurări a anchetei penale,” se arată în comunicatul transmis de IPJ Prahova.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Record de necrezut al chinezilor. Un tren Maglev a atins 700 km/h în 2 secunde. Ce rețea de șine de mare viteză are China
22:11
Record de necrezut al chinezilor. Un tren Maglev a atins 700 km/h în 2 secunde. Ce rețea de șine de mare viteză are China
METEO E cod roșu de vreme rea în România. ANM anunță vânt puternic și vijelii, vineri seară
21:40
E cod roșu de vreme rea în România. ANM anunță vânt puternic și vijelii, vineri seară
METEO Avertizare Cod portocaliu de ninsoare în România. Zona unde zăpada viscolită poate depăși chiar și 50 cm
20:44
Avertizare Cod portocaliu de ninsoare în România. Zona unde zăpada viscolită poate depăși chiar și 50 cm
UTILE Cât îngrașă cozonacul, de fapt, și care e porția corectă de mâncat. Cu ce să îl combini, potrivit Mihaelei Bilic
19:15
Cât îngrașă cozonacul, de fapt, și care e porția corectă de mâncat. Cu ce să îl combini, potrivit Mihaelei Bilic
ECONOMIE Avertismentul noului ministru al Economiei, Irineu Darău: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul ușor, aș minți”
19:06
Avertismentul noului ministru al Economiei, Irineu Darău: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul ușor, aș minți”
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Rusia amenință România și o acuză că împinge lumea spre un nou război mondial. „Indivizi cu conexiuni în KGB și GRU au acționat aici”
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Iată cum lumina naturală poate să ajute diabeticii!

Cele mai noi