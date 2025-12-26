Un ofițer de la „Vasile Lascăr” din Câmpina a fost reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev al școlii de poliție

Un ofițer din cadrul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina a fost reținut vineri seară de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, după ce ar fi încercat să violeze un elev. Băiatul, care s-a ales cu hainele rupte, ar fi reușit să scape după ce l-ar fi păcălit pe agresor.

Incidentul s-a întâmplat în noaptea de 18 spre 19 decembrie, când ofițerul de serviciu – Ion Laurențiu Iordan – în vârstă de 49 de ani, ar fi chemat patru băieți în camera bagajelor pe motiv că acolo ar fi stat un elev care plângea și nu înțelege ce problemă a avut acesta.

Ulterior, Iordan le-ar fi spus la trei dintre elevi să plece, iar unuia i-a solicitat să rămână pentru a avea o discuție. Băiatul și-ar fi dat seama că ceva nu este în regulă, însă ar fi fost oprit de fiecare dată de comisarul-șef Iordan. La un moment dat, ofițerul s-a repezit asupra lui, a încercat să-l dezbrace cu forța, ocazie cu care i-a și rupt nasturele de la pantaloni și l-a atins în zonele intime.

Aflat în imposibilitatea de a se apăra, în condițiile în care ofițerul se dovedise mult mai puternic, băiatul ar fi apelat la un șiretlic și l-ar fi convins pe acesta că trebuie să plece, dar că va reveni în zilele următoare pentru favorurile sexuale.

După ce a reușit să plece din încăpere, elevul s-a întors în cameră și le-a povestit colegilor săi ce i s-a întâmplat. Aceștia l-au îndemnat să anunțe conducerea școlii. Cazul a ajuns mai întâi la dirigintele grupei, care l-a informat pe directorul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”, Vasile Tache, iar acesta a sesizat Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

„La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul de Investigații Criminale se efectuează cercetări, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la infracțiunea de viol, sub supraveghere Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de reprezentanții unei instituții de învățământ postliceal, din Câmpina. Din primele cercetări efectuate, se confirmă existența unei infracțiuni de tentativă la infracțiunea de viol. Persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 49 de ani, a fost condusă la sediul unității de parchet competente, în vederea audierii. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, urmând să fie analizată oportunitatea luării unei alte măsuri preventive. Având în vedere faptul că cercetările sunt în curs de desfășurare, conform prevederilor legale aplicabile, acestea sunt informațiile care pot fi comunicate public, în vederea protejării integrității procedurale și a bunei desfășurări a anchetei penale,” se arată în comunicatul transmis de IPJ Prahova.

