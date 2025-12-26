Zelenski este gata să convoace un referendum în privința planului lui Trump, dacă Rusia acceptă o încetare a focului, scrie presa internațională

Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri pentru publicația Axios că este dispus să organizeze un referendum național pentru permite cetățenilor ucraineni să decidă asupra acceptării planului de pace negociat cu administrația Donald Trump. Declarația vine în contextul în care Zelenski a anunțat că 90% din planul de pace este în principiu finalizat. În același timp, Rusia este dispusă să accepte un armistițiu pentru a permite Ucrainei să organizeze acest referendum.

Volodimir Zelenski a subliniat că exercitarea democratică a votului depinde de îndeplinirea unor criterii, printre care acceptarea unui armistițiu pentru cel puțin 60 de zile înainte de vot. Deși Ucraina nu a recunoscut oficial cedarea de teritorii către Rusia, referendumul ar putea pune această problemă în seama ucrainenilor.

Zelenski: Vrem armistițiu de 60 de zile pentru a organiza un referendum

Partea americană consideră că este un pas important înainte faptul că Zelenski este dispus să organizeze un referendum și nu mai exclude concesiile teritoriale. Cu toate acestea, după cum a subliniat președintele ucrainean în timpul interviului telefonic cu Axios, organizarea unui plebiscit implică probleme majore de ordin politic, logistic și de securitate. Zelenski consideră un armistițiu pentru 60 de zile drept condiția minimă pentru derularea unui vot sigur. Pe de altă parte, un oficial american de rang înalt a declarat pentru Axios că rușii înțeleg necesitatea unui armistițiu dacă Zelenski convoacă un referendum, dar doresc un calendar mai scurt.

Zelenski a spus că ar dori în continuare să negocieze o poziție mai bună în ceea ce privește teritoriul. Dar dacă planul necesită o decizie „foarte dificilă” cu privire la această problemă, președintele Ucrainei consideră că cea mai bună cale de urmat va fi supunerea întregului plan de 20 de puncte unui referendum.

Institutul de Sociologie din Kiev: 63% dintre ucraineni sunt dispuși să continue războiul doar ca să nu cedeze teritorii Rusiei

Potrivit unui sondaj publicat de Institutul Internațonal de Sociologie din Kiev la jumătatea lunii decembrie, ucrainenii preferă să continue războiul cu Rusia în loc să facă concesii teritoriale. Potrivit sondajului, 75% dintre cetățenii din Ucraina resping orice plan de pace care ar include, printre altele, retragerea trupelor din Donbas, restricții asupra armatei ucrainene și, în același timp, nu ar conține garanții specifice de securitate. Pe lângă aceștia, 63% dintre ucraineni sunt gata să îndure războiul cât timp este necesar, doar ca să nu se cedeze teritorii către Rusia. În sondajul din luna septembrie, 62% erau de această părere.

