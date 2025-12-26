Prima pagină » Știri externe » Zelenski este gata să convoace un referendum în privința planului lui Trump, dacă Rusia acceptă o încetare a focului, scrie presa internațională

Zelenski este gata să convoace un referendum în privința planului lui Trump, dacă Rusia acceptă o încetare a focului, scrie presa internațională

26 dec. 2025, 21:27, Știri externe
Zelenski este gata să convoace un referendum în privința planului lui Trump, dacă Rusia acceptă o încetare a focului, scrie presa internațională

Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri pentru publicația Axios că este dispus să organizeze un referendum național pentru permite cetățenilor ucraineni să decidă asupra acceptării planului de pace negociat cu administrația Donald Trump. Declarația vine în contextul în care Zelenski a anunțat că 90% din planul de pace este în principiu finalizat. În același timp, Rusia este dispusă să accepte un armistițiu pentru a permite Ucrainei să organizeze acest referendum.

Volodimir Zelenski a subliniat că exercitarea democratică a votului depinde de îndeplinirea unor criterii, printre care acceptarea unui armistițiu pentru cel puțin 60 de zile înainte de vot. Deși Ucraina nu a recunoscut oficial cedarea de teritorii către Rusia, referendumul ar putea pune această problemă în seama ucrainenilor.

Zelenski: Vrem armistițiu de 60 de zile pentru a organiza un referendum

Partea americană consideră că este un pas important înainte faptul că Zelenski este dispus să organizeze un referendum și nu mai exclude concesiile teritoriale. Cu toate acestea, după cum a subliniat președintele ucrainean în timpul interviului telefonic cu Axios, organizarea unui plebiscit implică probleme majore de ordin politic, logistic și de securitate. Zelenski consideră un armistițiu pentru 60 de zile drept condiția minimă pentru derularea unui vot sigur. Pe de altă parte, un oficial american de rang înalt a declarat pentru Axios că rușii înțeleg necesitatea unui armistițiu dacă Zelenski convoacă un referendum, dar doresc un calendar mai scurt.

Zelenski a spus că ar dori în continuare să negocieze o poziție mai bună în ceea ce privește teritoriul. Dar dacă planul necesită o decizie „foarte dificilă” cu privire la această problemă,  președintele Ucrainei consideră că cea mai bună cale de urmat va fi supunerea întregului plan de 20 de puncte unui referendum.

Institutul de Sociologie din Kiev: 63% dintre ucraineni sunt dispuși să continue războiul doar ca să nu cedeze teritorii Rusiei

Potrivit unui sondaj publicat de Institutul Internațonal de Sociologie din Kiev la jumătatea lunii decembrie, ucrainenii preferă să continue războiul cu Rusia în loc să facă concesii teritoriale.  Potrivit sondajului, 75% dintre cetățenii din Ucraina resping orice plan de pace care ar include, printre altele, retragerea trupelor din Donbas, restricții asupra armatei ucrainene și, în același timp, nu ar conține garanții specifice de securitate. Pe lângă aceștia, 63% dintre ucraineni sunt gata să îndure războiul cât timp este necesar, doar ca să nu se cedeze teritorii către Rusia. În sondajul din luna septembrie, 62% erau de această părere.

Recomandările autorului:

Timur Mindich, creierul din scandalul de corupție care a zguduit Ucraina, a fost găsit de jurnaliști în Israel. „Am devenit extremist fără temei”

Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat pentru lovitură de stat și aliat al lui Trump, susține candidatura fiului său, Flavio, la prezidențiale

Israelul sparge gheața și devine prima țară care recunoaște Somalilandul ca stat suveran, în spiritul Acordurilor Abraham

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Aliatul numărul 1 al Kremlinului avertizează că NATO se pregătește pentru război
20:30
Aliatul numărul 1 al Kremlinului avertizează că NATO se pregătește pentru război
MESAJ Scandal în SUA, de Crăciun. Un prezentator celebru îi ironizează discursul lui Trump. Ce a spus vedeta
20:21
Scandal în SUA, de Crăciun. Un prezentator celebru îi ironizează discursul lui Trump. Ce a spus vedeta
ALERTĂ Nici dronele nu mai sunt ce au fost. Alertă aeriană în Republica Moldova, declanșată de un balon cu aer cald
19:43
Nici dronele nu mai sunt ce au fost. Alertă aeriană în Republica Moldova, declanșată de un balon cu aer cald
FLASH NEWS Vladimir Putin a sugerat că Rusia ar putea fi deschisă unui schimb de teritorii cu Ucraina, relatează publicația rusă Kommersant
19:10
Vladimir Putin a sugerat că Rusia ar putea fi deschisă unui schimb de teritorii cu Ucraina, relatează publicația rusă Kommersant
EXTERNE Israelul sparge gheața și devine prima țară care recunoaște Somalilandul ca stat suveran, în spiritul Acordurilor Abraham
18:02
Israelul sparge gheața și devine prima țară care recunoaște Somalilandul ca stat suveran, în spiritul Acordurilor Abraham
EXTERNE Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat pentru lovitură de stat și aliat al lui Trump, susține candidatura fiului său, Flavio, la prezidențiale
17:01
Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat pentru lovitură de stat și aliat al lui Trump, susține candidatura fiului său, Flavio, la prezidențiale
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Rusia amenință România și o acuză că împinge lumea spre un nou război mondial. „Indivizi cu conexiuni în KGB și GRU au acționat aici”
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Iată cum lumina naturală poate să ajute diabeticii!

Cele mai noi