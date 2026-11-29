Un incident tragic a avut loc în Timișoara, într-un imobil situat în zona Dacia, pe strada Stelelor. Un bărbat în vârstă de 56 de ani și-a ucis mama, lovind-o cu o ganteră în cap, după o ceartă aprigă.
O ceartă aprigă între o mamă și un fiu într-un bloc din zona Dacia, Timișoara, a degenerat. Incidentul a avut loc într-un apartament de pe strada Stelelor, din zona Dacia. După o ceartă, un bărbat de 56 de ani și-ar fi lovit mama în cap cu o ganteră. Când a văzut că femeia nu mai mișcă, a sunat la 112.
Femeia de 82 de ani a murit în urma loviturii, iar medicii nu au mai putut să o salveze. Fiul ei a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru omor. Ulterior, judecătorii au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Vecinii spun că cei doi erau oameni pașnici și că nu cunoșteau să fi avut conflicte, arată Opinia Timișoarei.
Vă reamintim că o altă crimă a avut loc în Timișoara, într-o clădire situată pe Bulevardul Antenei din municipiu. Un bărbat a fost ucis cu un topor, iar clădirea din Timișoara în care se adăpostise a fost incendiată. Suspectul, în vârstă de 49 de ani, a fost identificat de polițiști și a recunoscut că și-a lovit victima în cap, în urma unei dispute. Bărbatul a fost reținut.
Pompierii au descoperit trupul carbonizat al unui bărbat într-o clădire dezafectată din Timișoara, cuprinsă de flăcări. Victima avea răni grave la cap, iar anchetatorii suspectează că a fost ucisă înainte de izbucnirea incendiului. Identitatea victimei urmează să fie stabilită.
„Din nefericire, în interiorul clădirii, a fost identificată o victimă decedată, carbonizată”, au transmis reprezentanții ISU Timiș.