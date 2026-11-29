Un incident tragic a avut loc în Timișoara, într-un imobil situat în zona Dacia, pe strada Stelelor. Un bărbat în vârstă de 56 de ani și-a ucis mama, lovind-o cu o ganteră în cap, după o ceartă aprigă.

O ceartă aprigă între o mamă și un fiu într-un bloc din zona Dacia, Timișoara, a degenerat. Incidentul a avut loc într-un apartament de pe strada Stelelor, din zona Dacia. După o ceartă, un bărbat de 56 de ani și-ar fi lovit mama în cap cu o ganteră. Când a văzut că femeia nu mai mișcă, a sunat la 112.

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Femeia de 82 de ani a murit în urma loviturii, iar medicii nu au mai putut să o salveze. Fiul ei a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru omor. Ulterior, judecătorii au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Vecinii spun că cei doi erau oameni pașnici și că nu cunoșteau să fi avut conflicte, arată Opinia Timișoarei.

Bărbatul ucis cu toporul și clădire incendiată

Vă reamintim că o altă crimă a avut loc în Timișoara, într-o clădire situată pe Bulevardul Antenei din municipiu. Un bărbat a fost ucis cu un topor, iar clădirea din Timișoara în care se adăpostise a fost incendiată. Suspectul, în vârstă de 49 de ani, a fost identificat de polițiști și a recunoscut că și-a lovit victima în cap, în urma unei dispute. Bărbatul a fost reținut.

Pompierii au descoperit trupul carbonizat al unui bărbat într-o clădire dezafectată din Timișoara, cuprinsă de flăcări. Victima avea răni grave la cap, iar anchetatorii suspectează că a fost ucisă înainte de izbucnirea incendiului. Identitatea victimei urmează să fie stabilită.

„Din nefericire, în interiorul clădirii, a fost identificată o victimă decedată, carbonizată”, au transmis reprezentanții ISU Timiș.