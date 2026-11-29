Primul val de ninsori din această iarnă a blocat România, semn că autoritățile au fost luate prin surprindere și în 2026. Încă o dată, avem drumuri închise din cauza zăpezii căzute, iar în multe orașe copacii căzuți au produs pagube materiale.

În județul Teleorman, de exemplu, se circulă pe sectoare cu zăpadă frământată, iar în Argeș se intervine cu utilaje de deszăpezire. În zona administrată de DRDP Craiova, drumarii îndepărtează arbori căzuți pe carosabil.

DN65E, închis din cauza ninsorii și a viscolului

Cea mai afectată parte este sudul României, pe unde a pătruns un front atmosferic extrem de încărcat, care a adus ninsori consistente.

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Circulația rutieră a fost închisă pe DN65E, între Roșiorii de Vede și Furculești, în județul Teleorman, din cauza ninsorii și a viscolului, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) București. Restricția se aplică pe sectorul cuprins între kilometrii 0+000 și 30+030, pe o lungime de aproximativ 30 de kilometri.

Ca rute ocolitoare sunt DN6 – DN52, pe traseul Roșiorii de Vede – Alexandria – Furculești.

Șoferii sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile autorităților și să circule cu prudență, având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile.

În Argeș, utilajele de deszăpezire echipate cu lame și material antiderapant acționează și pe DN7C – Transfăgărășan. Lucrările drumarilor din județ urmăresc îndepărtarea zăpezii și menținerea condițiilor de circulație pe sectoarele administrate.

Vânt și ninsoare viscolită în Oltenia

DRDP Craiova transmite că echipele de intervenție se confruntă nu doar cu acumulările de zăpadă, ci și cu arbori căzuți pe carosabil din cauza vremii nefavorabile. Drumarii intervin pentru îndepărtarea copacilor și restabilirea condițiilor de circulație în siguranță.

Reprezentanții DRDP au avertizat că ninsoarea și vântul pot genera situații suplimentare de risc și le-au cerut conducătorilor auto să circule cu prudență.

În județul Constanța, echipele Secției Drumuri Naționale patrulează permanent pe drumurile aflate în administrare și împrăștie material antiderapant pentru a preveni formarea poleiului. DRDP Constanța a transmis că intervențiile au caracter preventiv și urmăresc menținerea circulației în condiții de siguranță.

Recomandări pentru șoferi

Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza în funcție de starea carosabilului, să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și să se asigure că mașinile sunt pregătite pentru circulația pe timp de iarnă.

În condițiile ninsorilor, ale vântului și ale riscului de polei, autoritățile rutiere recomandă verificarea traseului înaintea deplasării, utilizarea anvelopelor adecvate și adaptarea permanentă a vitezei.

Conducătorii auto trebuie să manifeste atenție sporită în zonele unde utilajele de deszăpezire lucrează și pe sectoarele în care carosabilul este acoperit de zăpadă.