Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 29 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ramona Bădescu, născută pe 29 noiembrie 1968, în Craiova, este o actriță, cântăreață, model și prezentatoare de televiziune română, cunoscută atât în România, cât și în Italia. A absolvit studiile universitare în domeniul Economiei și Comerțului, însă pasiunea pentru artă a îndrumat-o spre o carieră artistică. În anul 1990 s-a stabilit în Italia, unde a debutat în televiziune și a reușit să se afirme ca actriță și cântăreață. A jucat în mai multe producții de televiziune și filme italiene, printre care serialul La Piovra 8 și Incantesimo 2. De asemenea, a participat la emisiuni de divertisment și spectacole muzicale. Pe lângă activitatea artistică, Ramona Bădescu s-a implicat și în viața publică. În 2008 a candidat la alegerile locale din Roma, iar ulterior a fost numită consilier pentru relațiile cu comunitatea românească din Italia. În 2023 s-a alăturat partidului AUR. În anul 2019, la vârsta de 50 de ani, a devenit mama unui băiat, pe nume Ignazio. Ramona Bădescu reprezintă un exemplu de artist român care și-a construit o carieră internațională, promovând prin activitatea sa legătura dintre cultura românească și cea italiană.

Daniela Nane este o actriță română de teatru și film, cunoscută pentru talentul și eleganța sa artistică. Născută pe 29 noiembrie 1971, în Iași, a absolvit Academia de Teatru și Film din București în anul 1995, pregătindu-se în domeniul actoriei sub îndrumarea unor profesori importanți. În anul 1991 a câștigat titlul de Miss România și a reprezentat țara la concursul internațional Miss Universe. De-a lungul carierei, a interpretat numeroase roluri pe scenele teatrelor din România, în special la Teatrul “Lucia Sturdza Bulandra” din București. Unul dintre rolurile care i-au adus recunoaștere a fost Emilia din spectacolul Patul lui Procust, după romanul lui Camil Petrescu. A jucat și în filme și producții de televiziune, printre care Orient Express, 15, La urgență și BloodRayne. Pentru activitatea sa artistică a primit mai multe premii și nominalizări. S-a implicat şi în regie, educație artistică și promovarea teatrului, ocupând și funcția de director artistic al Teatrului Muzical Ambasadorii. Daniela Nane este o personalitate apreciată a teatrului și cinematografiei românești, remarcându-se prin diversitatea rolurilor interpretate.

Ioan Luchian Mihalea a fost un compozitor, dirijor, interpret și realizator de televiziune român, cunoscut mai ales pentru înființarea și conducerea celebrului grup vocal SONG. S-a născut pe 15 decembrie 1951, la Ocnele Mari, și a absolvit Conservatorul “Ciprian Porumbescu” din București. Cunoscut de apropiați sub numele de “Oanță”, s-a remarcat prin talentul său muzical și pasiunea pentru educația artistică. La începutul anilor 1970, s-a implicat în dezvoltarea grupului SONG, care a devenit foarte popular datorită repertoriului variat și spectacolelor originale. În anul 1973, a înființat corul de copii MiniSONG, prin care numeroși copii au descoperit pasiunea pentru muzică. Printre membrii acestuia s-au numărat Alina Sorescu, Dana Rogoz și Gianina Corondan. A prezentat și emisiunea de televiziune pentru copii “TipTop, MiniTop”. Ioan Luchian Mihalea a fost asasinat în propriul apartament din București, pe 29 noiembrie 1993, la numai 42 de ani. El rămâne o personalitate importantă a culturii românești, fiind apreciat pentru contribuția sa la muzica corală, descoperirea tinerelor talente și promovarea educației muzicale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1803: Christian Doppler 🇦🇹🔬 devenit celebru pentru ipoteza care acum este cunoscută sub denumirea de Efectul Doppler

🎂1849: John Fleming 🇬🇧🔌 specialist în electricitate, cunoscut pentru inventarea în 1904 a primului tub electronic, dioda, denumită pe atunci kenotron

🎂1899: Emma Morano 🇮🇹👵🏻 supercentenară italiană, care, înaintea morții ei la vârsta 117 ani și 137 zile, a fost cea mai în vârstă persoană în viață din lume și ultima persoană în viață care s-a născut înainte de anul 1900

🎂1932: Jacques Chirac 🇫🇷🗣️

🎂1947: Liviu Tudan 🇷🇴🎸 basist și compozitor, membru al formației Roșu și Negru

🎂1949: Garry Shandling 🇺🇸🎬

🎂1961: Tom Sizemore 🇺🇸🎬 Născut pe 4 iulie (1989), Harley Davidson and the Marlboro Man (1991), Passenger 57 (1992), True Romance (1993), Natural Born Killers (1994), Strange Days (1995), Heat (1995), Saving Private Ryan (1998), Red Planet (2000), Black Hawk Down (2001), Pearl Harbor (2001)

🎂1964: Don Cheadle 🇺🇸🎬 Ocean’s Eleven (2001), Ocean’s Twelve (2004), Ocean’s Thirteen (2007), Talk to Me (2007), Iron Man 2 (2010), Iron Man 3 (2013), Avengers: Age of Ultron (2015)

🎂1968: Ramona Bădescu 🇷🇴🇮🇹🎬

🎂1969: Tomas Brolin 🇸🇪⚽️

🎂1971: Daniela Nane 🇷🇴🎬 câștigătoarea ediției din 1991 a Miss România, prima participantă din partea României la Miss Universe

🎂1973: Ryan Giggs 🇬🇧⚽️ A jucat peste 1000 de meciuri pentru Manchester United

🎂1976: Chadwick Boseman 🇺🇸🎬 cunoscut pentru interpretarea lui Black Panther în Universul Marvel Cinematic (2016). A murit la de 43 de ani, la patru ani după ce a fost diagnosticat cu cancer de colon

🎂1976: Anna Faris 🇺🇸🎬 cunoscută pentru rolul lui Cindy Campbell în seria Scary Movie (2000 – 2006)

Decese 🕯

🕯️1780: Maria Tereza 🇦🇹♛ împărăteasă habsburgică, regină a Ungariei și Boemiei

🕯️1852: Nicolae Bălcescu 🇷🇴✒️ istoric, scriitor și revoluționar. A participat la Revoluția din 1848. Prin capodopera sa „Românii supt Mihai Voievod Viteazul”, Bălcescu l-a impus în canonul național pe voievod

🕯️1897: George Emanuel Lahovari 🇷🇴🗞️ ziarist si politician care a activat în diplomație pînă în 1885. A fost directorul ziarului „Independence Roumaine”, cenzor al Băncii Naționale si deputat. A decedat în urma unui duel, la 43 de ani

🕯️1924: Giacomo Puccini 🇮🇹🎼 reprezentant al curentului artistic realist numit în Italia verismo

🕯️1981: Natalie Wood 🇺🇸🎬 în timp ce naviga în zona insulei Catalina, împreună cu soțul său, având la bord pe Christopher Walken, cu care juca în filmul „Brainstorm”, și pe căpitanul iahtului, Dennis Davern, în condiții încă neelucidate, actrița a căzut în ocean și s-a înecat

🕯️1986: Cary Grant 🇬🇧🇺🇸🎬 una dintre marile stele americane de film ale Hollywood-ului de altădată

🕯️1989: Ion Popescu-Gopo 🇷🇴✏️ creatorul a nenumărate filme de desen animat în care personajul principal era „omulețul lui Gopo”, o creație proprie care l-a făcut celebru și i-a câștigat câteva premii naționale și internaționale, actor, editor de film, scenarist și regizor de film

🕯️1993: Ioan Luchian Mihalea 🇷🇴🎼 fondatorul și conducătorul grupului vocal Song, dar și al corului de copii Minisong, din care au făcut parte și Alina Sorescu, Dana Rogoz, Gianina Corondan și membrii grupului pop TOP M. A fost asasinat în apartamentul său din București, cartierul Drumul Taberei, de către Nelu Florian Gavrilă și Ionel Păun, scopul crimei fiind jaful. Criminalii au fost condamnați la închisoare pe viață și închiși în Penitenciarul Giurgiu, fiind eliberați condiționat în 2015 (Nelu Florian Gavrilă), respectiv în 2016 (Ionel Păun)

🕯️1997: Liviu Constantinescu 🇷🇴🌍 considerat, împreună cu Sabba S. Ștefănescu, drept fondator al școlii române de geofizică

🕯️2001: George Harrison 🇬🇧🎸🎤 cel mai tânăr membru al The Beatles A murit la 58 de ani, după o lungă și dureroasă luptă cu cancerul pulmonar

🕯️2020: Viorel Turcu 🇷🇴⚽️ A câștigat de trei ori titlul de campion al României cu trei echipe diferite: FC Argeș, Dinamo și Steaua

🕯️2023: Henry Kissinger 🇺🇸🗣️ secretar de stat al Statelor Unite, a jucat un rol cheie în diplomația mondială între 1969 și 1977. În 1973 i-a fost acordat, alături de generalul vietnamez Lê Ðức Thọ, Premiul Nobel pentru Pace pentru contribuția sa decisivă la încetarea războiului din Vietnam

Evenimente📋

📋🆘🚨 Ziua Mondială de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere (ultima duminică din luna noiembrie)

📋🇷🇴🪖 Ziua infanteriei marine române La data de 29 noiembrie 1971, a fost reînființat Batalionul

📋🇦🇱 Albania: Independența (1944)

Calendar 🗒️

🗒️1394: Orașul Seul a devenit capitala Coreei

🗒️1474: Ștefan cel Mare scrie Papei Sixt al IV-lea făcând un apel la unitatea creștinilor împotriva turcilor

🗒️1877: Thomas Edison face o demonstrație cu fonograful pentru prima dată

🗒️1890: Inaugurarea Dietei imperiale (Parlamentul japonez)

🗒️1899: Se fondează FC Barcelona de un grup de fotbaliști elvețieni, britanici și catalani conduși de Joan Gamper; clubul a devenit un simbol al culturii catalane și al naționalismului catalan, mottoul său fiind „Barça este mai mult decât un club” (catalană: FC Barcelona – Més que un club)

🗒️1916: A apărut primul număr al ziarului oficial al autorităților de ocupație „Bukarester Tageblatt”, în două versiuni, germană și română

🗒️1918: Demisia guvernului C. Coandă, formarea cabinetului liberal condus de I.I.C. Brătianu

🗒️1929: Comandantul american Richard Byrd conduce prima sa expediție în zbor deasupra Polului Sud

🗒️1944: Albania este eliberată de sub ocupația germană

🗒️1946: Ședința extraordinară a Comitetului Executiv al PNȚ – Maniu, la care se analizează desfășurarea alegerilor și rezultatele lor

🗒️1947: Adunarea Generală a ONU a hotărât împărțirea Palestinei în două state, israelit și arab. Ierusalimul a fost proclamat oraș liber, sub administrația ONU

🗒️1989: Revoluția de Catifea: În Cehoslovacia are loc abolirea articolului din Constituție prin care partidului comunist deținea monopol

🗒️1993: S-a lansat prima televiziune privată care emite și astăzi, Antena 1

🗒️1996: Noul președinte al României, Emil Constantinescu, depune jurământul constituțional în fața Camerelor reunite ale Parlamentului

🗒️2004: S-a lansat Radio Guerrilla