Trei candidați la rezidențiat din Timișoara reținuți după ce au fost prinși cu dispozitive de comunicare în timpul examenului

Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. Acestea sunt cercetate pentru divulgarea unor informații secrete de serviciu sau nepublice și ar fi fraudat examenul de rezidențiat organizat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Concursul național de Rezidențiat a avut loc astăzi, duminică, 15 noiembrie.

Polițiștii au verificat candidații la examenul de rezidențiat din Timișoara

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, ancheta a început pe 7 noiembrie, când polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au aflat că unii participanți ar putea folosi echipamente speciale pentru a obține în mod ilegal subiectele sau răspunsurile la concurs.

În ziua examenului, oamenii legii au desfășurat verificări în centrul universitar din Timișoara. În urma controalelor, au descoperit patru candidați care aveau asupra lor dispozitive de comunicare la distanță.

Trei candidați au fost reținuți pentru 24 de ore

Dintre cele patru persoane identificate, trei candidați, cu vârste de 42, 45 și 46 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, în urma probelor strânse de anchetatori. Aceștia sunt cercetați pentru divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Dosarul este instrumentat sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut faptele.

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„În fapt, la data de 7 noiembrie 2026, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cadrul examenului de rezidențiat organizat la data de 15 noiembrie 2026, în centrul universitar Timișoara, unii candidați ar urma să utilizeze mijloace tehnice de comunicare pentru fraudarea examenului.

Astfel, în cursul zilei de astăzi, polițiștii au desfășurat o acțiune pentru verificarea aspectelor, ocazie cu care au fost depistați 4 candidați care aveau asupra lor dispozitive de comunicare la distanță. În urma probatoriului administrat, față de 3 dintre aceștia, cu vârste de 42, 45 și 46 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice”, scrie în comunicatul Poliție.

Cel mai mare punctaj obținut la examenul de Rezidențiat a fost de 943 de puncte

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat cele mai mari rezultate înregistrate la nivel național la examenul de Rezidențiat din 2026. Cel mai mare punctaj la Medicină a fost de 943, la Medicină dentară de 936, iar la Farmacie de 925 de puncte.

Ministrul Sănătății a anunțat că toate lucrările au fost evaluate, iar rezultatele maxime din cele șase centre universitare au fost centralizate. Alexandru Rogobete i-a felicitat pe toți candidații și a apreciat efortul depus de aceștia, după ani de pregătire, sacrificii și muncă. Acesta a subliniat că rezultatul obținut nu diminuează valoarea efortului fiecărui participant și a evidențiat nevoia unui sistem medical care să le ofere tinerilor profesioniști respect, sprijin și oportunități reale de dezvoltare în carieră.

„Rezidențiat 2026: Cele mai mari punctaje obținute la nivel național sunt 943 la Medicină, 936 la Medicină dentară și 925 la Farmacie!

Examenul de Rezidențiat s-a încheiat, lucrările au fost corectate, iar punctajele maxime din toate cele șase centre universitare au fost centralizate.

Cele mai mari punctaje la nivel național: