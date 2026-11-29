România ocupă unul dintre primele 15 locuri într-un clasament al datoriei publice raportate la PIB, care include 30 de state europene. Grecia și Italia au cele mai mari datorii guvernamentale, de peste 140% din PIB, potrivit datelor Eurostat.

În trimestrul al doilea din 2026, datoria publică a României era de 59,4% din PIB. Cu acest nivel, țara ocupa locul 16 în clasamentul celor 30 de state europene, potrivit datelor Eurostat și ale Biroului Elvețian de Statistică. Datele au fost analizate de Visual Capitalist.

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Potrivit unei note prezentate de ministrul Finanțelor, datoria publică a României va depăși 60% din PIB până în 2031. Astfel, țara ar putea ajunge pe locurile 14-15 în clasamentul statelor europene, la egalitate cu Slovacia și Norvegia.

Datele Eurostat arată diferențe mari între economiile europene. Germania are o datorie publică de 63% din PIB, față de 119% în Franța. Șase state au datorii mai mari decât PIB-ul: Grecia, Italia, Franța, Belgia, Marea Britanie și Spania. La polul opus se află Elveția, cu 23,4%. În Europa de Est, cele mai mici procente sunt în Estonia (26%), Bulgaria (28,7%), Cehia și Lituania (43,8%).

Situația din România

Nivelul datoriei raportat la PIB influențează posibilitățile de cheltuieli ale guvernului. O datorie ridicată crește presiunea costurilor de finanțare, în timp ce una redusă oferă mai multă flexibilitate pentru investiții și gestionarea crizelor economice. Datoria publică a României este estimată la 63,5% din PIB în 2027, urmând să scadă la 61,2% în 2031. Pragul de 60% a fost depășit în acest an. În ultimii ani, guvernele au apelat tot mai mult la împrumuturi pentru plata pensiilor, salariilor și finanțarea investițiilor.

„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art.13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în informarea făcută de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Sursă foto: Visual Capitalist, Shutterstock