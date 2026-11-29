Spaniolii sunt așteptați duminică la urne pentru a-și alege viitorul Parlament, într-un scrutin decisiv care va stabili configurația politică și viitorul guvern de la Madrid. Secțiile de votare se deschid la ora 09:00 și se vor închide la ora 20:00.

Într-un climat politic marcat de dezbateri intense privind stabilitatea economică și direcția țării, alegătorii vor decide componența celor două camere ale legislativului: Congresul Deputaților și Senatul. Miza scrutinului este conturarea unei majorități capabile să asigure guvernarea pentru următorii patru ani, un test electoral urmărit cu atenție atât pe plan intern, cât și la nivel european.

Aceste alegeri pot pune capăt celor opt ani de guvernare socialistă a lui Pedro Sanchez și pot aduce la conducere, în premieră pentru democrația post-franchistă a Spaniei, o coaliție națională în care să intre și un partid de extremă dreapta.

Potrivit datelor oficiale, peste 38,6 milioane de spanioli au drept de vot, dintre care 36 de milioane locuiesc în Spania, în timp ce restul sunt înscriși în registrele electorale din străinătate.

În Spania, rata de participare la vot poate să dicteze viitoarea orientare politică a țării. Bazinul electoral al dreptei este, în mod tradițional, mai disciplinat și prezent constant la vot, în timp ce blocul de stânga depinde de mobilizarea tinerilor, a alegătorilor din marile zone urbane și a celor indeciși. Pe scurt, o prezență mare la vot favorizează de regulă stânga, în timp ce absenteismul avantajează dreapta politică.

Cum s-a ajuns la alegeri anticipate

Deși următoarele alegeri urmau să aibă loc în vara anului viitor, prim-ministrul Pedro Sánchez a convocat scrutinul în octombrie, după ce trei partide de dreapta și de extremă dreapta au respins legislația de urgență propusă de guvernul său pentru a aborda criza locuințelor din țară.

O furie publică imensă cauzată de creșterea prețurilor chiriilor a explodat în luna septembrie după evacuarea Mariei del Carmen Abascal, o femeie în vârstă de 87 de ani care a fost dată afară din casă pentru că nu își putea permite plata chiriei care a crescut cu 230%, după ce imobilul a fost cumpărat de un fond de investiții.

Confruntat cu proteste de amploare la nivel național, guvernul minoritar de coaliție al lui Sánchez a elaborat un pachet de măsuri menite să îmbunătățească accesul la locuințe, de la interzicerea evacuărilor până în 2030 până la reglementarea chiriilor temporare și a chiriilor pe camere.

Într-un pariu care poate deveni riscant pentru viitorul său politic, Pedro Sánchez a convocat alegeri anticipate după ce propunerile sale au fost criticate de Partidul Popular Conservator, de Vox, de extrema dreaptă și de Junts, un partid separatist catalan.

În acest context, Sánchez, cunoscut pentru mișcările sale imprevizibile care i-au alimentat supraviețuirea politică, a dedus că decizia partidelor de dreapta de a contesta reforma locuințelor ar putea funcționa în favoarea sa.

Potrivit ultimului sondaj efectuat de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), partidul socialist muncitoresc al actualului premier, PSOE, conduce în clasament cu o intenție de vot de 34,4%, în timp ce Partido Popular (PP) ocupă locul doi cu 24,7%, iar partidul de extremă dreapta Vox ocupă locul trei cu o intenție de vot de 15,6%.

Spre deosebire de cifrele oferite de CIS, restul caselor de sondare din Spania indică partidul PP pe primul loc cu o intenție de peste 30%.

Cu toate acestea, indiferent de cifrele sondajelor de dinaintea votului și de încrederea lui Pedro Sánchez că va câștiga alegerile, partidele oponente par să strângă majoritatea necesară pentru a forma o coaliție de dreapta.

Deși în majoritatea studiilor despre intenția de vot PP ocupă primul loc, acesta nu va putea obține majoritatea, ceea ce îl va face dependent de un acord cu partidul de extremă dreapta Vox. Împreună, se preconizează că cele două partide vor obține o majoritate comună cu mult peste cele 176 de locuri necesare în Congresul Deputaților din Spania, care are în total 350 de locuri.

Spre deosebire de scrutinul precedent, când spectrul politic de stânga s-a unit sub platforma „Sumar”, la aceste alegeri forțele progresiste au ales să meargă pe liste separate, după ce negocierile pentru o candidatură unică au eșuat. Frente Amplio, noua coaliție de stânga condusă de fosta primăriță a Barcelonei, Ada Colau, a reușit să strângă 5,7% din intenția de vot potrivit ultimului sondaj realizat de CIS.

Un alt partid de stânga, Podemos, condus de fostul ministru al Egalității, Irene Montero, a refuzat să intre în alianța Frente Amplio și a decis să candideze pe cont propriu în majoritatea circumscripțiilor, chiar dacă această strategie riscă să-i aducă o înfrângere.

Teme de campanie

Deși criza locuințelor a fost problema principală care a dus la declanșarea alegerilor, campania electorală a fost modelată și de criza migranților din Ceuta și Insulele Canare. Vara aceasta, aproximativ 80.000 de migranți au trecut din Maroc în Ceuta decurs de doar 48 de ore, în timp ce la începutul săptămânii acesteia, Insulele Canare au fost asaltate și ele de migranții din Africa. Pe 25 noiembrie s-a înregistrat un aflux record de 2.100 de oameni într-o singură zi, cei mai mulți ajunși pe El Hierro, o insulă cu doar 11.400 de oameni.

De asemenea, o altă temă de dezbatere în aceste alegeri parlamentare a fost generată de tragedia feroviară de la sfârșitul lunii octombrie, atunci când 69 de persoane și-au pierdut viața în al doilea accident feroviar mortal din Spania în doar nouă luni.

Aceste două teme au fost folosite de PP și Vox pentru a acuza guvernul socialist că nu își îndeplinește datoria fundamentală de a-i proteja pe spanioli. Cele două partide de dreapta folosesc acest scrutin ca pe un referendum împotriva așa-zisului curent „sanchismo”, adică stilul de guvernare preferat de Pedro Sanchez și aliații săi, caracterizat de PP și Vox prin cinism, corupție, oportunism și egoism.

Cum funcționează sistemul electoral

Spaniolii își aleg astăzi cei 350 de deputați din camera inferioară a Parlamentului (Congresul Deputaților) și cei 208 senatori prin vot direct, toți pentru un mandat de patru ani. Votul se desfășoară pe liste închise de partid, în 52 de circumscripții (50 de provincii spaniole plus orașele autonome Ceuta și Melilla din nordul Africii).

Congresul Deputaților este cel care învestește noul premier. Prin urmare, pentru a decide viitorul șef al executivului, este nevoie de o majoritate de cel puțin 176 de voturi pentru în prima rundă de alegeri în interiorul noului executiv. Dacă nu se obține, se organizează în Parlament un al doilea vot după 48 de ore, unde este suficientă doar o majoritate simplă.

Între cine se dă bătălia la aceste alegeri

Cunoscut pentru reziliența sa politică și pentru capacitatea de a construi alianțe complexe cu partidele de stânga și cu formațiunile separatiste, Pedro Sanchez, premierul socialist aflat în funcție încă din 2018, mizează pe încă un mandat de patru ani. În această campanie Sanchez a mizat pe politicile sociale, intervenția statului în problema chiriilor, taxarea marilor averi, dar și pe avertismentele privind intrarea partidului de extremă dreapta, Vox, la guvernare.

„Trebuie să decideți dacă doriți ca țara noastră să meargă înapoi sau să continue să meargă înainte și dacă preferați un guvern care să lucreze pentru interesele majorității societății”, a declarat Sanchez atunci când și-a lansat candidatura.

Principalul oponent politic și liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, conduce opoziția împotriva actualului prim-ministru. Fost președinte al guvernului regional din Galicia timp de 13 ani, Feijóo se prezintă drept un politician moderat și experimentat. Principala sa dilemă este dependența matematică de partidul Vox pentru a ajunge la Palatul Moncloa.

Chiar dacă nu are șanse să ajungă premier, Santiago Abascal, liderul partidului populist și ultranaționalist Vox, este omul fără de care Feijóo nu poate forma un guvern. Acesta s-a lansat în aceste alegeri cu o platformă anti-imigrație, anti-autonomii regionale și conservatoare din punct de vedere social.