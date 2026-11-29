Berlinul vrea să atingă un buget al apărării de 3,5% din PIB până în 2029. Totuși, lipsa de viziune și neîncrederea vecinilor, Polonia fiind vârful de lance, frânează ambițiile militare ale Germaniei. Marion Messmer, director la think tank-ul britanic Chatham House, analizează provocările prin care trece Germania condusă de cancelarul Friedrich Merz.

Pentru a susține acest efort financiar de amploare, autoritățile germane au început deja câteva reforme inițiale în domeniul achizițiilor. La începutul acestui an au fost prezentate planuri pentru reformarea Agenției de Achiziții pentru Apărare.

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Germania se confruntă, în continuare, cu dificultăți în realizarea transformării strategice și culturale la nivelul întregii societăți, necesară pentru a-și atinge ambițiile.

La nivelul conducerii politice și militare există o înțelegere incompletă a modului în care ar trebui să funcționeze descurajarea germană.

Nu este clar tipul de conflict viitor la care trebuie să se aștepte și, prin urmare, a sistemelor pe care Germania trebuie să le achiziționeze.

Această dilemă esențială riscă să facă ineficiente cheltuielile crescute pentru apărare. Mai mult, riscă să submineze și sprijinul public – deja fragil – pentru reînarmare. De asemenea, notează Marion Messmer, ar putea transmite semnale confuze către industrie.

Miliardele investite riscă să fie ineficiente

La fel ca mulți aliați NATO, Germania și-a actualizat documentele strategice de securitate și apărare în ultimii ani. La o primă vedere, explică Messmer, acestea par comparabile cu cele ale altor state NATO. Însă Germania continuă să întâmpine dificultăți în a le transpune în practică.

Unele documente – precum strategia militară a Bundeswehr-ului, publicată în 2026 – au fost elaborate pentru prima dată.

– au fost elaborate pentru prima dată. Alte țări NATO au deja mecanisme consacrate pentru a transforma o strategie în acțiune .

. Germania trebuie să descopere acest proces de la zero.

Mai mult, în unele cazuri, achizițiile au precedat strategia. Acest lucru are doar parțial o logică, consideră autoarea analizei. Germania nu putea aștepta până în 2026 pentru a începe să cumpere sisteme noi, având în vedere mediul de securitate schimbat, explică autoarea analizei.

Tocmai această grabă pare să fi frânat reforma achizițiilor, a transmis mesaje contradictorii industriei și a dus la unele contracte fragmentate.

Printre exemple se numără ajustările post-contractuale la o comandă mare de vehicule blindate Boxer .

. În plus, până acum au fost prioritizate tipurile tradiționale de achiziții: comenzile plasate au vizat în special echipamente mari, clasice – fregate, elicoptere, vehicule blindate.

Rolul armatelor convenționale era, în mod tradițional, acela de a apăra, nu de a descuraja agresiunea sau de a lupta pentru a câștiga.

Lipsa unei înțelegeri clare a ceea ce trebuie descurajat și a tipului de luptă la care trebuie să se aștepte afectează procesul decizional al Germaniei în materie de achiziții militare, se mai arată în analiză.

Frâna politică. Cancelarul nepopular și ascensiunea AfD

Conducerea din domeniul securității a Germaniei se confruntă și cu o provocare internă. Guvernul german a avut dificultăți în a atrage publicul de partea mesajelor sale privind agenda de reînarmare și, în special, sprijinul pentru Ucraina.

Cancelarul Friedrich Merz a câștigat alegerile pe baza unui program care includea un sprijin mai puternic pentru Ucraina.

Însă modul în care a gestionat problemele interne a făcut ca popularitatea sa să scadă la cel mai redus nivel înregistrat vreodată pentru un cancelar german.

Scăderea sprijinului pentru guvern este reflectată de ascensiunea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

O majoritate semnificativă a susținătorilor săi se opune sprijinului pentru Ucraina.

Conducerea partidului nu consideră Rusia o amenințare la adresa Germaniei.

O eventuală intrare a AfD la guvernare ar reprezenta, cel mai probabil, o provocare serioasă pentru cooperarea UE și NATO în domeniul securității europene, notează autoarea analizei.

Avertismentul Poloniei și teama de o Germanie reînarmată

Un factor politic suplimentar pe care Germania trebuie să îl gestioneze este modul în care își definește noul rol de lider în securitatea europeană în relație cu vecinii săi.

Aliați precum Polonia rămân reticenți față de ideea ca Germania să asigure conducerea în domeniul securității pentru Europa.

Acest lucru este valabil mai ales în contextul creșterii sprijinului pentru AfD. „Ne amintim mult prea bine unde poate duce o Germanie reînarmată aflată pe mâinile unui partid de extremă dreapta, pro-rus”, a declarat ministrul de externe Radosław Sikorski, în septembrie.

Această declarație a fost făcută după rezultatul record obținut de AfD în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt.

Atât Germania, cât și Polonia vor face parte din negocierile pentru viitoarele tratative de pace privind Ucraina.

Negociatorii polonezi vor urmări, fără îndoială, cu mare atenție orice semn de concesii germane față de Rusia.

Polonia a criticat îndelung fosta abordare a Berlinului de a prioritiza relațiile de afaceri cu Moscova.

Acești factori se combină într-o povară dificilă. Germania trebuie să gestioneze o reformă culturală și structurală internă. Peisaj politic intern esye complicat, iar Germania se află sub lupa aliaților săi, continuă Marion Messmer.

Ce soluții are Berlinul pentru a nu pierde cursa înarmării

Guvernul de la Berlin a încercat o serie de măsuri de consolidare a încrederii cu Polonia. Sunt similare eforturilor care au contribuit la transformarea relației cu Franța.

Cu toate acestea, îngrijorările Poloniei cu privire la Rusia și suspiciunea sa față de Germania sunt adânc înrădăcinate. Va fi nevoie de timp pentru a consolida aceste relații.

Germania va trebui să demonstreze că „Zeitenwende”(punctul de cotitură istoric în politica de apărare) este o schimbare reală.

Rolul său de lider în desfășurarea avansată a NATO și participarea la exercițiile comune din zona baltică și de pe flancul estic vor juca un rol important în acest sens, încheie Marion Messmer.