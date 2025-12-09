Prima pagină » Diverse » CSAT blochează Proiectul „Vizelor de Aur” iniţiat de Mircea Abrudean. Consiliul Suprem îl consideră „risc de securitate naţională”

CSAT blochează Proiectul „Vizelor de Aur” iniţiat de Mircea Abrudean. Consiliul Suprem îl consideră „risc de securitate naţională”

Luiza Dobrescu
09 dec. 2025, 10:18, Diverse
CSAT blochează Proiectul

 Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), consideră Proiectul „Vizelor de Aur”, inițiat de Mircea Abrudean, un risc de securitate națională. Motiv pentru care a decis blocarea acestuia. 

Decizia vine după un avertisment dur din partea care a catalogat proiectul drept o amenințare la adresa securității naționale și un impediment în calea aderării la Schengen și OCDE.

Proiectul de lege, cunoscut sub numele de „Golden Visa”, a fost inițiat de mai mulți parlamentari liberali, printre care și Mircea Abrudean şi ar fi permis cetățenilor din afara UE să obțină rezidență temporară pe cinci ani, reînnoibilă, în schimbul unei investiții pasive consistente.

Deși inițiatorii au vizat atragerea de capital străin, CSAT a tăiat elanul iniţiatorilor şi chiar a transmis un averstisment potrivit căruia,  un astfel de mecanism preferențial reprezintă un risc major în actualul context de securitate, afectând direct obiective strategice ale României: aderarea completă la Spațiul Schengen, includerea în programul Visa Waiver și procesul de aderare la OCDE.

Mai mult, CSAT a subliniat că Uniunea Europeană nu susține astfel de programe, Comisia Europeană și Parlamentul European considerându-le practici ilegale care încalcă legislația comunitară. Tendința europeană este de renunțare la aceste facilități, state precum Irlanda, Țările de Jos și Spania eliminând deja sau anunțând eliminarea programelor similare.

De asemenea, CSAT a mai identificat şi un risc de interferență cu activitatea Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), autoritatea care evaluează riscurile investiționale la nivel național.

La rândul său, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis avertismente severe, printre care şi acela că ar putea deschide ușa investitorilor din jurisdicții cu risc ridicat de spălare a banilor, finanțare a terorismului sau trafic de arme și droguri.

De asemenea, s-a semnalat pericolul ca prin structuri opace de tip offshore să pătrundă pe piața românească interpuși care să destabilizeze companiile listate.

Proiectul de lege prevedea un permis de ședere temporară, de 5 ani, cu posibilitatea aducerii familiei și a obținerii ulterioare a cetățeniei,  oricărui cetățean non-UE care ar fi realizat  investiții de minimum 400.000 de euro în achiziția de titluri de stat sau cumpărarea de proprietăți imobiliare.

Legislația actuală cere planuri de afaceri și crearea de locuri de muncă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Comisiile juridice ale Parlamentului resping proiectul pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională l-a declarat neconstituțional

Curtea Supremă de Justiție învinge Guvernul Bolojan la CCR. Legea Guvernului pe plata pensiilor private, care viza 8,3 milioane de români, este neconstituțional

Recomandarea video

Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Cancan.ro
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Cancan.ro
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om important, cu familie!'
Ce se întâmplă doctore
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Schimbul de ulei la 7.500 km? Situația în care producătorii cer intervale mai dese
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Câți oameni câștigă, de fapt, la jocurile de noroc online?
CONTROVERSĂ Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției
10:54
Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției
ULTIMA ORĂ Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. I-au făcut și melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință”
10:51
Peste 100 de oameni îl așteaptă pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. I-au făcut și melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință”
Gândul de Vreme Ce se întâmplă cu vremea în următoarele ore. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
10:48
Ce se întâmplă cu vremea în următoarele ore. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
SPORT Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00
10:47
Rapid e pe locul 1 în liga 1 înainte de meciurile cu Otelul și FCSB, iar Paul Iacob vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la 18:00
EXTERNE Cambodgia și Thailanda, pe picior de război. Lovituri de ambele părți, inclusiv civili printre morți
10:38
Cambodgia și Thailanda, pe picior de război. Lovituri de ambele părți, inclusiv civili printre morți
EXTERNE O adolescentă de 13 ani a murit, după ce a făcut chroming pe rețelele sociale. Ce este acest trend periculos
10:29
O adolescentă de 13 ani a murit, după ce a făcut chroming pe rețelele sociale. Ce este acest trend periculos

Cele mai noi