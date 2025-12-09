Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), consideră Proiectul „Vizelor de Aur”, inițiat de Mircea Abrudean, un risc de securitate națională. Motiv pentru care a decis blocarea acestuia.

Decizia vine după un avertisment dur din partea care a catalogat proiectul drept o amenințare la adresa securității naționale și un impediment în calea aderării la Schengen și OCDE.

Proiectul de lege, cunoscut sub numele de „Golden Visa”, a fost inițiat de mai mulți parlamentari liberali, printre care și Mircea Abrudean şi ar fi permis cetățenilor din afara UE să obțină rezidență temporară pe cinci ani, reînnoibilă, în schimbul unei investiții pasive consistente.

Deși inițiatorii au vizat atragerea de capital străin, CSAT a tăiat elanul iniţiatorilor şi chiar a transmis un averstisment potrivit căruia, un astfel de mecanism preferențial reprezintă un risc major în actualul context de securitate, afectând direct obiective strategice ale României: aderarea completă la Spațiul Schengen, includerea în programul Visa Waiver și procesul de aderare la OCDE.

Mai mult, CSAT a subliniat că Uniunea Europeană nu susține astfel de programe, Comisia Europeană și Parlamentul European considerându-le practici ilegale care încalcă legislația comunitară. Tendința europeană este de renunțare la aceste facilități, state precum Irlanda, Țările de Jos și Spania eliminând deja sau anunțând eliminarea programelor similare.

De asemenea, CSAT a mai identificat şi un risc de interferență cu activitatea Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), autoritatea care evaluează riscurile investiționale la nivel național.

La rândul său, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis avertismente severe, printre care şi acela că ar putea deschide ușa investitorilor din jurisdicții cu risc ridicat de spălare a banilor, finanțare a terorismului sau trafic de arme și droguri.

De asemenea, s-a semnalat pericolul ca prin structuri opace de tip offshore să pătrundă pe piața românească interpuși care să destabilizeze companiile listate.

Proiectul de lege prevedea un permis de ședere temporară, de 5 ani, cu posibilitatea aducerii familiei și a obținerii ulterioare a cetățeniei, oricărui cetățean non-UE care ar fi realizat investiții de minimum 400.000 de euro în achiziția de titluri de stat sau cumpărarea de proprietăți imobiliare.

Legislația actuală cere planuri de afaceri și crearea de locuri de muncă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Comisiile juridice ale Parlamentului resping proiectul pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională l-a declarat neconstituțional

Curtea Supremă de Justiție învinge Guvernul Bolojan la CCR. Legea Guvernului pe plata pensiilor private, care viza 8,3 milioane de români, este neconstituțional