Curtea Supremă de Justiție învinge Guvernul Bolojan la CCR. Legea Guvernului pe plata pensiilor private, care viza 8,3 milioane de români, este neconstituțional

25 nov. 2025, 13:54, Justiție
Judecătorii CCR au declarat neconstituțional proiectul de lege al lui Ilie Bolojan privind pensiilor private. Actul normativ este așteptat să reglementeze cum vor încasa românii banii acumulați în fondurile de Pilon II și III la ieșirea din câmpul muncii.

CCR a anunțat marți că proiectul legii privind plata pensiilor private este neconstituțional, după ce termenul pentru discutarea sesizărilor de neconstituționlitate, stabilit inițial pentru 5 noiembrie, a foat amânat pentru 12, apoi pentru 25 noiembrie.  Este vorba de două sesizări, care includ și obiecții privind plățile eșalonate, depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), respectiv și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Datele publice arată că aproximativ 8,3 milioane de români sunt înscriși în fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul 2). Dintre aceștia, aproximativ 4,2 milioane contribuie regulat. La acestea se adaugă cei 900.000 de români care au fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3). 

Tot în ședința de marți, CCR a declarat neconstituțional și OUG-ul privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale.

George Simion, fericit de decizia CCR

George Simion, președintele AUR, a reacționat imediat pe rețelele de socializare după aflarea deciziei CCR. Este mulțumit că „pensiile private vor rămâne accesibile celor care au contribuit la ele”. AUR a fost una dintre cele două parți care au sesizat CCR cu privire la legea pensiilor private.

Proiectul, adoptat pe 16 octombrie

Proiectul, adoptat pe 16 octombrie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a fost elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și pus pe traseul legislativ de Ministerul Muncii în luna august în contextul în care elaborarea acestei ultime etape a reformei sistemului de pensii este parte din demersurile pentru aderarea României la Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Termenul asumat oficial de statul român pentru intrarea în OCDE este sfârșitul anul 2026.

Conform prevederilor inițiale ale reformei sistemului de pensii, legea de plată a pensiilor private trebuia adoptată din 2011, după trei ani de la înființarea fondurilor de pensii private în 2008.

România a obținut până în prezent 16 avize formale ale comitetelor de specialitate, cel mai recent fiind comitetul pentru statistică, din cele 25 existente la nivelul OCDE, care trebuie închise pentru finalizarea cu succes a procesului de aderare.

