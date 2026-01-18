Prima pagină » Diverse » Cum interpretezi visul în care îți apare o persoană decedată. Există un mesaj ascuns, pe care nu mulți îl deslușesc

18 ian. 2026, 13:38, Diverse
Cum interpretezi visul în care îți apare o persoană decedată / Sursa FOTO: Shutterstock

Visele în care apar persoane trecute la cele veșnice se numără printre cele mai încărcate emoțional experiențe. Pentru unii aduc alinare și un sentiment de apropiere, dar pentru alții pot provoca neliniște sau confuzie.

Iată cum interpretăm un vis în care ne apare o persoană decedată.

Ce pot însemna visele cu cei plecați dintre noi

Semnificația acestor vise diferă de la caz la caz. Trebuie să ținem cont de relația avută cu persoana respectivă, dar și de starea emoțională a celui care visează.

În tradiția populară românească, apariția unei persoane decedate în vis este adesea interpretată ca un semn. Se spune că astfel de vise pot anunța schimbări importante care urmează să se petreacă sau indică faptul că cel plecat are nevoie de pomenire, rugăciuni ori de un gest simbolic care să-i aducă liniște.

Mai există și o altă interpretare, care spune că persoanele plecate de lângă noi pot apărea în vis pentru a ne oferi protecție, sprijin sau avertismente.

Însă, psihologii privesc aceste vise dintr-o perspectivă diferită. Ar putea fi vorba, spun experții, de atașamente emoționale puternice, regrete nerezolvate sau dificultatea de a accepta o pierdere.

De altfel, după o pierdere recentă, astfel de vise sunt considerate o parte firească a procesului de doliu, prin care mintea încearcă să se adapteze noii realități.

Cele mai frecvente scenarii întâlnite

Atunci când persoana decedată apare în situații obișnuite, similare celor din viața de zi cu zi, visul poate fi interpretat drept o dorință de continuitate emoțională și nevoia de a păstra vie legătura afectivă.

Dacă visați că ajutați, în orice fel, persoana decedată, ar putea avea legătură cu sentimente de vinovăție, regrete sau lucruri rămase nespuse. În schimb, visele în care apar mesaje clare sau sfaturi sunt asociate adesea cu o nevoie interioară de îndrumare, siguranță sau confirmare într-un moment dificil.

Un studiu realizat în 1992 a identificat câteva tipare legate de visele în care apar persoane decedate:

  • visele de reîntâlnire sunt cele mai frecvente (aproximativ 39% din cazuri) – asociate cu refuzul inconștient de a accepta pierderea;
  • visele în care apar mesaje sau sfaturi (circa 23%) – au rol de sprijin emoțional;
  • visele de adio (aproximativ 29%) – marchează închiderea unui capitol important;
  • visele cu tentă existențială (în jur de 18%) – sunt centrate pe sensul vieții și al morții.

Cum interpretezi corect visele

Specialiștii recomandă să analizezi atent detaliile: spațiul, dialogul și atmosfera pot oferi indicii importante. De asemenea, este bine să observi emoțiile resimțite; ține cont că liniștea, teama sau nostalgia transmit informații despre starea ta interioară.

Leagă visul de realitatea prezentă; deseori, mesajul visului este conectat cu o situație nerezolvată din viața ta.

Nu în ultimul rând, apelează la ajutor specializat, scrie click.ro. Dacă aceste vise devin recurente și provoacă disconfort, discuția cu un psiholog sau un ghid spiritual poate fi benefică.

Ce este important de reținut: visele cu persoane decedate nu sunt motive de teamă, ci oportunități de autocunoaștere. Indiferent dacă le analizăm din perspectivă psihologică sau spirituală, aceste vise ne invită la reflecție, împăcare și o mai bună înțelegere a propriei vieți.

