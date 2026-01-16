15 minute de somn în plus pe noapte îți pot adăuga încă 10 ani la speranța de viață

Stilul de viață sănătos reprezintă unul dintre cele mai importante secrete ale longevității. Nu trebuie să faci mari schimbări pentru a-ți îmbunătăți sănătatea pe termen lung. De cele mai multe ori, ajustările mici din rutina zilnică pot avea efecte mari.

Potrivit experților, doar 15 minute în plus de somn pot conta enorm pentru longevitate. Somnul ajută organismul să se refacă, susține imunitatea și aduce echilibru întregului corp. În timp, o asemenea schimbare care la prima vedere poate să pară banală poate deveni un adevărat „boost” pentru sănătate, scrie b1tv.ro.

Cum pot 15 minute în plus de somn să îți prelungească viața

De cele mai multe ori asociem un stil de viață sănătos cu diete stricte, restricții și antrenamente intense la sală. Adevărul este altul, sănătatea nu se construiește doar din alimentație și sport, un rol important îl are și odihna, pe care mulți o neglijează. Somnul nu reprezintă un moft, ci un proces esențial prin care corpul se reface, își reglează hormonii și își menține echilibrul.

Profesorul Emmanuel Stamatakis de la Universitatea Sydney, împreună cu echipa sa, susțin că drumul spre o longevitate de invidiat nu presupune schimbări drastice. Micile ajustări ale rutinei zilnice pot avea efecte uriașe asupra sănătății. Cercetătorii au analizat informații provenite de la aproximativ 60.000 de persoane, pe o perioadă de 8 ani. Ei au urmărit atent obiceiurile de somn, nivelul de activitate fizică și alimentația pe care o au participanții.

Un indicator numit DQS ( Diet Quality Score), care poate ajunge până la 100. Acesta este influențat de consumul de legume, cereale, pește, uleiuri vegetale și alte alimente benefice. Experții au observat că persoanele care dorm numai cinci ore și jumătate pe noapte, fac 7.3 minute de mișcare pe zi și au un scor DQS de aproximativ 36,9 sunt mai expuse riscurilor. 15 minute în plus de somn și încă 1,6 minute de exerciții fizice pe zi. În plus, este suficientă și o porție de legume în plus consumată într-o săptămână. Sunt pași mici, dar care pot aduce beneficii mari și pot susține sănătatea pe termen lung.

Recomandările autorului: