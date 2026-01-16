Prima pagină » Actualitate » 15 minute de somn în plus pe noapte îți pot adăuga încă 10 ani la speranța de viață

15 minute de somn în plus pe noapte îți pot adăuga încă 10 ani la speranța de viață

16 ian. 2026, 13:16, Actualitate
15 minute de somn în plus pe noapte îți pot adăuga încă 10 ani la speranța de viață
Sursă foto - Caracter ilustrativ: colaj Shutterstock

Stilul de viață sănătos reprezintă unul dintre cele mai importante secrete ale longevității. Nu trebuie să faci mari schimbări pentru a-ți îmbunătăți sănătatea pe termen lung. De cele mai multe ori, ajustările mici din rutina zilnică pot avea efecte mari.

Potrivit experților, doar 15 minute în plus de somn pot conta enorm pentru longevitate. Somnul ajută organismul să se refacă, susține imunitatea și aduce echilibru întregului corp. În timp, o asemenea schimbare care la prima vedere poate să pară banală poate deveni un adevărat „boost” pentru sănătate, scrie b1tv.ro.

Cum pot 15 minute în plus de somn să îți prelungească viața

De cele mai multe ori asociem un stil de viață sănătos cu diete stricte, restricții și antrenamente intense la sală. Adevărul este altul, sănătatea nu se construiește doar din alimentație și sport, un rol important îl are și odihna, pe care mulți o neglijează. Somnul nu reprezintă un moft, ci un proces esențial prin care corpul se reface, își reglează hormonii și își menține echilibrul.

Profesorul Emmanuel Stamatakis de la Universitatea Sydney, împreună cu echipa sa, susțin că drumul spre o longevitate de invidiat nu presupune schimbări drastice. Micile ajustări ale rutinei zilnice pot avea efecte uriașe asupra sănătății. Cercetătorii au analizat informații provenite de la aproximativ 60.000 de persoane, pe o perioadă de 8 ani. Ei au urmărit atent obiceiurile de somn, nivelul de activitate fizică și alimentația pe care o au participanții.

Un indicator numit DQS ( Diet Quality Score), care poate ajunge până la 100. Acesta este influențat de consumul de legume, cereale, pește, uleiuri vegetale și alte alimente benefice. Experții au observat că persoanele care dorm numai cinci ore și jumătate pe noapte, fac 7.3 minute de mișcare pe zi și au un scor DQS de aproximativ 36,9 sunt mai expuse riscurilor. 15 minute în plus de somn și încă 1,6 minute de exerciții fizice pe zi. În plus, este suficientă și o porție de legume în plus consumată într-o săptămână. Sunt pași mici, dar care pot aduce beneficii mari și pot susține sănătatea pe termen lung.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Bonele din Asia, din ce în mai prezente pe piața serviciilor din România. Care sunt avantajele pe care le oferă „dădacele filipineze”
15:05
Bonele din Asia, din ce în mai prezente pe piața serviciilor din România. Care sunt avantajele pe care le oferă „dădacele filipineze”
ULTIMA ORĂ Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
14:39
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
CONTROVERSĂ CTP explorează „România nucleară”: „Lumea este împinsă înapoi în timpurile în care pământul era valoarea supremă”
14:17
CTP explorează „România nucleară”: „Lumea este împinsă înapoi în timpurile în care pământul era valoarea supremă”
ECONOMIE Legumele din solarii, afectate de ger. Fermierii anticipează că prețurile vor exploda
13:51
Legumele din solarii, afectate de ger. Fermierii anticipează că prețurile vor exploda
MUNCĂ Salariul nu va mai fi un subiect tabu la locul de muncă. Angajatorii, obligați să prezinte intervalele salariale în anunțuri
13:40
Salariul nu va mai fi un subiect tabu la locul de muncă. Angajatorii, obligați să prezinte intervalele salariale în anunțuri
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Prima vizită în service contează: ce beneficii ai dacă ajungi pentru prima dată
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Când Europa era prea mică: Germania și miza otomană
HOROSCOP Horoscop 17 ianuarie 2026. Săgetătorii se retrag și meditează
15:00
Horoscop 17 ianuarie 2026. Săgetătorii se retrag și meditează
CONTROVERSĂ Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk dă în judecată xAI pentru imagini cu conținut sexual. Compania lui Musk răspunde acuzațiilor tot cu un proces
14:27
Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk dă în judecată xAI pentru imagini cu conținut sexual. Compania lui Musk răspunde acuzațiilor tot cu un proces
FLASH NEWS Kremlinul consideră „pozitivă” dorința unor țări europene de a restabili dialogul cu Rusia. Ce lideri vor să reia relațiile cu Putin și cine se opune
14:22
Kremlinul consideră „pozitivă” dorința unor țări europene de a restabili dialogul cu Rusia. Ce lideri vor să reia relațiile cu Putin și cine se opune
REACȚIE „Doar Rusia poate opri asta”. Moscova ironizează Europa și Danemarca din cauza planurilor lui Trump privind Groenlanda
13:43
„Doar Rusia poate opri asta”. Moscova ironizează Europa și Danemarca din cauza planurilor lui Trump privind Groenlanda
FLASH NEWS Sabotori ruși descoperiți în Lituania. Ar fi avut și ținte în România
13:35
Sabotori ruși descoperiți în Lituania. Ar fi avut și ținte în România
ACTUALITATE Proiect. Șoferii care nu-și plătesc amenzile pot rămâne fără permis până la achitarea tuturor „datoriilor”
13:27
Proiect. Șoferii care nu-și plătesc amenzile pot rămâne fără permis până la achitarea tuturor „datoriilor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe