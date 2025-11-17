Cum răspunde ministrul Ciprian Șerban la moţiunea AUR: „Nu o văd ca pe un atac, ci ca pe o oportunitate”

AUR a depus moţiune simplă împotriva ministrului Infrastructurii şi Transporturilor, Ciprian Şerban, după ce, recent, parlamentarii au respins-o pe aceea depusă pe numele ministrului PSD al Agriculturii, Florin Barbu.

Ciprian Şerban a avut o interpelare în Parlament, în cadrul dezbaterilor pe marginea moţiunii, în care a putut să-şi prezinte activitatea derulată, de când a fost numit în fruntea ministerului. Acesta consideră moţiunea „o oportunitate”, nicidecum un atac.

„În calitate de ministru al Transporturilor și Infrastructurii, privesc cu responsabilitate această moțiune depusă de AUR. Nu o văd ca pe un atac, ci ca pe o oportunitate”, şi-a început ministrul interpelarea.

Ciprian Şerban a subliniat care sunt proiectele implementate de PSD, finanţate din surse externe.

„Am redeschis București–Giurgiu după 19 ani, am lansat modernizarea a peste 1.000 km de cale ferată, am contractat peste 200 de trenuri electrice și locomotive moderne(…)Am realizat peste 500 km autostrăzi și drumuri expres între 2020 și 2025. Avem 2,3 miliarde € investiții câștigate din Fondul pentru Modernizare (FM). Am obținut 5 scheme ajutor de stat în valoare de 1,2 miliarde €. Avem o propunere de buget de peste 5 miliarde € pentru investiții prin programul SAFE.”

Compania CFR SA a realizat în 4 ani, cu PSD la Ministerul Transporturilor, 160 contracte de execuție și proiectare, cu o valoare totală de 4,5 miliarde € (fără TVA), cel mai mare volum de investiții feroviare din ultimii 10 ani”, mai spune Șerban.

Şerban a mai vorbit şi despre investiţiile Metrorex, care reprezintă „locuri de muncă salvate, specialiști păstrați în țară, mărfuri care circulă mai rapid și mai curat și o economie care respiră prin artere de oțel.”

„Iată și câteva cifre relevante în ceea ce privește transportul feroviar și infrastructură rutieră:

Am realizat peste 500 km autostrăzi și drumuri expres între 2020 și 2025.

Avem 2,3 miliarde € investiții câștigate din Fondul pentru Modernizare (FM).

Am obținut 5 scheme ajutor de stat în valoare de 1,2 miliarde €.

În urma modernizărilor de infrastructură feroviară, se va putea circula cu 160 km / h pentru pasageri și cu 120 km / h pentru marfă.

Pe rutele Brașov – Sighișoara, Drobeta Turnu Severin – Caransebeș vom avea cale ferată modernizată până la sfârșitul lui 2026.

De asemenea, vom moderniza rutele feroviare Cluj – graniță Ungaria și Caransebeș – Timișoara – Arad până la sfârșitul lui 2027.

Avem un total de 10.766 km.de cale ferată, din care 4.030 km sunt electrificați.

„7 trenuri au fost deja livrate, 23 de locomotive sunt în faza de achiziție și alte 58 de trenuri sunt în fază de pregătire a documentației de achiziție publică”

În ceea ce privește achiziția de material rulant nou, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a semnat contractele și va achiziționa 129 de trenuri electrice și 16 locomotive până în 2027, afirmă Ciprian Șerban.

CFR Călători este, la rândul său, într-un proces de modernizare a materialului rulant. Astfel, a fost contractată modernizarea a 75 de locomotive, din care au fost deja livrate 23 și 139 de vagoane, din care au fost livrate 42. Valoarea totală a acestor contracte este 420 mil euro, banii mergând doar către firme românești”.

La rândul său, Metrorex a contractat 13 trenuri noi pentru Magistrala 5, cu o valoare de 103 mil euro și are finanțare 132 de mil euro din Fondul de Modernizare pentru material rulant nou pentru Magistrala 4.

„În 5 ani MTI:

• a atras peste 10 miliarde € în transporturi (FM, PNRR, CEF, PT, SAFE)

• a modernizat peste 1.000 km de cale ferată

• a contractat peste 200 trenuri/locomotive noi

• a stabilizat CFR Marfă și a creat un nou operator de stat”, adaugă ministrul.

„Aceste cifre nu sunt doar statistici. Sunt locuri de muncă salvate, specialiști păstrați în țară, mărfuri care circulă mai rapid și mai curat și o economie care respiră prin artere de oțel. Anul 2026 trebuie să fie la fel de ambițios ca 2025. De aceea, este necesară aprobarea unui buget pentru Ministerul Transporturilor în 2026 cel puțin egal cu cel din 2025 – nu pentru că vrem să cheltuim mai mult, ci pentru că avem proiecte gata de lansat, finanțări câștigate competitiv și echipe mobilizate. Vorbim despre livrarea a 62 de rame electrice regionale (12 din ele ajung până la sfârșitul acestui an); electrificarea ultimelor segmente strategice pe rutele Constanța–Mangalia și Iași–Ungheni; și, cel mai important, păstrarea în sistem a specialiștilor pe care îi formăm ani de zile și care rămân în țară în loc să plece în alte țări”, adaugă Ciprian Șerban.

„Fără calea ferată, economia se blochează”

Transportul feroviar nu este doar o opțiune, ci coloana vertebrală a României, mai arată Șerban: „Acolo unde nu ajung autostrăzile, unde drumurile expres sunt încă în plan, calea ferată este prezentă – în sate, în munți, în zone industriale, în porturi. Ea transportă cerealele agricultorilor români, mărfurile din Constanța și oamenii care merg la muncă în fiecare dimineață. Fără calea ferată, economia se blochează, tranziția verde rămâne doar pe hârtie, iar România rămâne izolată în inima Europei.

De aceea, continuarea investițiilor nu este o cheltuială – este o investiție în viitorul nostru comun.

Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să respingeți moțiunea, nu din considerente politice, ci din responsabilitate față de țară. Pentru că România merge înainte – pe șine moderne, electrificate și sigure”.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, intitulată „Calea ferată a pierdut trenul”, va fi dezbătută luni în plenul Senatului.

