Ministrul Ciprian Şerban anunţă atribuirea contractului pentru primul tronson al A8 Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă atribuirea contractului pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni. Compania Națională de Investiții Rutiere a deliberat în favoarea Asocierii Danlin XXL (Lider)-Groma Hold Ltd-Intertranscom Impex-Evropeiski Patishta.

Ofertă câştigătoare are o valoare de 4,76 miliarde lei, iar contractul de proiectare și execuție poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestații.

Durata totală de realizare a acestui tronson este de 46 de luni din care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție lucrări.

„Pentru a asigura legătura între Moțca (DN 2/secțiunea III a Autostrăzii Unirii-A8, lotul Leghin-Târgu Neamț) și Autostrada Moldovei A7 (secțiunea Bacău-Pașcani), a fost inclusă în documentație acordarea unui punctaj suplimentar constructorului care își asumă și prioritizează execuția segmentului cu o lungime de 5,5 kilometri în termen de cel mult 12 luni. Tronsonul 1 Târgu Neamț (Moțca) -Târgu Frumos din județul Iași are o lungime de 27 kilometri prezintă următoarele provocări tehnice: 36 de poduri și pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri (pasajul de la km. 27 cu o lungime de 1100 metri), 4 tuneluri cu o lungime totală de 1,7 kilometri şi 3 noduri rutiere (nod Moțca DN 24, Nod Pașcani DJ 208 și nod Târgu Frumos DN 28 B)”, scrie ministrul Ciprian Şerban, pe facebook.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Austeritatea nu se atinge de AUTOSTRĂZI. Guvernul dă bani pentru continuarea marilor proiecte de infrastructură

Proiectul pentru drumul care leagă Piatra Neamț de A7 intră într-o etapă esențială. Lucrările vor genera 2000 de locuri de muncă