CCR amână din nou decizia pe legea pensiilor magistraților. Judecătorul Stan a venit din concediul paternal. Au fost prezenţi toţi cei 9 judecători

Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au amânat pentru a cincea oară decizia în privinţa legii pensiilor magistraţilor.

Miercuri, 11 februarie, a avut loc o nouă ședință pe reforma pensiilor speciale, iar întâlnirea de lucru a fost programată la ora 10.00.

UPDATE Magistraţii CCR au transmis un comunicat în care informează care sunt motivele amânării.

„Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru studierea documentelor depuse de autorul sesizării în data de 10 februarie 2026, în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 18 februarie 2026.”

UPDATE Judecătorii au decis să studieze solicitarea ÎCCJ de sesizare a CJUE pe statutul magistraților din România.

Judecătorii constituționali, reuniți a 5-a oară să ia o decizie pe reforma pensiilor speciale ale magistraților, pe care insistă premierul Ilie Bolojan, erau așteptați să ia o decizie în acest controversat dosar.

În sistemul pensiilor de serviciu, din totalul de peste 200.000 de beneficiari ai pensiilor de serviciu, 90% aparțin sistemului de apărare și ordine publică (aproximativ 190.000 de persoane, militari, polițiști, ofițeri SRI, SIE, SPP, funcționari publici cu statut special, jandarmi, etc.), iar peste 10.000 aparțin celorlalte categorii profesionale (magistrați, grefieri, funcționari publici parlamentari, membri ai Corpului Diplomatic și Consular al României, personal aeronautic civil navigant și personalul Curții de Conturi).

Pentru plata drepturilor tuturor categoriilor de beneficiari ai pensiilor de serviciu (inclusiv ale magistraților, dar altele decât cele ale sistemului de apărare și ordine publică), bugetul necesar a fost de 2,2 miliarde de lei.

Bugetul total alocat pentru plata pensiilor militare în 2024 a depășit 14 miliarde de lei. Cea mai mare parte a acestei sume este alocată de MAI, cu un buget de peste 7,36 miliarde de lei, urmat de MApN cu peste 5,5 miliarde de lei și SRI, cu peste 1,08 miliarde de lei. Expunerea de motive este mai degrabă destinată comunicării publice a unui narativ neadevărat decât a fundamentării oficiale și riguroase a necesității modificării cadrului legal doar în ce privește pe magistrați”, spune Curtea, citată de Mediafax.

UPDATE CCR amână din nou decizia pe legea pensiilor magistraților, pe data de 18 februarie. De asemenea, au mai fost amânate şi deciziile în cazul sesizărilor de neconstituţionaliate ale unui text legislativ care vizează SRR-SRTV, pe 25 februarie. Magistraţii au admis obiecţiile pentru celelalte două dosare de pe lista şedinţei, cu privire la problme a cimitirelor şi a metroului.

UPDATE A început şedinţa CCR. Toţi cei 9 judecători sunt acum în şedinţă. La 15 minute, a sosit şi judecătorul Gheorghe Stan, despre care se ştia că se află în concediu paternal.

Chiar dacă este prezent şi cel de-al IX-lea judecător, este posibilă o nouă amânare şi în acest caz, spun surse apropiate CCR.

Potrivit Mediafax, este puțin probabil ca la CCR să se ia astăzi o decizie, deoarece unul dintre cei 9 judecători constituționali se află în concediu legal de 8 zile.

Potrivit legii de organizare și funcționare a CCR, instanța constituțională nu poate lua o decizie pe constituționalitatea sau nu a proiectului privind pensiile speciale pe care insistă premierul Ilie Bolojan dacă magistratul care a participat la dezbateri nu este prezent la deliberări.

Urmează a 5-a amânare?

Ar fi a cincea amânare pe tema reformei pensiilor speciale.

Săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan a transmis șefei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, o scrisoare în care susține că România depinde de decizia CCR pentru a mai avea șanse să primească cele 231 de milioane de euro aferente jalonului privind reforma pensiilor magistraților din PNRR.

Magistratura a considerat scrisoarea primului-ministru ca o formă de presiune asupra CCR. Mai mult, într-o mutare de ultimă oră, Curtea Supremă de Justiție din România, condusă de judecătorul Lia Savonea, a cerut, marți, 10 februarie, CCR să sesizeze CJUE cu privire la statutul magistraților din România.

Mișcarea vine în contextul blocajului din CCR pe reforma pensiilor magistraților pe care insistă premierul Ilie Bolojan, dar și al disputei dintre Executiv și Justiție pe situația pensiilor speciale.

Replica ÎCCJ la scrisoarea lui Bolojan

„Astăzi, 10 februarie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat Curții Constituționale a României o solicitare de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, prin intermediul unei cereri de decizie preliminară întemeiate pe art. 267 TFUE. Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii Europene și de jurisprudența Curții de Justiție.

În cadrul demersului formulat este exprimată opinia potrivit căreia dispozițiile analizate sunt susceptibile de a nu respecta principiile proporționalității, egalității, securității juridice și protecției încrederii legitime, principii fundamentale ale ordinii juridice a Uniunii Europene, relevante pentru evaluarea legalității oricărei reforme care privește statutul și garanțiile de independență ale magistraților”, arată, într-un comunicat, Curtea Supremă de Justiție.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Se complică povestea procurorilor din satul Mirabelei Grădinaru. Unul dintre ei a fost în același liceu cu concubina lui Nicușor Dan, la o generație distanță, dar neagă ca s-au cunoscut

Toni Neacșu revine în controversa Bolojan – CCR – pensii speciale. „O comunicare oficială a Guvernului este contrazisă chiar de unul dintre miniștrii de resort și de purtătorul de cuvânt al Guvernului”

Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: „Oamenii simt că adevărul a fost ascuns. Raportul SUA e doar începutul, vor urma și clarificări”