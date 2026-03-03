Cum să câștigi 23.000 de dolari în doar câteva zile numai din hrănirea pisicilor. Povestea unui tânăr iubitor de animale

Un bărbat din Shanghai, China, a reușit să strângă 23.000 de dolari în doar câteva zile numai din hrănirea pisicilor. Tânărul a profitat de vacanța prilejuită de Anul Nou Chinezesc și a avut grijă de felinele celor plecați din oraș.

Realizând potențialul, el și-a deschis un business care se ocupă de îngrijirea pisicilor. Numai anul acesta s-a ocupat de peste 2.000 de feline.

Bani din îngrijirea pisicilor

Potrivit South China Morning Post, Anul Nou Chinezesc este un bun prilej pentru câștiguri. Iar cineva a știut să profite din plin oferindu-și serviciile de îngrijitor de pisici. Tânărul are un pachet „all-inclusive”, care presupune curățarea litierei, tratament medical, tăierea unghiilor și chiar asigurarea securității drăgălașelor animăluțe de companie.

Câștigurile considerabile generate de întreprinderea de hrănire a pisicilor au evidențiat existența unei cereri semnificative pentru astfel de servicii. Huan Cong, născut în 1991, este deja un profesionist în industria îngrijirii animalelor de companie, specializat de 9 ani în servicii de hrănire a pisicilor la domiciliu.

Potrivit sursei citate, pe durata Festivalului de Primăvară din 2026, el și alți patru tineri, angajați la firma sa, au rămas în Shanghai și au avut grijă de felinele ai căror stăpâni plecaseră în vacanță. Timp de 20 de zile înainte și după festival, firma Huan și angajații lui au finalizat aproximativ 2.000 de comenzi de hrănire a pisicilor la domiciliu. El singur a avut grijă de aproximativ 1.000 dintre acestea.

Se pare că mai bine de 80% din comenzi au venit de la clienți care se întorceau în orașele lor natale, iar 10%, de la persoane care călătoreau în afara Chinei.

Huan spune că an de an tot mai mulți clienți apelează la serviciile sale. Când este sezonul de sărbători, bărbatul pleacă de acasă la ora 3 dimineața în fiecare zi și lucrează până la ora 22 sau chiar 23. Doarme, în medie, doar trei, maximum patru ore.

