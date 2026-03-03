Dumitru Dragomir: „Eu nu mi-am pus speranțele în Nicușor Dan / L-a găsit țap ispășitor pe Bolojan”

Invitat în cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Dumitru Dragomir i-a criticat pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Acesta a declarat că președintele „a jucat din umbră” pentru a ajunge în funcție, iar Bolojan a fost „țapul ispășitor” de care avea nevoie.

Dumitru Dragomir a precizat că nu a avut nicio așteptare sau speranță în Nicușor Dan, însă a subliniat că actualul președinte „a jucat bine”, în special în momentul în care l-a pus pe Ilie Bolojan în funcția de premier.

„Nu. Dar să știți că a jucat bine. Jocul în umbră este genial. El avea nevoie de un țap ispășitor, de o bucată de carne de tun și l-a găsit pe Bolojan. Bolojan e de sacrificiu. Era obligat să-l pună pentru că era în sodaje, în fruntea tuturor politicienilor.”

Dragomir a declarat că Bolojan era „candidatul ideal” pentru funcția de premier, datorită pozițiilor pe plan politic pe care le-a ocupat în trecut.

„A fost și președinte, a fost șeful senatului, președinte la PNL, șef de Consiliu Județean, le-a avut pe toate. Plus că a avut sprijin internațional. A avut și platforma Soroș, altfel nu putea sa ajungă.”

Acesta a făcut afirmații și cu privire la „Rețeaua Soroș”, pe care o consideră încă activă la nivel european.