Viktor Orban îl reclamă pe Zelenski la UE în problema conductei de petrol Drujba: „Am sunat-o pe Ursula von der Leyen”

„Nu vom ceda șantajului lui Zelenski”, a amenințat Viktor Orban. Premierul maghiar a solicitat Ursulei von der Leyen să pună în aplicare Acordul de Asociere UE-Ucraina privind transferul transporturilor de petrol către Ungaria.

Din ianuarie 2026, petrolul din Rusia livrat către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba din Ucraina a fost blocat. Oficialii de la Kiev au raportat avarierea conductei în urma unui bombardament al Rusiei și le-au transmis oficialilor de la Budapoesta că urmează să fie reparată.

Premierul de la Budapesta acuză conducerea de la Kiev pentru blocarea conductei și tentativă de „șantaj politic” și că nu a identificat niciun „obstacol tehnic” după imaginile prin satelit. Anterior, Ungaria s-a opus aderării Ucrainei la UE și acordării ajutoarelor militare și financiare.

Viktor Orban: Conducta „Prieteniei” este blocată de Ucraina

Viktor Orban a postat pe pagina sa de Facebook o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, acuzând Ucraina că blochează livrarea de petrol rusesc prin conducta „Prietenei”. Viktor Orban a declarat într-un discurs din cadrul campaniei electorale că maghiarii ar fi plătit la fel de mult ca polonezii la facturile de energie dacă Rusia nu i-ar fi furnizat petrol ieftin.

„Stimată Doamnă Președintă,

Vă scriu cu privire la problema aprovizionării cu petrol a Ungariei prin conducta „Prietenei”, care este în prezent blocată de Ucraina.Așa cum au arătat imaginile din satelit publicate recent, nu există obstacole tehnice sau operaționale pentru repunerea în funcțiune a conductei cu efect imediat.

Reticența Ucrainei de a reporni conducta Prietenei este pur politică, având ca scop interferența cu campania electorală maghiară în curs.În ultima săptămână, împreună cu Slovacia, am încercat să găsim o soluție pe canale diplomatice. Printre altele, am propus o misiune de informare a experților maghiari și slovaci pentru a evalua starea conductei de gaze ucrainene.

Toate eforturile noastre au fost respinse. În ciuda încălcării de către Ucraina a obligațiilor sale legale față de Uniunea Europeană, nu există niciun motiv să credem că remediile în temeiul dreptului internațional și al UE vor aduce rezultate tangibile pe termen scurt în restabilirea aprovizionării noastre cu energie.

Prin urmare, solicit Comisiei Europene să sprijine Ungaria în dezamorsarea atacului energetic ucrainean. Mă aștept ca Comisia Europeană să intensifice presiunea politică asupra Ucrainei pentru a se asigura că aceasta nu subminează securitatea energetică a Ungariei și Slovaciei.

De asemenea, mă aștept ca Comisia Europeană să aplice prevederile Acordului de Asociere UE-Ucraina. Nu putem accepta interferențe străine în procesele noastre democratice și vom respinge orice astfel de încercări. Aș dori să vă informez că, până când Ucraina nu va reveni la normalitate, nu voi putea susține nicio decizie în Uniunea Europeană care să fie favorabilă Ucrainei.

Cu sinceritate,

Viktor Orbán”, se arată în scrisoarea premierului maghiar.

Luna trecută, Ungaria și Slovacia au încetat să livreze combustibil diesel Ucrainei. În plus, Robert Fico, premierul Slovaciei, a anunțat că nu va mai furniza electricitate ucrainenilor.

Sursa Foto: Profimedia/Shutterstock

Autorul recomandă: Ungaria și Slovacia au încetat să livreze combustibil diesel Ucrainei din cauza întreruperii furnizării de petrol prin conducta „Drujba”