Elena Cârstea are o afacere cu pisici, în SUA. Câți bani câștigă vedeta

Elena Cârstea s-a stabilit în Statele Unite, iar acolo se ocupă de un business inedit: crește și vinde pisici persane de rasă. Animăluțele sunt înregistrate la CFA (Cat Fanciers Association) și provin din linii de campioni multipli.

Vedeta a vorbit, recent, despre ocupația pe care o are în SUA și a dezvăluit și cât costă o pisică de rasă.

Elena Cârstea: „Nu le împerechez decât de două ori pe an”

„Nu le împerechez decât de două ori pe an, nu mai mult. Cea mai scumpă mâță pe care am vândut-o a fost un motan pe care l-am dat cu 9000 de dolari. Și cea mai ieftină, în jur de 1000-1500 de dolari, în funcție de calitatea pisicii. De regulă, pisicile mele merg între 2000-3000 de dolari. Dacă puiul nu este de foarte mare calitate, atunci scad din preț. De asemenea, scad din preț dacă sunt mai în vârstă.

De regulă, se vând toți puii. Și nu lunar. Pot să vând într-o lună trei pisici sau pot să vând la șase luni o pisică”, a explicat Elena Cârstea, potrivit revistei VIVA.

Ea a părăsit definitiv România în 2006, stabilindu-se alături de soțul său, Glenn Muttart, un fost ofițer de poliție, în Palm Beach, statul Florida. În America, fiicele adoptate ale artistei, Sanda și Adriana, activează în armată.

De altfel, Cârstea spune că a început să crească pisici după ce fetele s-au făcut mari și au părăsit căminul.

„Am început chestia asta cu mâțele mele din cauza fetelor care au plecat de acasă. Și sunt drăguțe și scumpe și-mi sunt foarte dragi. E o grămadă de muncă cu ele, dar merită tot efortul”, a mai precizat Elena Cârstea.

