Ce insulă din Grecia oferă cazare și o masă gratuită persoanelor dispuse să aibă grijă de pisici

05 ian. 2026, 12:08, Actualitate
Ce insulă din Grecia oferă cazare și o masă gratuită persoanelor dispuse să aibă grijă de pisici

Iubitorii de pisici care vor să aibă o vacanță de neuitat sunt invitați de autoritățile de pe insula grecească Syros să trăiască o experiență aparte: o lună de voluntariat dedicată salvării și îngrijirii miilor de pisici fără stăpân care trăiesc aici.

Persoanele acceptate în acest program vor beneficia de cazare gratuită, cu mic dejun și utilități.

De ce este nevoie de voluntari pe Syros

Autoritățile cer, în schimb, responsabilitate, rezistență fizică și capacitatea de a lucra independent.

Problema pisicilor fără stăpân nu este una de dată recentă pe Insula Syros. Aici, încă din anii ’90 organizațiile non-guvernamentale, precum Syros Cats, au derulat campanii de sterilizare și tratament veterinar pentru a ține sub control populația felinelor. Între timp, situația a devenit de „necontrolat”, așa că adăpostul de pisici are nevoie de ajutor constant, iar voluntarii joacă un rol-cheie.

SyrosCats caută persoane adulte, sănătoase și autonome, dispuse să ajute pentru minimum o lună de zile. Potrivit informațiilor publicate de Daily Mail, voluntarii trebuie să fie pregătiți pentru muncă fizică și să respecte regulile stricte de îngrijire a animalelor.

Programul presupune aproximativ cinci ore de activitate zilnică, timp de cinci zile pe săptămână. Printre responsabilități se numără hrănirea pisicilor, curățenia spațiilor, îngrijirea animalelor bolnave sau rănite, administrarea tratamentelor și transportul la cabinetul veterinar, atunci când este necesar.

De asemenea, voluntarii ar putea ajuta la capturarea pisicilor sălbatice pentru sterilizare și vor face munci de grădinărit.

Cei de la Syros Cats atrag atenția asupra respectării procedurilor de siguranță, mai ales în cazul pisicilor nevaccinate. Voluntarii sunt sfătuiți să nu atingă animalele bolnave. Persoanele cu experiență în domeniul veterinar au șanse mai mari să fie selectate. Fiecare voluntar va primi o cameră proprie, dar bucătăria și baia vor fi folosite în comun.

