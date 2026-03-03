Prima pagină » Actualitate » Cele 2 zodii care riscă să fie concediate în martie, din cauza Mercur retrograd. Avertismentul celebrei Cristina Demetrescu

03 mart. 2026, 16:48, Actualitate
Astrologul Cristina Demetrescu a explicat ce trebuie să facă fiecare zodie, ca să evite pierderile și să întoarcă haosul în favoarea sa, în contextul în care Mercur retrograd va face ravagii până pe 20 martie 2026. Astfel, celebrul astrolog a făcut o analiză amplă a perioadei marcate de Mercur retrograd în Pești, un context astral care aduce încurcături, revelații și situații ce cer multă atenție.

Pe lângă conjuncțiile Lunii cu Uranus și Jupiter, care aduc surprize și momente de respiro, elementul central al perioadei rămâne retrogradarea lui Mercur. Din punct de vedere astrologic, Mercur guvernează comunicarea, contractele, tranzacțiile, deplasările și modul în care procesăm informația.

Tot ce a fost făcut superficial revine pentru a fi corectat. Conjuncția Lună–Uranus aduce surprize neașteptate, iar întâlnirea Lunii cu Jupiter oferă inspirație și soluții salvatoare, mai ales pentru cei care aleg să fie atenți și strategici.

Cristina Demetrescu a precizat, la Pro TV, faptul că perioada nu este una negativă în sine, ci una de revizuire. Potrivit previziunilor acesteia, nativii din zodiile Gemeni și Pești riscă să fie concediați în luna martie, din cauza Mercur retrograd.

Gemeni

Gemenii pot resimți instabilitate profesională, iar mesajele contradictorii din partea superiorilor pot crea confuzie. Așadar, trebuie să ceară confirmări scrise, să fie flexibili, să evite confruntările directe. Mai mult, diplomația îi ajută să transforme haosul într-o oportunitate.

Pești

Peștii sunt în centrul influenței, deoarece Mercur retrogradează în semnul lor și pot fi chemați să rezolve situații complicate la serviciu. În acest context, trebuie să accepte responsabilitățile importante, să își clarifice atribuțiile, să ceară recunoaștere pentru munca depusă. Perioada le poate consolida poziția profesională.

În concluzie, Mercur retrograd, activ între 25 februarie și 20 martie, este o etapă de corectare și reașezare. Și, deși aduce confuzie și întârzieri, oferă și șansa de a repara greșeli și de a lua decizii mai mature. Pentru cei care aleg prudența, verificarea detaliilor și răbdarea, această perioadă poate deveni un punct de relansare și consolidare pe termen lung.

