Mihai Dimian a depus jurământul la Cotroceni și a devenit oficial noul ministru al Educației

Mihai Dimian a devenit oficial noul ministru al Educației. Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, acesta a depus jurământul la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui Nicușor Dan.

PNL l-a nominalizat pe Mihai Dimian, actualul rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru funcția de ministru al Educației. Acesta vine cu o experiență vastă în sistemul de învățământ din România și SUA, dar și cu o situație financiară solidă.

Dimian conduce în prezent Universitatea din Suceava, instituție unde a ocupat timp de 12 ani funcția de prorector. Potrivit CV-ului său, acesta a activat ca profesor și cercetător la universități de prestigiu, precum Universitatea Howard din Washington DC și Universitatea Maryland.

Dimian deține un doctorat obținut în Statele Unite și a urmat stagii de cercetare în Franța și Germania. De asemenea, are două diplome de Licență și o diplomă de Master, toate obținute la Iași.

