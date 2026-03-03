Prima pagină » Știri politice » SURSE: România analizează inițiativa nucleară a Franței, dar tratează subiectul cu discreție. Au fost discuții în NATO unde am participat și noi

SURSE: România analizează inițiativa nucleară a Franței, dar tratează subiectul cu discreție. Au fost discuții în NATO unde am participat și noi

03 mart. 2026, 16:38, Știri politice
SURSE: România analizează inițiativa nucleară a Franței, dar tratează subiectul cu discreție. Au fost discuții în NATO unde am participat și noi

Grecia este singura țară din Europa de Sud-Est plasată sub așa-numita „umbrelă nucleară” a Franței, într-un grup de opt state europene, toate membre NATO, care ar participa la exerciții comune de descurajare nucleară și la discuții privind cooperarea strategică în domeniu. Surse apropiate Administrației Prezidențiale au declarat  că România analizează propunerea franceză, însă o decizie concretă nu a fost luată și se acționează discret.

Premisa cea mai solidă, potrivit surselor, este că România beneficiază deja, ca stat membru NATO, de umbrela nucleară oferită de Statele Unite ale Americii, iar acest lucru nu este pus sub semnul întrebării în prezent. De asemenea, conform surselor, în interiorul NATO au existat astfel de discuții strategice și România a participat la ele.

Radu Miruță: „România nu are nevoie de armă nucleară. Suntem protejați de NATO”

Radu Miruță a precizat că România beneficiază deja de umbrela de securitate oferită de state membre NATO care dețin armament nuclear, precum Franța și Marea Britanie, și că relațiile cu acestea nu sunt unele tensionate. „România nu este într-o logică în care analizează dacă cei cu care a interacționat până acum devin dușmani. Dacă am ajunge acolo, situația s-ar schimba complet”, a explicat ministrul, marți, la B1 TV.

Miruță spune că România analizează propunerea nucleară a Franței. „Este și o chestie de acceptabilitate din partea populației”

Miruță, vorbe despre Iran. „Orice război care începe e ca funcția derivată/Trebuie să fim atenți peste tot și suntem atenți peste tot”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare
16:21
Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare
REACȚIE Patrick André de Hillerin îl acuză de ipocrizie pe vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai: „Tupeistul ăsta chiulea de la serviciu. Vacanța parlamentarilor s-a terminat pe 1 februarie”
16:10
Patrick André de Hillerin îl acuză de ipocrizie pe vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai: „Tupeistul ăsta chiulea de la serviciu. Vacanța parlamentarilor s-a terminat pe 1 februarie”
ULTIMA ORĂ Președintele Nicuşor Dan va efectua o vizită oficială în Polonia
14:56
Președintele Nicuşor Dan va efectua o vizită oficială în Polonia
FLASH NEWS Cum răspunde MAE la întrebarea Gândul: Ce a făcut pentru a preveni criza românilor din Orientul Mijlociu? „Am crescut alertele de călătorie”
14:36
Cum răspunde MAE la întrebarea Gândul: Ce a făcut pentru a preveni criza românilor din Orientul Mijlociu? „Am crescut alertele de călătorie”
FLASH NEWS MAE lasă pe drumuri românii rămași în Orientul Mijlociu, fără resurse financiare: „Mecanismul european nu oferă compensații pentru hoteluri”
14:22
MAE lasă pe drumuri românii rămași în Orientul Mijlociu, fără resurse financiare: „Mecanismul european nu oferă compensații pentru hoteluri”
FLASH NEWS Anunțul MAE pentru românii disperați că nu pot contacta consulatele: „Această problemă va rămâne pe toată durata crizei”
14:14
Anunțul MAE pentru românii disperați că nu pot contacta consulatele: „Această problemă va rămâne pe toată durata crizei”
Mediafax
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Ecuația piureului. Câte minute trebuie să lași cartofii să fiarbă, de fapt. Detaliul care face diferența
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Substanțe toxice din ecrane, descoperite în creierul delfinilor din Marea Chinei de Sud
EXCLUSIV Dumitru Dragomir: „Eu nu mi-am pus speranțele în Nicușor Dan / L-a găsit țap ispășitor pe Bolojan”
16:37
Dumitru Dragomir: „Eu nu mi-am pus speranțele în Nicușor Dan / L-a găsit țap ispășitor pe Bolojan”
EXCLUSIV Cum explică Mitică Dragomir fascinația românilor pentru Dubai. ”E minunea de la Maglavit/Am prezis că Dubai va supăra Iranul”
16:17
Cum explică Mitică Dragomir fascinația românilor pentru Dubai. ”E minunea de la Maglavit/Am prezis că Dubai va supăra Iranul”
EDUCAȚIE Mihai Dimian a depus jurământul la Cotroceni și a devenit oficial noul ministru al Educației
16:11
Mihai Dimian a depus jurământul la Cotroceni și a devenit oficial noul ministru al Educației
ECONOMIE BNR a publicat noi cifre dezastruoase. Leul s-a depreciat puternic în raport cu moneda europeană
16:00
BNR a publicat noi cifre dezastruoase. Leul s-a depreciat puternic în raport cu moneda europeană
EXCLUSIV Dumitru Dragomir, reacție exclusivă despre războiul SUA-Iran: „Trump vrea să rămână în istorie, nu există riscul să se împotmolească în Iran”
15:57
Dumitru Dragomir, reacție exclusivă despre războiul SUA-Iran: „Trump vrea să rămână în istorie, nu există riscul să se împotmolească în Iran”
INEDIT Ce se întâmplă cu pielea lui Donald Trump. Medicul său a venit cu explicații după ce imaginile au devenit virale
15:49
Ce se întâmplă cu pielea lui Donald Trump. Medicul său a venit cu explicații după ce imaginile au devenit virale

Cele mai noi

Trimite acest link pe