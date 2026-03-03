SURSE: România analizează inițiativa nucleară a Franței, dar tratează subiectul cu discreție. Au fost discuții în NATO unde am participat și noi

Grecia este singura țară din Europa de Sud-Est plasată sub așa-numita „umbrelă nucleară” a Franței, într-un grup de opt state europene, toate membre NATO, care ar participa la exerciții comune de descurajare nucleară și la discuții privind cooperarea strategică în domeniu. Surse apropiate Administrației Prezidențiale au declarat că România analizează propunerea franceză, însă o decizie concretă nu a fost luată și se acționează discret.

Premisa cea mai solidă, potrivit surselor, este că România beneficiază deja, ca stat membru NATO, de umbrela nucleară oferită de Statele Unite ale Americii, iar acest lucru nu este pus sub semnul întrebării în prezent. De asemenea, conform surselor, în interiorul NATO au existat astfel de discuții strategice și România a participat la ele.

Radu Miruță: „România nu are nevoie de armă nucleară. Suntem protejați de NATO”

Radu Miruță a precizat că România beneficiază deja de umbrela de securitate oferită de state membre NATO care dețin armament nuclear, precum Franța și Marea Britanie, și că relațiile cu acestea nu sunt unele tensionate. „România nu este într-o logică în care analizează dacă cei cu care a interacționat până acum devin dușmani. Dacă am ajunge acolo, situația s-ar schimba complet”, a explicat ministrul, marți, la B1 TV.

Miruță spune că România analizează propunerea nucleară a Franței. „Este și o chestie de acceptabilitate din partea populației”

Miruță, vorbe despre Iran. „Orice război care începe e ca funcția derivată/Trebuie să fim atenți peste tot și suntem atenți peste tot”