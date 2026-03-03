Mitică Dragomir, un nume cu greutate în fotbalul românesc, a fost invitatul lui Ionuț Cristache în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! Personaj pitoresc, invitatul a explicat detaliat de ce este supranumit ”Oracolul din Bălcești”, renume în virtutea căruia a prezis inclusiv atacul Iranului în Dubai.

Jurnalistul Gândul l-a provocat pe fostul șef al LPF să comenteze cum se explică mirajul economic al Dubaiului, luat cu asalt de foarte mulți români dornici de o investiție profitabilă.

Ionuț Cristache: Ce e, domne, așa de atractiv la piața asta din Dubai? Vorbiți cu un om care n-a ajuns încă acolo.

Dumitru Dragomir: Atunci nu pot să vorbesc, n-ai să mă crezi niciodată. E altă lume, domne, e minunea de la Maglavit.

Cristache: Hai lăsați-mă.

Dragomir: Nu, nu, nu se poate. Păi noi am fost de exemplu anul ăsta acum, și am fost peste 2 ani. Și n-am mai cunoscut.

”Ce-i acolo, Doamne dumnezeule…”

Cristache: În 2 ani de zile?

Dragomir: În 2 ani nu cunoști, este ceva de ne… nu se poate povesti.

Cristache: Dar vi s-a părut sustenabilă toată dezvoltarea asta?

Dragomir: Păi ei dacă nu mai au petrol, au mizat foarte mult pe turism. Ce-i acolo, Doamne dumnezeule… Mii de restaurante care sunt pline seară de seară, zi de zi. Hoteluri, sute de hoteluri cu zeci de mii de camere, luxul de pe lumea asta.

O reglare de conturi în Golful Persic

În aceeași intervenție, invitatul a dezvăluit că a prevăzut atacul Iranului în Dubai, motiv pentru care a evitat să investerască în metropola arabă, spre deosebire de mulți amici ai săi din fotbal, precum Cristi Borcea sau Cosmin Olăroiu.

”Este imposibil să nu deranjeze Iranul și Arabia Saudită, megalomania asta care se întâmplă acuma în Dubai. E imposibil, pentru că toți de-acolo pleacă și se distrează în Dubai. Cheltuie banii în Dubai. Și atunci, țările alea bineînțeles că sunt supărate”.

”Categoric, e și o reglare de conturi între țările alea”, a completat Dragomir.