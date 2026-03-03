Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare

Alexandru Bălan, fostul adjunct din Serviciul de Informații de Securitate (SIS) al Republicii Moldova, utiliza metode digitale inedite, pentru a transmite informații secrete KGB-ului, notează DIGI24. Bălan a fost trimis în judecată în judecată de DIICOT pentru trădare.

Spionul Alexandru Bălan se afla în legătură cu agentul KGB Belarus, Uladzimir (Vladimir) Varazhbitau (Vorozhbitov), potrivit informațiilor din dosar. Uladzimir (Vladimir) beneficia de susținerea altor trei agenți KGB și fusese implicat anterior în dirijarea unui alt spion, Uladzislau Nadzeika, activ pe teritoriul Poloniei.

Cum comunica Alexandru Bălan cu agenții KGB

Fostul adjunct al SIS, Alexandru Bălan, comunica cu KGB prin metode clasice, adaptate la era digitală. Pentru a evita interceptarea corespondenței, Bălan se folosea de un singur cont de mail, la care aveau acces și agenții. În loc să trimită mail-uri, spionul moldovean și cei implicați scriau în contul comun în folderul „Draft”.

Conform procurorilor, mesajele respective rămâneau stocate în contul de mail propriu-zis, fără să tranziteze spațiul digital, ceea ce îngreunează munca anchetatorilor.

Unul dintre conturile de email ale lui Bălan, [email protected], a fost accesat și șters de la o adresă IP din Belarus, potrivit surselor judiciare. Asta s-a întâmplat la scurt timp după ce autoritățile române l-au reținut pe spionul moldovean, iar identitatea lui a devenit publică.

Potrivit surselor citate, o persoană din Belarus monitoriza atent situația și a acționat rapid pentru eliminarea oricăror dovezi.

Telefon în geantă Faraday și fișiere criptate cu VeraCrypt

Contul de email folosit de Bălan era conectat la un telefon de tip Blackview, descoperit în timpul percheziției la domiciliul său. Dispozitivul era ascuns într-o geantă Faraday (echipament care blochează semnalele electromagnetice și împiedică accesarea de la distanță a aparatelor electronice puse în interior).

În geanta respectivă, anchetatorii au mai găsit un memory stick Kingston de 32 GB, folosit în procesul de criptare a unor fișiere cu aplicația VeraCrypt (software open-source de criptare, considerat printre cele mai sigure instrumente disponibile publicului larg, frecvent menționat în contexte de securitate operațională).

Rapoarte în limba rusă descoperite, la scurt după întâlnirea lui Bălan cu agenții KGB

Perchezițiile au scos la iveală rapoarte în limba rusă, una dintre dovezile esențiale din dosarul de acuzare. În folderul „Drafts” al unui alt cont de email s-au găsit o serie de mesaje redactate în limba rusă, în iulie 2025, au mai subliniat surse judiciare.

Documentele au fost descoperite la scurt timp după o întâlnire din aprilie, la Budapesta, la Nova City Apartments, între Bălan și ofițerii KGB Belarus. După excursia în capitala Ungariei, a scris mesajele sub forma unor rapoarte informative tipice, făcute în urma contactării unor surse de informații.

Potrivit procurorilor, fostul adjunct SIA raporta sistematic, în formă scrisă, unor ofițeri de informații ai Belarusului.

Alexandru Bălan, trimis în judecată pentru tentativă de trădare

Alexandru Bălan a fost trimis în judecată la finalul săptămânii trecute, pentru tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată, și divulgarea secretului care periclitează securitatea națională.

Dosarul instrumentat de DIICOT se va judeca la Curtea de Apel București. La momentul reținerii lui, în septembrie 2025, se vehicula că Alexandru Bălan ar fi ajuns adjunct al șefului SIS în 2016, cu ajutorul lui Vladimir Plahotniuc, potrivit sursei citate.