Cum să îngrijești corect IASOMIA de iarnă, planta care înflorește în sezonul rece. Sfaturi utile pentru de la specialiști

Iasomia de iarnă este o plantă ornamentală extrem de apreciată, care înflorește în sezonul rece. Are flori galbene, ca niște mici luminițe, iar perioada ei de maximă dezvoltare este între lunile decembrie – martie.

Această plantă aduce viață și culoare în orice grădină, mai cu seamă că înflorește în perioada de iarnă.

Tot ce trebuie să știi despre iasomia de iarnă

În denumirea „jasminum nudiflorum”, iasomia de iarnă nu are același parfum puternic precum alte soiuri din aceeași familie, dar compensează prin rezistență la temperaturi scăzute. Tocmai faptul că înflorește iarna o face să fie cu adevărat spectaculoasă.

Pentru a se dezvolta armonios, această plantă are nevoie de un sol bine drenat, care să fie ușor nisipos, pentru a nu reține excesiv apa; iasomia de iarnă are nevoie de pământ aerisit și afânat, în caz contrar riscăm să-i putrezească rădăcinile.

Se plantează în locuri însorite, lumina directă ajutând-o să producă mai multe flori și să păstreze o culoare intensă.

Cel mai bun moment al anului pentru a planta iasomia de iarnă este primăvara sau toamna, astfel încât rădăcinile să se stabilizeze înainte de apariția sezonului rece. Când temperaturile scad mult, iar afară este ger năprasnic, se recomandă protejarea bazei iasomiei cu un strat subțire de mulci.

La fel de importantă este și susținerea plantei, deoarece acest soi de iasomie are tulpini subțiri, flexibile, care cresc precum niște liane. În cazul lor, recomandarea este să se folosească un suport gen pergolă sau gard, pentru a obține un aspect ordonat și pentru a permite plantei să se dezvolte pe verticală.

Sfaturi utile privind îngrijirea corectă

Iasomia de iarnă se îngrijește destul de ușor, chiar și de către persoane aflate la început de drum în tehnica grădinăritului.

În primul rând, udarea se face lent, cu moderație, mai ales în perioada de repaus vegetativ. Iar vara, pe timp de secetă, necesită udări regulate, dar fără a îneca rădăcinile.

Recomandarea specialiștilor este ca primăvara să se folosească un fertilizant natural sau un compost matur, care să ajute planta să refacă energia consumată în timpul înfloririi de iarnă.

Și tăierea este importantă, având un rol esențial pentru a menține forma și a stimula ramificația. Aici, trebuie știut că se tund ușor tulpinile imediat după înflorire, întrucât bobocii pentru sezonul următor se formează vara. Lăsată netăiată, iasomia de iarnă va avea tendința să se lungească și să piardă din densitate.

