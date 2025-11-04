Prima pagină » Diverse » Cum să îngrijești corect IASOMIA de iarnă, planta care înflorește în sezonul rece. Sfaturi utile pentru de la specialiști

Cum să îngrijești corect IASOMIA de iarnă, planta care înflorește în sezonul rece. Sfaturi utile pentru de la specialiști

04 nov. 2025, 14:27, Diverse
Cum să îngrijești corect IASOMIA de iarnă, planta care înflorește în sezonul rece. Sfaturi utile pentru de la specialiști
Cum să îngrijești corect iasomia de iarnă / Sursa FOTO: Envato

Iasomia de iarnă este o plantă ornamentală extrem de apreciată, care înflorește în sezonul rece. Are flori galbene, ca niște mici luminițe, iar perioada ei de maximă dezvoltare este între lunile decembrie – martie.

Această plantă aduce viață și culoare în orice grădină, mai cu seamă că înflorește în perioada de iarnă.

Tot ce trebuie să știi despre iasomia de iarnă

În denumirea „jasminum nudiflorum”, iasomia de iarnă nu are același parfum puternic precum alte soiuri din aceeași familie, dar compensează prin rezistență la temperaturi scăzute. Tocmai faptul că înflorește iarna o face să fie cu adevărat spectaculoasă.

Pentru a se dezvolta armonios, această plantă are nevoie de un sol bine drenat, care să fie ușor nisipos, pentru a nu reține excesiv apa; iasomia de iarnă are nevoie de pământ aerisit și afânat, în caz contrar riscăm să-i putrezească rădăcinile.

Se plantează în locuri însorite, lumina directă ajutând-o să producă mai multe flori și să păstreze o culoare intensă.

Cel mai bun moment al anului pentru a planta iasomia de iarnă este primăvara sau toamna, astfel încât rădăcinile să se stabilizeze înainte de apariția sezonului rece. Când temperaturile scad mult, iar afară este ger năprasnic, se recomandă protejarea bazei iasomiei cu un strat subțire de mulci.

La fel de importantă este și susținerea plantei, deoarece acest soi de iasomie are tulpini subțiri, flexibile, care cresc precum niște liane. În cazul lor, recomandarea este să se folosească un suport gen pergolă sau gard, pentru a obține un aspect ordonat și pentru a permite plantei să se dezvolte pe verticală.

Sfaturi utile privind îngrijirea corectă

Iasomia de iarnă se îngrijește destul de ușor, chiar și de către persoane aflate la început de drum în tehnica grădinăritului.

În primul rând, udarea se face lent, cu moderație, mai ales în perioada de repaus vegetativ. Iar vara, pe timp de secetă, necesită udări regulate, dar fără a îneca rădăcinile.

Recomandarea specialiștilor este ca primăvara să se folosească un fertilizant natural sau un compost matur, care să ajute planta să refacă energia consumată în timpul înfloririi de iarnă.

Și tăierea este importantă, având un rol esențial pentru a menține forma și a stimula ramificația. Aici, trebuie știut că se tund ușor tulpinile imediat după înflorire, întrucât bobocii pentru sezonul următor se formează vara. Lăsată netăiată, iasomia de iarnă va avea tendința să se lungească și să piardă din densitate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Bicarbonatul de sodiu: iată cum să-l folosești pentru ÎNGRIJIREA plantelor de apartament

Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după ce copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Un sanctuar grecesc antic a fost descoperit într-o cunoscută peșteră italiană