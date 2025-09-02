Prima pagină » Actualitate » Bicarbonatul de sodiu: iată cum să-l folosești pentru ÎNGRIJIREA plantelor de apartament

Bicarbonatul de sodiu: iată cum să-l folosești pentru ÎNGRIJIREA plantelor de apartament

Denis Andrei
02 sept. 2025, 08:35, Actualitate
Bicarbonatul de sodiu: iată cum să-l folosești pentru ÎNGRIJIREA plantelor de apartament
Foto: Profimedia images

Dacă și tu ai plante în apartament care au nevoie de o atenție specială, iată un truc ingenios și ieftin pe care ai putea să-l folosești pe florile din ghiveci ca să rămână sănătoase și să crească armonios. Puțini știu, dar bicarbonatul de sodiu, un ingredient folosit mai degrabă în bucătărie extrem de util pentru îngrijirea plantelor de apartament. 

Din punct de vedere chimic, bicarbonatul de sodiu – cunoscut și ca hidrogenocarbonat de sodiu – este o pulbere albă cu multiple utilizări: de la medicină și îngrijire personală, până la curățenie și gătit. Dar, folosit corect, poate fi și un aliat de nădejde pentru plantele de apartament.

Pe lângă întrebuințările sale în gospodărie și bucătărie, bicarbonatul de sodiu poate ajuta florile din ghiveci să rămână sănătoase și să înflorească mai des.

Bicarbonatul de sodiu ajută la reglarea pH-ului solului

Unul dintre rolurile importante ale bicarbonatului este reglarea pH-ului solului. Majoritatea plantelor se dezvoltă bine într-un sol cu pH cuprins între 6,0 și 7,5, însă unele flori și legume, precum sparanghelul sau roșiile, preferă un sol mai alcalin, potrivit Spynews.

Adăugarea unei mici cantități de bicarbonat de sodiu poate crește pH-ul solului fără să dăuneze rădăcinilor.
În plus, bicarbonatul previne apariția mucegaiului și a bolilor fungice, iar în unele cazuri ține dăunătorii la distanță.

Pentru plantele care nu mai înfloresc sau ale căror frunze se ofilesc, o soluție preparată dintr-o linguriță de bicarbonat la un litru de apă poate fi folosită la stropire. Rezultatele apar rapid, iar planta capătă un aspect mai sănătos.

Ce se întâmplă dacă pui Bicarbonat de sodiu la rădăcina legumelor

Un alt truc este presărarea bicarbonatului de sodiu pe fundul ghiveciului înainte de plantare, metodă care ajută la prevenirea mucegaiului alb. Totodată, amestecarea bicarbonatului cu solul prelungește viața florilor și le stimulează creșterea.

Pentru legume cultivate în ghivece sau în grădină, bicarbonatul poate influența și gustul. Roșiile devin mai dulci atunci când solul din jurul lor este presărat cu bicarbonat și udat ulterior. Rezultatul este un sol mai puțin acid și fructe mai gustoase.

Citește și

ACTUALITATE Cea mai veche stradă din București și povestea ei. Puțini știu despre ea
08:30
Cea mai veche stradă din București și povestea ei. Puțini știu despre ea
POLITICĂ Alexandru Muraru vrea niște modificări legislative care deja există/Toni Neacșu: „Problema noastră e că astfel de politicieni chiar fac legi”
08:26
Alexandru Muraru vrea niște modificări legislative care deja există/Toni Neacșu: „Problema noastră e că astfel de politicieni chiar fac legi”
ACTUALITATE Cum plătești contribuția pentru CASS pentru a avea acces la servicii medicale gratuite. Regulile s-au schimbat de la 1 septembrie 2025
08:24
Cum plătești contribuția pentru CASS pentru a avea acces la servicii medicale gratuite. Regulile s-au schimbat de la 1 septembrie 2025
SPORT Daniel Bîrligea merge la tratament în Serbia, la celebrul vraci Marijana Kovacevic. Atacantul FCSB s-a accidentat în partida cu CFR Cluj
07:58
Daniel Bîrligea merge la tratament în Serbia, la celebrul vraci Marijana Kovacevic. Atacantul FCSB s-a accidentat în partida cu CFR Cluj
ACTUALITATE Meteorologii Easeweather anunță o iarnă cum n-a mai fost în România. Câte zile ninge în București
07:49
Meteorologii Easeweather anunță o iarnă cum n-a mai fost în România. Câte zile ninge în București
Mediafax
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: Nu este o lege împotriva magistraților
Digi24
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul Kievului
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate
Mediafax
Un copil de 1 an și 8 luni, înecat într-un iaz când se afla la grădiniță privată
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
StirileKanalD
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Descopera.ro
Motivul pentru care tot mai mulți copii își abandonează părinții
Capital.ro
Dezvăluire uluitoare despre Traian Băsescu. Nu s-a știut nimic 13 ani: Domnul președinte personal i-a dat plicul!
Evz.ro
Prognoza ANM pentru septembrie anunță o toamnă atipică în România
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
Lumea cinematografiei este în doliu! Graham Greene, starul din „Dances With Wolves”, a murit la 73 de ani, după o luptă grea cu o boală cumplită
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Delta Dunării se confruntă cu cea mai gravă criză ecologică din ultimele două decenii
EXTERNE Putin și Modi au pășit la summitul din China ținându-se de MÂNĂ, apoi s-au îmbrățișat călduros: „S-au simțit ca acasă” – VIDEO
08:50
Putin și Modi au pășit la summitul din China ținându-se de MÂNĂ, apoi s-au îmbrățișat călduros: „S-au simțit ca acasă” – VIDEO
SPORT Fanii îi cer demisia lui Liviu Ciobotariu, după o nouă ÎNFRÂNGERE a Petrolului. Anunțul antrenorului
08:12
Fanii îi cer demisia lui Liviu Ciobotariu, după o nouă ÎNFRÂNGERE a Petrolului. Anunțul antrenorului
POLITICĂ Președintele i-a chemat pe șefii din Coaliție la Cotroceni. Posibile teme de discuție
08:00
Președintele i-a chemat pe șefii din Coaliție la Cotroceni. Posibile teme de discuție
POLITICĂ Începând cu 2 septembrie, SUA schimbă regulile pentru reînnoirea vizei. Vor fi și solicitanți scutiți de interviu
07:36
Începând cu 2 septembrie, SUA schimbă regulile pentru reînnoirea vizei. Vor fi și solicitanți scutiți de interviu
ANALIZĂ Instabilitatea mondială AFECTEAZĂ semnificativ economia UE/ Specialiștii BCE avertizează asupra impactului în materie de politică monetară
07:30
Instabilitatea mondială AFECTEAZĂ semnificativ economia UE/ Specialiștii BCE avertizează asupra impactului în materie de politică monetară
ACTUALITATE 2 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Keanu Reeves împlinește 61 de ani, Salma Hayek 59/ Moare J. R. R. Tolkien
07:15
2 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Keanu Reeves împlinește 61 de ani, Salma Hayek 59/ Moare J. R. R. Tolkien