Bicarbonatul de sodiu: iată cum să-l folosești pentru ÎNGRIJIREA plantelor de apartament

Dacă și tu ai plante în apartament care au nevoie de o atenție specială, iată un truc ingenios și ieftin pe care ai putea să-l folosești pe florile din ghiveci ca să rămână sănătoase și să crească armonios. Puțini știu, dar bicarbonatul de sodiu, un ingredient folosit mai degrabă în bucătărie extrem de util pentru îngrijirea plantelor de apartament.

Din punct de vedere chimic, bicarbonatul de sodiu – cunoscut și ca hidrogenocarbonat de sodiu – este o pulbere albă cu multiple utilizări: de la medicină și îngrijire personală, până la curățenie și gătit. Dar, folosit corect, poate fi și un aliat de nădejde pentru plantele de apartament.

Pe lângă întrebuințările sale în gospodărie și bucătărie, bicarbonatul de sodiu poate ajuta florile din ghiveci să rămână sănătoase și să înflorească mai des.

Bicarbonatul de sodiu ajută la reglarea pH-ului solului

Unul dintre rolurile importante ale bicarbonatului este reglarea pH-ului solului. Majoritatea plantelor se dezvoltă bine într-un sol cu pH cuprins între 6,0 și 7,5, însă unele flori și legume, precum sparanghelul sau roșiile, preferă un sol mai alcalin, potrivit Spynews.

Adăugarea unei mici cantități de bicarbonat de sodiu poate crește pH-ul solului fără să dăuneze rădăcinilor.

În plus, bicarbonatul previne apariția mucegaiului și a bolilor fungice, iar în unele cazuri ține dăunătorii la distanță.

Pentru plantele care nu mai înfloresc sau ale căror frunze se ofilesc, o soluție preparată dintr-o linguriță de bicarbonat la un litru de apă poate fi folosită la stropire. Rezultatele apar rapid, iar planta capătă un aspect mai sănătos.

Ce se întâmplă dacă pui Bicarbonat de sodiu la rădăcina legumelor

Un alt truc este presărarea bicarbonatului de sodiu pe fundul ghiveciului înainte de plantare, metodă care ajută la prevenirea mucegaiului alb. Totodată, amestecarea bicarbonatului cu solul prelungește viața florilor și le stimulează creșterea.

Pentru legume cultivate în ghivece sau în grădină, bicarbonatul poate influența și gustul. Roșiile devin mai dulci atunci când solul din jurul lor este presărat cu bicarbonat și udat ulterior. Rezultatul este un sol mai puțin acid și fructe mai gustoase.