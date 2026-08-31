Distracție și voie bună, în a doua zi de „Spin & Splash by CSID” și THERME București

În weekendul 29-30 august 2026, „Ce se întâmplă, Doctore?” și THERME București a invitat publicul la un nou eveniment marca CSID.ro, „Spin & Splash”, dedicat mișcării, distracției, creativității și educației pentru sănătate. Activitățile recreative, sportive și educative au fost organizate în zonele Galaxy și The Palm din THERME București. Programul a inclus jocuri, ateliere creative, competiții, sesiuni de sport, demonstrații, surprize și premii oferite de partenerii evenimentului Allianz Țiriac, SANADOR, RetuRO, Lidl, Douglas, Farmaline, Old Spice, Crăița Merelor, Borotalco, Rio Mare, NOVA, Carmistin, D-Toys și eMAG.

Și în a doua zi de eveniment, pe 30 august, familiile cu copii au descoperit zone tematice cu activități variate: ateliere creative, sesiuni de Aqua Gym, campionate de volei pe nisip, spectacole captivante de tip Bubble Show, dar și activări speciale semnate THERME București. Atmosfera a fost una dinamică, iar participanții au fost încurajați să exploreze fiecare zonă, colectând ștampile pentru tombole zilnice cu premii atractive oferite de parteneri. În plus, s-au organizat două tombole la Roata Norocului, unde au putut participa atât copiii, cât și adulții.

Toate activitățile au fost gratuite pentru vizitatorii cu bilet de acces general la THERME, consolidând misiunea CSID.RO de a face educația pentru sănătate accesibilă publicului larg.

Printre activitățile pregătite în cadrul evenimentului s-au numărat:

Ateliere de creație și teatru pentru copii

Campionate de volei pe nisip pentru familii

Darts cu premii oferite de Allianz Țiriac

Sesiuni de Aqua Gym

Sesiuni de Bubble Show

Măsurarea tensiunii arteriale și lecții de prim-ajutor susținute de SANADOR

Roata Sănătății.

Jocuri, surprize și premii au fost oferite de partenerii evenimentului. La intrarea în THERME București, în cele două zile de eveniment, vizitatorii au primit o hartă a activităților disponibile. Aceasta le-a servit drept ghid pentru experiențele tematice organizate în diferite zone și le-a oferit posibilitatea de a aduna ștampile pe parcursul zilei. Participarea la cât mai multe activități le-a adus și mai multe șanse de câștig: ștampilele colectate au permis înscrierea la Roata Sănătății, unde participanții au putut câștiga premii oferite de partenerii „Spin & Splash by CSID.ro”.

Două tombole la Roata SĂNĂTĂȚII

În a doua zi de eveniment, atât copiii, cât și adulții, au avut ocazia să participe la două tombole organizate la Roata Sănătății, în zona Galaxy Outdoor. Cu toții au primit premii oferite de partenerii „Spin & Splash by CSID.ro”: Allianz Țiriac, SANADOR, RetuRO, Lidl, Douglas, Farmaline, Old Spice, Crăița Merelor, Borotalco, Rio Mare, NOVA, Carmistin, D-Toys și eMAG.

Lecții de prim-ajutor la SANADOR

Pe 30 august, echipa medicală SANADOR a realizat din nou demonstrații interactive de prim-ajutor. În plus, echipa SANADOR a oferit vizitatorilor posibilitatea de a-și măsura tensiunea arterială și de a participa la lecții de prim-ajutor. Atât copiii, cât și adulții au învățat manevre simple, dar esențiale pentru a interveni rapid în situații de urgență, subliniind importanța educației medicale de bază.

Solidaritate și sprijin pentru comunități vulnerabile, în a doua zi de eveniment „Spin & Splash by CSID.ro”

În a doua zi a evenimentului „Spin & Splash by CSID”, alți 22 de copii, aduși prin Fundația Bambini in Emegenza și Fundația SOS Satele Copiilor, au participat la toate activitățile și au primit pachete cu rechizite, alimente și jucării. Toți elevii s-au bucurat din plin de o zi specială la THERME București.

Mulțumim partenerilor care au făcut posibil evenimentul „Spin & Splash by CSID.ro”

Evenimentul nu ar fi posibil fără susținerea THERME București, dar și a brandurilor implicate în proiecte dedicate sănătății, educației, sustenabilității și unui stil de viață activ. Partenerii evenimentului sunt:

Allianz Țiriac, SANADOR, RetuRO, Lidl, Douglas, Farmaline, Old Spice, Crăița Merelor, Borotalco, Rio Mare, NOVA, Carmistin, D-Toys și eMAG. Le mulțumim pentru implicare și pentru contribuția la realizarea unui weekend plin de experiențe, jocuri, activități și surprize pentru întreaga familie.

Toate activitățile organizate de „Ce se întâmplă, Doctore?” în cadrul evenimentului au fost gratuite pentru vizitatorii care au avut acces la THERME București. Galeriile foto și video de la „Spin & Splash by CSID.ro” vor surprinde cele mai frumoase momente ale weekendului și vor fi disponibile pe CSID.ro, dar și pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok ale „Ce se întâmplă, Doctore?”.