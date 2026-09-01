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De Ziua Diplomației Române, Bolojan laudă măsurile adoptate de Guvernul pe care îl conduce

De Ziua Diplomației Române, Bolojan laudă măsurile adoptate de Guvernul pe care îl conduce
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
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Premierul interimar Ilie Bolojan a susținut un discurs în fața diplomaților și a membrilor de cabinet prezenți la Palatul Victoria, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române, în care le-a mulțumit acestora pentru activitatea depusă în colaborarea cu Guvernul și Ministerul Afacerilor Externe. După ce și-a exprimat recunoștința, Bolojan a glorificat măsurile implementate de Guvern sub conducerea sa și a reiterat pericolul retrogradării, de care „a salvat” țara.

„În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru acest an de colaborare pe care l-am avut cu echipa Ministerului de Externe, cu doamna ministru, cu secretarii de stat, cu dumneavoastră, și să vă asigur de respectul meu, pentru că un element de bază al reprezentării României sunteți dumneavoastră”, a transmis Bolojan în deschiderea discursului său.

Bolojan susține că măsurile luate de Guvernul său au făcut posibil ca ratingul de țară al României să nu fie retrogradat.

„Am avut și încă avem probleme grave legate de deficite, de dezechilibre, a căror corectare nu se poate face de pe o zi pe alta și este, în mod evident, dureroasă. Dar, cu bune, cu rele, consider că acest guvern a făcut ceea ce trebuie în această perioadă și, prin măsurile pe care le-am adoptat, am evitat o downgradare a României, am dus scăderea de deficit pe o direcție care pare constantă, dar care își va epuiza scăderea la finalul acestui an.”

Deși insistă că politicile sale de austeritate au ajutat România, Bolojan afirmă însă că tăierile și majorările de taxe nu sunt suficiente.

Bolojan anunță că măsurile de austeritate trebuie să continue și elogiază împrumuturile prin SAFE și PNRR

„Măsurile care au fost luate nu mai pot să asigure scăderea deficitelor începând de anul viitor. Ori, în condițiile în care noi ne-am angajat ca și anul viitor, conform traiectoriei, să mai coborâm cu un punct procentual, de la 6% spre 5%, indiferent ce guvern va veni, nu va putea evita să continue aceste măsuri. Altfel, va fi un risc destul de mare. Trebuie să discutăm deschis”, a transmis Ilie Bolojan.

Bolojan insistă că programele PNRR și SAFE sunt prioritare pentru România, deși, în varianta renegociată, mai bine de un sfert din PNRR reprezintă împrumuturi, iar programul SAFE este în integralitate un împrumut.

„În acest an am avut niște provocări externe pe două linii de finanțare, care înseamnă finalizarea programului PNRR, derularea programului SAFE. Pe cele două programe foarte importante pentru finanțările noastre, echipele noastre, în special echipa de la Bruxelles, atât din zona NATO, dar și de la Comisie, consideră că și-au adus un aport foarte important, în afară de negocierile purtate de specialiștii din fiecare minister. Și, cu bune, cu rele, dacă ne-am fi făcut temele la timp, n-am fi pierdut bani, pentru că avem niște pierderi pe PNRR – pentru că am întârziat foarte mult proiectele; le-am limitat în urma unor negocieri în care ținte care – nu știu, trebuia să construim 19 spitale, le-am redus la 8 – ca să vă faceți o imagine despre ce este vorba –; sau unele jaloane au fost eliminate sau îmbunătățite. Dar tot am pierdut, din vina noastră, sume importante, sau pentru că n-am fost în stare să terminăm proiectele, sau pentru că nu am trecut o lege, cum este cea de salarizare, care nu are doar un impact financiar, ci are un impact de predictibilitate și de control al unei cheltuieli de bază care afectează structural bugetul de stat.”

Ilie Bolojan susține că regimul auster pe care l-a impus românilor a fost un sacrificiu comun pentru ca România să nu plătească dobânzi mai mari. Însă, în mod paradoxal, Bolojan încurajează împrumuturile prin PNRR și SAFE. Sumele împrumutate de România prin cele două programe se ridică la aproximativ 23 de miliarde de euro.

„Pe partea de SAFE consider că s-a făcut un lucru bun și, reușind să direcționăm o parte din sume pe infrastructura rutieră, ne-am acoperit deficitele enorme pe acest capitol. Gândiți-vă că am avut 5,5 miliarde pe PNRR, pe transporturi, și am semnat contracte de 19,5 miliarde de euro, ca să ne înțelegem bine. Dacă nu mutam cele 4,2 miliarde din SAFE pe autostrăzi, aveam încă o poveste ratată cu autostrăzile din nord-estul României, Pașcani–Iași–Ungheni sau Pașcani–Suceava–Siret. Dar aici, cu bună înțelegere, cu toate scandalurile, Cancelaria și echipele de la Ministerul Apărării, de la Interne și de la celelalte ministere au reușit să cadă de acord. Nu-i ușor să ai 15 oameni într-o comisie și să fie toți de acord cu achiziții din astea zdravene, care în permanență sunt generatoare de discuții.”

Bolojan și-a amintit de românii din diaspora

Deși o mare parte a susținătorilor lui Ilie Bolojan continuă să aducă critici și să plaseze etichete asupra diasporei românești, Bolojan a punctat, în discursul ținut în fața ambasadorilor, că relația cu comunitățile de români din străinătate nu trebuie ignorată.

„Ancorele pe care noi le avem, le știți: NATO, Uniunea Europeană, parteneriatul cu Statele Unite – cred că astea nu sunt de discutat. Și celelalte aspecte care țin de relația cu marea diasporă românească, în special din țările Uniunii Europene, unde sunt concentrați cei mai mulți, și pe componenta de reprezentare diplomatică în sensul economic, cred că trebuie avute în vedere, în afară de orice s-ar întâmpla în plan intern”, a explicat Bolojan.

Premierul demis al României a ținut să mulțumească, din nou, echipei de la Ministerul de Externe, despre care a spus că a adus un aport semnificativ la „realizările” Guvernului în 2026.

„La final, încă o dată, vreau să vă mulțumesc tuturor, în special celor care au dus greu – pentru că știți că greutatea este diferită, cel puțin câteva structuri au avut contribuții esențiale la tot ceea ce ați obținut în acest an –, să mulțumesc întregii echipe de la Ministerul de Externe pentru colaborarea pe care am avut-o.”

În încheiere, Ilie Bolojan a recurs, din nou, la avertizări menite să inducă panică și a avertizat că, dacă viitorul guvern nu va continua politicile sale de austeritate, România va avea de suferit.

„Și sper că într-un timp cât mai scurt vom avea un guvern stabil. Sper să fie un guvern care înțelege că, dacă deraiem anul acesta de la eforturi, va fi anulat și riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an. Și sper să existe politici predictibile și curajoase care să vă creeze portanța pentru a reprezenta și mai bine țara noastră”, a încheiat Bolojan.

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