Mesaj de la președintele Senatului: PNL intră în opoziție dacă PSD ajunge la guvernare

PNL se pregătește de opoziție în cazul în care PSD va fi la guvernare. Mesajul tranșant vine de la al doilea om în stat, președintele Senatului, în plin proces de negocieri pentru desemnarea viitorului premier și formarea noului executiv. Mircea Abrudean este sigur că liberalii nu ar fi de acord să intre la guvernare nici într-o formulă cu un prim- ministru independent din care să facă parte și PSD.

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PNL, cu un picior în Opoziție

În timp ce Nicușor Dan se întâlnește în această săptămână cu partidele pentru a găsi o formulă de guvernare și pentru desemnarea unui nou premier, PNL transmite că își păstrează poziția anunțată anterior. Întrebat dacă liberalii ar putea susține un premier independent, Mircea Abrudean a fost categoric.

„Pentru PNL, problema nu este numele premierului, ci prezența PSD în viitorul Executiv. Dacă PSD va fi în acel guvern, PNL nu susține”, a declarat Abrudean, după prima ședință a conducerii Senatului din noua sesiune parlamentară.

„În acest moment Partidul Național Liberal are aceleași decizii pe care le-a reiterat de câteva ori, de a nu susține un guvern din care face parte PSD. Suntem în aceeași logică în acest moment, cu premier independent sau cu alt fel de premier. Dacă PSD va fi în acel guvern, PNL nu susține”, a declarat Mircea Abrudean.

Președintele Senatului spune că, până în prezent, nu există nicio modificare a deciziei luate de conducerea partidului.

„Nu s-a schimbat nimic până astăzi. Dacă ceva se schimbă în perioada următoare, cu siguranță conducerea partidului va comunica”, a precizat liberalul.

Nicușor Dan reia consultările în vederea formării viitorului Executiv

Unul dintre scenariile discutate este formarea unui guvern în care PSD să aibă un rol important, eventual condus de un independent. În acest caz, PNL ar putea rămâne în afara formulei guvernamentale. Întrebat dacă liberalii ar putea vota totuși un astfel de Executiv pentru a permite învestirea lui, Abrudean a lăsat să se înțeleagă că acest vot nu ar fi neapărat necesar.

„Din ceea ce vedem în spațiul public, înțelegem că există acele voturi pentru acel guvern, deci nu va fi nevoie de voturile Partidului Național Liberal”, a afirmat acesta.

După demiterea guvernului Bolojan, Nicușor Dan i-a nominalizat pe Eugen Tomac și Adrian Veștea să formeze un nou guvern, însă primul și-a depus mandatul spunând că nu a găsit majoritate în Parlament, iar al doilea a mers la vot dar nu a întrunit numărul minim de 233.

„Disidenții din PNL se exclud singuri din partid”

Abrudean a apreciat că ar trebui să se intre în calendarul învestirii unui nou guvern cât mai rapid, pentru că România are nevoie de un guvern cu puteri depline.

„Parlamentarii liberali care vor vota un guvern PSD se situează în afara partidului așa cum cred că e normal, nu cred că pot fi alte așteptări aici”, a indicat acesta și a precizat că „probabil” liberalii care au ignorat decizia PNL la votul pentru Guvernul Veștea vor face același lucru și la votul pentru viitorul Guvern.

În jur de 18 parlamentari PNL au votat pentru Guvernul Veștea, în ciuda deciziei conducerii partidului de a nu-l susține.

Mesajul este unul important pentru negocierile care urmează: PNL nu exclude varianta opoziției, în cazul în care PSD va face parte din noul Guvern.

Președintele Nicușor Dan reia în această săptămână consultările cu partidele, într-o încercare de a debloca negocierile pentru formarea unui nou guvern.

Una dintre variantele vehiculate este aceea a unui premier independent, dar cu un Executiv în care să fie reprezentate formațiunile politice care vor susține noua majoritate parlamentară. O asemenea formulă ar putea intra însă în contradicție cu poziția actuală a PNL. Liberalii transmit că nu vor susține un guvern din care face parte PSD, indiferent cine ocupă funcția de prim-ministru.

Liberalii așteaptă nominalizarea lui Nicușor Dan

Mircea Abrudean spune că PNL nu va lua o decizie definitivă înainte ca președintele să facă nominalizarea pentru funcția de premier și să fie stabilit calendarul pentru învestirea noului Executiv.

„Așteptăm să vedem când se va intra într-un calendar de învestire, în momentul în care președintele va nominaliza un premier, va desemna un candidat”, a declarat acesta.

Până atunci, poziția liberalilor rămâne aceeași. Un premier independent nu este suficient pentru ca PNL să susțină viitorul Guvern, dacă în componența acestuia se vor afla social- democrații.