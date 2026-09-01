Italia prelungește suspendarea Acordului Schengen cu Spania

Italia a prelungit cu încă 15 zile suspendarea acordului Schengen cu Spania, privind libera circulație, pe fondul tensiunilor create de criza migranților din Ceuta. Într-o lună de verificări au fost întoarse de la graniţă câteva zeci de persoane şi au fost făcute 6 arestări. Măsura anunțată de autoritățile italiene este menită să prevină intrările ilegale în ţară.

Italia suspendă Acordul Schengen privind libera circulaţie cu Spania pentru încă 15 zile, după ce această măsură a fost introdusă pentru prima dată la începutul lunii august ca urmare a crizei migranților din enclava spaniolă Ceuta, relatează Mediafax, care citează Bloomberg.

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Italienii vor securizarea mai atentă a frontierelor

Astfel, ministerul italian de Interne a precizat că evaluarea inițială care a dus la introducerea controalelor la frontieră pe 1 august este încă valabilă. Instituția a menționat totodată „inițiativele deja întreprinse de Spania, împreună cu Uniunea Europeană, pentru a se asigura că situația din acea zonă se poate normaliza în curând”.

De notat că Italia nu are o frontieră terestră cu Spania, însă măsura vizează persoanele care călătoresc cu avionul sau cu vaporul între cele două ţări.

În replică, și Spania a anunțat relungirea cu încă 15 zile a controalelor la frontiere pentru pasagerii care ajung pe cale aeriană sau maritimă din Italia.

Minim 100 de morți la Ceuta

Guvernul de la Roma a insistat explicând că introducerea acestor controale a fost determinată de considerente de securitate și nu de o mișcare politică, așa cum s-a afirmat în spațiul public.

Roma a luat măsura extremă după ce la sfârșitul lunii iulie, zeci de mii de migranți au trecut din Maroc în enclava Ceuta. Potrivit estimării oficiale a guvernului spaniol, aproximativ 72.000 de persoane au trecut ilegal din Maroc în Ceuta, pe 30 și 31 iulie.

Potrivit autorităților locale din Ceuta, cel puțin 100 de persoane au murit în timpul acestei încercări. Majoritatea celor care au trecut în oraș au fost ulterior trimiși înapoi în Maroc, conform autorităților spaniole. Totuși, aproximativ 5.000 de migranți, dintre care unii solicită azil, au rămas în Ceuta.