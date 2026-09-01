O dronă avariată a fost descoperită miercuri pe un câmp din județul Vaslui, au anunțat oficialii Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui. Zona a fost localizată și se fac verificări pentru a se stabili proveniența acesteia.

Drona a fost găsită de un localnic pe un câmp din comuna Viișoara, la 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova.

”La ora 10:15, şeful postului de poliţie Viişoara, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că pe un câmp din extravilanul localităţii a fost găsit un aparat de tip dronă, avariat. A fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat şi dispunerea măsurilor legale”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui.

Serviciul Român de Informații a fost sesizat

Zona unde a fost descoperită drona a fost izolată de polițiști și jandarmi. Prefectul județului Vaslui, Andrei Șerban, a precizat că a fost sesizat Serviciul Român de Informații, notează Hotnews.

”Eram într-o ședință privind siguranța școlară în momentul în care am fost informat cu privirea la situația de la Viișoara. Reprezentanți ai Serviciului Român de Informații, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean și ai Inspectoratului de Poliție care efectuează cercetări. Așteptăm rezultatele verificărilor”, a declarat, pentru Agerpres, prefectul Andrei Șerban.

De asemenea, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat și dispunerea măsurilor legale.

La fața locului a ajuns și o brigadă Anti-tero care efectuează verificări.