Prima pagină » Actualitate » 400 de radare fixe vor supraveghea șoselele din România. Unde vor fi amplasate

400 de radare fixe vor supraveghea șoselele din România. Unde vor fi amplasate

Elena Popescu
400 de radare fixe vor supraveghea șoselele din România. Unde vor fi amplasate
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Șoferii din România ar putea fi monitorizați, în următorii ani, de o rețea extinsă de radare fixe. CNAIR a făcut un nou pas în proiectul care prevede instalarea a 400 de camere video cu radar pe drumurile din țară, procedura de achiziție ajungând în etapa ofertelor.

Pentru contractul estimat la 82,05 milioane de lei, fără TVA, a fost depusă o singură ofertă, din partea asocierii Altimate – Presence SE – ARH Informatikai, cu Altimate în calitate de lider. Durata prevăzută pentru implementarea proiectului este de 22 de luni, arată profit.ro.

400 de camere vor fi integrate în sistemul național

Noile echipamente sunt concepute pentru monitorizarea automată a traficului. Una dintre principalele funcții va fi măsurarea vitezei vehiculelor, împreună cu identificarea automată a numerelor de înmatriculare. Sistemul va putea verifica și existența rovinietei și va procesa informațiile referitoare la abaterile constatate în trafic.

Infrastructura ar putea primi ulterior funcții suplimentare, printre care analiza fluxurilor de trafic, transmiterea rapidă a alertelor către echipajele de intervenție în cazul unor incidente și verificarea existenței inspecției tehnice periodice (ITP) și a poliței RCA.

Majoritatea camerelor video cu radar vor fi amplasate pe drumurile naționale, în afara localităților. De asemenea, echipamente de detecție a vitezei se vor monta și în puncte fixe de pe A1, A2 și A3.

Proiectul se află încă în procedura de achiziție. Oferta depusă urmează să fie evaluată, iar instalarea echipamentelor va putea începe după finalizarea etapelor procedurale și atribuirea contractului.

Unde sunt radare fixe

CNAIR a prezentat încă din vara anului 2025 distribuția mai multor puncte în care urmau să fie amplasate echipamentele fixe.

DN1 – 28 de puncte, dintre care 13 pe aproximativ 120 km, între km 497 și km 616;
DN6 – 24 de puncte, dintre care 11 pe aproximativ 200 km, între km 181 și km 371;
DN2 – 22 de puncte, dintre care 11 pe aproximativ 100 km, între km 97 și km 197;
DN17 – 18 puncte, distribuite pe aproximativ 225 km;
DN7 – 17 puncte, dintre care 12 pe aproximativ 100 km, între km 122 și km 228;
DN67 – 14 puncte, distribuite pe aproximativ 200 km;
DN11 – 13 puncte, pe aproximativ 150 km.

Restul echipamentelor vor fi amplasate în alte puncte stabilite prin proiect, iar poziționarea lor poate fi adaptată în etapa de implementare, în funcție de condițiile identificate în teren.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Lider USR, pronostic DUR pentru Nicușor Dan: „Îl vor arunca peste bord foarte curând”
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Cancan.ro
A fost cutremur în România la ora 9:54! Ce magnitudine a anunțat INFP
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Mediafax
Rusia schimbă fața teritoriilor OCUPATE din Ucraina: construcții masive, credite ieftine și despăgubiri cerute de foștii proprietari
Click
Cum arată viața românului care a câștigat 11 milioane de euro la Loto. Ce a făcut cu averea
Digi24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Peter Cullen, glasul lui Optimus Prime din „Transformers”. Fratele său, veteran de război, i-a inspirat vocea
REACȚIE Mesaj de la președintele Senatului: PNL intră în opoziție dacă PSD ajunge la guvernare
14:13
Mesaj de la președintele Senatului: PNL intră în opoziție dacă PSD ajunge la guvernare
CONTROVERSĂ Tensiuni la Summitul G20 din SUA: Ministrul de Finanțe al Rusiei, exclus din fotografia oficială de grup. Ce lideri europeni au refuzat să apară alături de oficialul de la Kremlin
14:01
Tensiuni la Summitul G20 din SUA: Ministrul de Finanțe al Rusiei, exclus din fotografia oficială de grup. Ce lideri europeni au refuzat să apară alături de oficialul de la Kremlin
CONTROVERSĂ Bilanț triumfalist la Ministerul Dezvoltării. Deși România a pierdut mai bine de jumătate din banii PNRR, Cseke Attila se laudă că și-a îndeplinit toate obiectivele
13:17
Bilanț triumfalist la Ministerul Dezvoltării. Deși România a pierdut mai bine de jumătate din banii PNRR, Cseke Attila se laudă că și-a îndeplinit toate obiectivele
UTILE RO Wallet | Se lansează portofelul digital al României. Ce documente vei putea păstra în telefon
13:15
RO Wallet | Se lansează portofelul digital al României. Ce documente vei putea păstra în telefon
NEWS ALERT Prima reacție a lui Zelenski după ce Rusia a bombardat punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina și România
13:05
Prima reacție a lui Zelenski după ce Rusia a bombardat punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina și România
CONTROVERSĂ Jocurile Mondiale ale Nomazilor: Sportivii din Ucraina și Rusia au defilat pe același stadion din Bișkek, în fața lui Vladimir Putin. Reacția președintelui rus
13:05
Jocurile Mondiale ale Nomazilor: Sportivii din Ucraina și Rusia au defilat pe același stadion din Bișkek, în fața lui Vladimir Putin. Reacția președintelui rus

Cele mai noi

Trimite acest link pe