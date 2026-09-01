Șoferii din România ar putea fi monitorizați, în următorii ani, de o rețea extinsă de radare fixe. CNAIR a făcut un nou pas în proiectul care prevede instalarea a 400 de camere video cu radar pe drumurile din țară, procedura de achiziție ajungând în etapa ofertelor.

Pentru contractul estimat la 82,05 milioane de lei, fără TVA, a fost depusă o singură ofertă, din partea asocierii Altimate – Presence SE – ARH Informatikai, cu Altimate în calitate de lider. Durata prevăzută pentru implementarea proiectului este de 22 de luni, arată profit.ro.

400 de camere vor fi integrate în sistemul național

Noile echipamente sunt concepute pentru monitorizarea automată a traficului. Una dintre principalele funcții va fi măsurarea vitezei vehiculelor, împreună cu identificarea automată a numerelor de înmatriculare. Sistemul va putea verifica și existența rovinietei și va procesa informațiile referitoare la abaterile constatate în trafic.

Infrastructura ar putea primi ulterior funcții suplimentare, printre care analiza fluxurilor de trafic, transmiterea rapidă a alertelor către echipajele de intervenție în cazul unor incidente și verificarea existenței inspecției tehnice periodice (ITP) și a poliței RCA.

Majoritatea camerelor video cu radar vor fi amplasate pe drumurile naționale, în afara localităților. De asemenea, echipamente de detecție a vitezei se vor monta și în puncte fixe de pe A1, A2 și A3.

Proiectul se află încă în procedura de achiziție. Oferta depusă urmează să fie evaluată, iar instalarea echipamentelor va putea începe după finalizarea etapelor procedurale și atribuirea contractului.

Unde sunt radare fixe

CNAIR a prezentat încă din vara anului 2025 distribuția mai multor puncte în care urmau să fie amplasate echipamentele fixe.

DN1 – 28 de puncte, dintre care 13 pe aproximativ 120 km, între km 497 și km 616;

DN6 – 24 de puncte, dintre care 11 pe aproximativ 200 km, între km 181 și km 371;

DN2 – 22 de puncte, dintre care 11 pe aproximativ 100 km, între km 97 și km 197;

DN17 – 18 puncte, distribuite pe aproximativ 225 km;

DN7 – 17 puncte, dintre care 12 pe aproximativ 100 km, între km 122 și km 228;

DN67 – 14 puncte, distribuite pe aproximativ 200 km;

DN11 – 13 puncte, pe aproximativ 150 km.

Restul echipamentelor vor fi amplasate în alte puncte stabilite prin proiect, iar poziționarea lor poate fi adaptată în etapa de implementare, în funcție de condițiile identificate în teren.