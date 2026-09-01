Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marți, la Parlament, că mandatele șefilor serviciilor de informații ar trebui limitate în timp, în contextul informațiilor publicate de Recorder privind activitatea directorului Serviciului de Protecție și Pază (SPP) Lucian Pahonțu. Șeful Senatului a afirmat că este necesară, „pentru sănătatea democrației”, o astfel de limitare și a precizat că Parlamentul ar trebui să reia și discutarea rapoartelor de activitate ale serviciilor.

Întrebat când a transmis ultima dată Lucian Pahonțu Parlamentului raportul de activitate al instituției, Mircea Abrudean a spus că va trebui să verifice informația.

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„Va trebui să verific asta. Probabil că raportul de activitate a fost transmis… pentru că ele se transmit”, a declarat șeful Senatului.

Abrudean a mai fost întrebat dacă rapoartele de activitate ale serviciilor au fost discutate în Parlament: „N-au fost discutate rapoartele de activitate ale serviciilor, după cum bine știți, de ceva vreme. Și nu vorbim doar de SPP, vorbim de SRI și de SIE. Cred că ar fi momentul să trecem la discutarea lor, cu siguranță”.

El a mai fost întrebat despre limitarea mandatelor șefilor serviciilor.

„Cu siguranță, da. Este nevoie, pentru sănătatea democrației, ca mandatele șefilor serviciilor să fie limitate în timp. Cred că așa este corect, cred că asta se întâmplă și în alte țări și noi vom susține asta”, a precizat Abrudean.

În contextul dezvăluirilor recente ale Recorder privind trecutul lui Lucian Pahonțu și presupusa sa implicare în evenimentele din timpul Revoluției din 1989 și Mineriadei din iunie 1990, Mircea Abrudean a fost întrebat dacă șeful SPP ar trebui să demisioneze sau să fie demis.

„Eu cred că fiecare trebuie să răspundă pentru ceea ce a făcut sau ceea ce face. În același timp, cred că e nevoie ca orice fel de dezvăluiri, investigații să fie verificate de către instituțiile abilitate, iar în momentul în care există confirmări, evident că vor trebui luate măsuri”, a mai spus șeful

Lucian Pahonțu a reacționat

Generalul Lucian Pahonțu, directorul SPP, a afirmat, într-un punct de vedere transmis luni presei, că respinge cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor din 21 și 22 decembrie 1989 în Piața Universității și în violențele împotriva protestatarilor din Piața Universității, din 13-14 iunie 1990. (Mai multe detalii AICI)