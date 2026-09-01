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Orașul din România în care biletul de autobuz costă 1 leu și abonamentul lunar, 20 de lei. Câți cetățeni au ales transportul în comun

Orașul din România în care biletul de autobuz costă 1 leu și abonamentul lunar, 20 de lei. Câți cetățeni au ales transportul în comun
Orașul din România în care biletul de autobuz costă 1 leu și abonamentul lunar, 20 de lei. Câți cetățeni au ales transportul în comun
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Numărul biletelor de tramvai și autobuz vândute în municipiul Arad s-a dublat, în august, față de luna anterioară, după ce o călătorie s-a ieftinit la 1 leu. Administrația locală spune că această măsură și-a atins obiectivul, acela de a-i convinge pe localnici să folosească transportul public.

Cum funcționează programul „1 leu pe zi”

Conform datelor publicate marți de Primăria Arad, la o lună de la lansarea programului „1 leu pe zi” – costul unui bilet care este valabil 24 de ore pe tramvaie sau autobuze, cea mai importantă evoluție se înregistrează în cazul vânzării de titluri de călătorie.

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Dacă în iulie au fost vândute 36.072 de bilete, în august numărul acestora a ajuns la 80.556, ceea ce înseamnă mai mult decât dublu.

Bibarț: „Rezultate care ne bucură”

Şi în cazul abonamentelor se înregistrează o creştere importantă. Numărul acestora a crescut de la 3.207 în iulie, la 5.772 în august, adică 2.565 de abonamente în plus.

Primarul Aradului, Călin Bibarț, spune că rezultatele înregistrate după prima lună reprezintă „un semnal puternic privind impactul măsurii”.

„Cifrele din prima lună sunt foarte importante pentru noi. Faptul că atât numărul biletelor, cât şi al abonamentelor vândute a crescut semnificativ arată că tot mai mulţi arădeni aleg transportul public. Sunt rezultate care ne bucură şi care ne confirmă că am luat o măsură corectă pentru arădeni. Am spus de la început că ‘1 leu pe zi’ trebuie să fie mai mult decât o măsură de sprijin pentru bugetul familiei. Ne dorim să schimbăm treptat comportamentul de mobilitate în oraş şi să îi convingem pe arădeni că transportul public poate fi o alternativă accesibilă şi eficientă. Creşterea înregistrată de la o lună la alta ne arată că suntem pe drumul bun”, afirmă primarul, într-un comunicat transmis presei.

De la 1 august, oraşul Arad are cel mai ieftin transport cu tramvaie şi autobuze din România. Un bilet de călătorie costă 1 leu şi este valabil 24 de ore, faţă de 4,5 lei şi valabil 90 de minute înainte de aplicarea reducerilor. De asemenea, un abonament săptămânal costă 5 lei, iar un abonament lunar costă 20 lei, faţă de 120 de lei înainte.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

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